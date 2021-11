Canadiense preso en Cuba está haciendo trabajo forzado, denuncian familiares

La información la dio a conocer a CBC News familiares ydefensores del joven.

Se trata de Michael Carey Abadin, un joven de 19 años, quien vivía en La Habana Vieja con su madre -cubana- al momento de las protestas que se llevaron a cabo en la isla caribeña el pasado 11 de julio. Según contó su madre, el joven tenía planificado dejar Canadá. Incluso ya tenía su boleto de avión, pero los vuelos habían sido cancelados de forma constante como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

El joven fue detenido el día posterior al inicio de las protestas, que se propagaron por al menos 40 ciudades en la isla. Fue acusado de tirar una piedra a una patrulla, lo que implicaría daños a la propiedad pública, por lo que los fiscales buscan sentenciarlo a entre cinco y seis años de prisión.

Desde su arresto, su condición de salud ha sido delicada. Primero contrajo COVID-19 estando en custodia de las autoridades cubanas y luego contrajo hepatits y herpes (no genital), que es común en las cárceles cubanas. Su situación empeoró de tal manera que fue trasladado a la enfemería de la cárcel Jóvenes de Occidente, ubicada en las afueras de La Habana.

De acuerdo con el reporte de CBC News, la hepatitis que contrajo Michael Carey Abadin hizo que su piel se pusiera amarilla, mientras que las lesiones por el herpes se extendieron por su cuerpo.

Su madre, Yvis Abadin, dijo que fue visitada por un capitán de la policía luego de que CBC Newspublicara los detalles de la detención de su hijo, el pasado 23 de octubre. (nueva ventana)

Luego de esa visita, su hijo fue sacado de la enfermería y llevado a la brigada de trabajo. Está cortando maleza con un machete.

“Mi hijo está en peores condiciones que antes. Ahora tiene lesiones en sus piernas que están supurando”, dijo Abadin al periodista de CBC News.

Autoridades de la embajada cubana en Ottawa y en La Habana no han respondido a las preguntas formuladas en torno a esta detención, ni sobre las acusaciones en contra del joven.

Michael Carey Abadin con su madre, Yvis Abadin, en Cuba. Yvis Abadin asegura que su hijo, un ciudadano canadiense, está detenido en Cuba por lanzar una piedra a una patrulla, una acusación que ella niega. Foto: (Yvis Abadin)

Trabajo forzado

Las brigadas de trabajo son comunes en el sistema de prisiones cubano, según explicó Juan Pappier, vocero de Human Rights Watch. “Usan a los prisioneros para trabajar en agricultura, en construcción, generalmente es trabajo pesado y en condiciones abusivas”.

Pappier aseveró que, en algunos casos, ser enviado a estas brigadas puede ser el precedente de buenas noticias, pues pasa justo “antes de que otorguen (al preso) una especie de libertad condicional”.

Pero el propio vocero de Human Rights Watch también destacó que la liberación de los presos políticos en Cuba se ha ralentizado, en especial porque el gobierno se está preparando para nuevas protestas en este mes de noviembre.

Durante las manifestaciones del 11 y 12 de julio de este año, unas 3000 personas fueron detenidas. La mayoría fue liberada en un corto periodo. Muchas personas quedaron libre bajo condiciones estrictas y otras fueron enviadas a arresto domiciliario. Otras han pasado por juicios sumarios y recibido sentencias de hasta un año de cárcel, pero unas 500 personas sigue ndetenidas, mientras el Estado cubano está buscando sentencias de hasta 18 años de prisión para ellas.

Condiciones horribles

Los presos en Cuba, generalmente, no son bien alimentados, de hecho, son los familiares los que llevan comida a los detenidos, como lo ha estado haciendo Yvis Abadin.

La madre del joven dijo a CBC News que se levanta a las 5 am todos los días para tratar de comprar las cosas básicas para llevarle a su hijo. Debe trasladarse en transporte público. Recordemos que los cubanos hacen largas filas, por horas, para poder comprar y cubrir sus necesidades básicas. Se les permite solo comprar pequeñas cantidades.

Yvis Abadin asegura que solo puede ver a su hijo por unos minutos, cada dos semanas. La mayoría de los días logra solo llevarle galletas y papas tipo chips.

Sobre una base per cápita, Cuba encarcela aproximadamente cinco veces más personas que Canadá. "Este es un país que encarcela a mucha gente y las cárceles tienen condiciones horribles", aseguró Pappier.

En el caso del joven canadiense, los policías son los únicos testigos en contra. Su madre dijo que Michael Carey Abadin fue arrestado al azar por hombres vestidos de civil, una hora después de que otra persona arrojara una piedra a una patrulla policial.

Visitas consulares negadas

Es importante destacar que la ley cubana no prohíbe la doble ciudadanía, pero no reconoce la nacionalidad extranjera a ningún ciudadano cubano cuando éste se encuentra en territorio cubano. Es por ello que Cuba no ha permitido que Abadin reciba visitas de funcionarios consulares canadienses, a pesar de que es una exigencia de la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares, de la que Cuba y Canadá son signatarios.

El lunes de esta semana, Crystal Persaud, oficial de gestión de casos consulares deCanadá, escribió a Yvis Abadin: "le aseguro que el caso de Michael es de suma importancia para el gobierno de Canadá, y los funcionarios consulares siguen comprometidos con las autoridades cubanas mientras trabajan para obtener acceso consular y comunicarse directamente con su hijo ".

Según el reporte de CBC News, el gobierno canadiense no ha realizado gestiones públicas con el gobierno cubano sobre el tema.

Para Yvis Abadin, el gobierno canadiense no está haciendo lo suficiente por su hijo.

Esta no es la primera vez en la que familiares y defensores de canadienses detenidos en Cuba se quejan de la poca ayuda de las autoridades canadienses. Han dicho que éstas están enfocadas en mantener la buenas relaciones con el régimen de La Habana.

En estos momentos hay varios canadienses arrestados en Cuba por diferentes razones, que van desde accidentes de navegación hasta disputas comerciales. Pero Abadin es el único detenido como resultado de las manifestaciones en favor de la democracia en la isla caribeña realizadas este año. Es considerado el único preso político por grupos como Human Rights Watch.

El gobierno liberal de Justin Trudeau ha buscado mantener estrechos vínculos con el régimen unipartidista cubano, al que el primer ministro describió como un aliado cuando visitó La Habana, en uno de sus primeros viajes al exterior como mandatario de Canadá.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA