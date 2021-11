Ontario ofrecerá dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID a mayores de 12 años

Los grupos prioritarios podrán comenzar a hacer las citas para las dosis de refuerzo esta misma semana. Se estima que representan 2,75 millones de personas, quienes podrán hacer sus citas a partir de las 8 am del sábado 6 de noviembre.

Los grupos que pueden hacerlo son: Los residentes de Ontario que tienen 70 años o más, quienes están en riesgo de una caída de su inmunidad después de transcurridos seis meses luego de la segunda dosis, y son más vulnerables a desarrollar una enfermedad grave por el coronavirus.

Los trabajadores del sector salud y los cuidadores esenciales que se encuentran en entornos colectivos.

Los residentes de Ontario que tuvieron dos dosis de la vacuna de AstraZeneca o aquellos que recibieron una vacuna de Johnson & Johnson fuera de la provincia.

Miembros de las Primeras Naciones, Inuit y Métis, así como las personas no indígenas de estas comunidades.

Las autoridades dijeron esta mañana que la decisión de avanzar con las dosis de refuerzo más allá de estos grupos fue basada en las recomendaciones dadas por el Comité Consultivo Nacional de Inmunización (CCNI)la semana pasada.

El doctor Kieran Moore, director de Salud provincial, dijo este miércoles que el COVID-19 se convertirá en una especie de virus invernal.

De acuerdo con Moore, un cuarto de los residentes de esta provincia canadiense aún no están completamente vacunados en contra del COVID-19, destacando que en esta proporción entran los menores de 12 años, que aún no son elegibles para ser inoculados.

No hay cómo escapar de este virus , dijo el especialistas, agregando que aquellos que no están vacunados se contagiarán con el coronavirus, eventualmente, si no están inmunizados.

Moore también pidió a los trabajadores del sector salud que aún no han sido vacunados que lo hagan, aseverando que cree que es su “deber profesional”.

El doctor dijo que es necesario no subestimar este virus, por lo que dijo que no se ha descartado sumar más dosis de vacuna en el caso de que el virus siga mutando.

Por ahora, aseguró, la estrategia actual es efectiva en contra de la variante Delta, pero este virus quiere mutar , indicó.

Las autoridades provinciales indicaron que la estrategia de vacunación actual es efectiva en contra de la variante Delta. Foto: CBC / Evan Mitsui

¿Dónde obtener la dosis de refuerzo?

Los residentes de Ontario que son elegibles para la tercera dosis pueden hacer cita en el sitio web provincial destinado a la vacunación, así como en las unidades de salud pública. Algunas farmacias también participarán en esta campaña.

Algunos médicos ofrecerán también la tercera dosis, pero las autoridades indicaron que aquellos elegibles no podrán pedir la cita para la inoculación a través de su médico de familia.

Los trabajadores del sector salud que trabajan en hospitales deben acudir a sus respectivas redes para obtener una cita.

De acuerdo con los voceros gubernamentales, la campaña de refuerzo no será afectada por limitaciones en el suministro de vacunas.

El plan de Ontario es comenzar a expandir la elegibilidad para todas las personas mayores de 12 años en "algún momento al inicio de 2022". Las expansiones se harán de acuerdo con la edad y el riesgo.

Esta provincia canadiense todavía está esperando orientación clínica sobre el intervalo específico entre la segunda y la tercera vacuna paraa quellos que caen en este grupo, pero probablemente estará en el rango de seis a ocho meses, dijeron las autoridades.

Las dosis de refuerzo serán recomendadas, pero no obligatorias. Los habitantes de Ontario que tengan dos dosis y opten por no recibir la tercera, se considerarán como completamente inmunizados.

Si bien aún se requieren más estudios, la investigación preliminar indica que hay una caída de 10% en la efectividad de las vacunas ARNm luego de seis meses en la mayoría de los adultos. La efectividad promedio después de una segunda dosis es de aproximadamente 85%, dijeron las autoridades provinciales.

En estos momentos Ontario ofrece la tercera dosis a unas 250 000 personas en grupos de alto riesgo, incluidos los residentes de cuidados a largo plazo, los receptores de trasplantes, algunos pacientes con cáncer y las personas que toman medicamentos específicos que pueden afectar el sistema inmune.

Aproximadamente el 65% de las personas admisibles ya recibieron su dosis de refuerzo, dijeron los voceros gubernamentales.

378 nuevos casos de COVID-19

Ontario reportó este miércoles 378 nuevos casos de COVID-19. El recuento es superior al del miércoles de la semana pasada, cuando la provincia registró 321 infecciones.

Asimismo, las autoridades reportaron cinco fallecimientos, llevando el balance total de muertos por COVID-19 en Ontario a 9886 personas.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA