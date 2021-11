Bares y restaurantes de Quebec operan desde hoy a total capacidad

Tal como se había anunciado a mediados de octubre, tanto en bares como en restaurantes, las mesas también podrán tener una distancia de un metro entre ellas, en lugar de los dos metros exigidos a lo largo de la pandemia.

Si la distancia es menor deben instalarse barreras protectoras (como plexiglás, por ejemplo), de acuerdo con las nuevas directrices del ministerio de Salud y Servicios Sociales.

Un máximo de 10 personas por mesa sigue siendo permitido, siempre y cuando éstas vengan de un máximo de tres hogares diferentes.

Las reservaciones de grupos también son permitidas, sin límites, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones, como el máximo de tres hogares.

Eso sí, la prueba de vacunación sigue siendo exigida, así como el uso de mascarillas en los espacios comunes de los establecimientos.

Hasta ahora, desde que los bares fueron reabiertos en Quebec, estos podían recibir solo la mitad de la clientela. Con la flexibilización, los establecimientos están cada vez más cerca de las condiciones de normalidad.

También, los horarios vuelven a los habituales, lo que se traduce en que los bares podrán permanecer abiertos hasta las 3 am. Antes, estos debían dejar de vender alcohol a la 1 am y debían cerrar sus puertas a las 2 am.

Dos actividades que permanecen prohibidas pese a las flexibilizaciones: el baile y el karaoke.

Reporte de este lunes

Quebec reportó 497 nuevos casos de COVID-19 este lunes, así como dos fallecimientos.

Desde inicios de la pandemia, ha habido 425 457 casos confirmados de coronavirus, mientras 11 496 personas han fallecido en esta provincia canadiense.

En estos momentos hay 244 personas en el hospital, lo que representa un aumento de ocho personas respecto a hace 24 horas, de las cuales 67 están en terapia intensiva (un aumento de cinco personas).

Hasta la fecha, han sido administradas 13 249 444 millones de vacunas contra el COVID.

Noventa por ciento de la población admisible para la vacuna, es decir, personas mayores de 12 años, ha recibido una dosis de vacuna, mientras 86% ha tenido las dos dosis.

Aún no se sabe con certeza cuándo se podrá utilizar en Canadá la vacuna de Novavax. Foto: Reuters / DADO RUVIC

Producción de vacunas en Montreal

Mientras tanto, este lunes se pudo conocer que la empresa de biotecnología Novavax presentó su solicitud de aprobación de su vacuna contra el COVID-19 ante Salud Canadá.

Novavax, de origen estadounidense, dijo que terminó el proceso de todos los módulos exigidos por Salud Canadá, para la evaluación reglamentaria de su vacuna, realizada a partir de proteínas.

Esta petición incluye datos clínicos realizados con más de 30 000 participantes, tanto en Estados Unidos como en México.

Según la empresa, los ensayos clínicos revelaron una protección de 100% contra la enfermedad moderada y grave, así como una eficacia global de 90,4%.

Hasta ahora, la compañía ha hecho la misma solicitud en países como el Reino Unido, Australia, India y Filiponas.

No se sabe con certeza cuando esta vacuna podrá ser utilizada en Canadá, pero sí se conoce que la empresa producirá su vacuna en el Centro de Investigación Nacional, ubicado en Montreal.

Fuente: CBC News | Radio-Canada | Adaptación MGA