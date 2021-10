Conozca los detalles del curso de Ciudadanía y Cultura de Quebec

El nuevo programa, llamado Ciudadanía y Cultura de Quebec, representa una transformación mayor e incluirá un foco en el pensamiento crítico, según dijo el ministro el domingo. Éste reemplazará al actual, que ha estado siendo impartido desde 2008.

Roberge aseveró que la materia fue rediseñada y modernizada para dirigirse a los problemas que enfrentan los jóvenes hoy.

La sociedad de Quebec ha cambiado y hay nuevos retos , indicó.

El programa incluirá una sección de educación sexual, con temas como el consenso y la explotación sexual, así como alfabetización mediática, que permitirá que aprendar a desechar noticias falsas y a desarrollar un uso más responsable de las redes sociales.

El nuevo curriculum empezará a ser impartido en el próximo año escolar como un proyecto piloto, pero para 2023 ya estará presente en las escuelas primarias y secundarias de Quebec.

En la sección sobre cultura, los estudiantes aprenderán sobre las bases de la sociedad de Quebec. “Su evolución, sus embajadores así como sus trabajos clave”, indicó por su parte el gobierno provincial a través de un comunicado.

“Esto permitirá a los estudiantes entender la cultura en la que se encuentran y comprender que cada sociedad es influenciada por un contexto cultural diferente. Esto hace cada cultura distinta. Es, entonces, deber de cada nación proteger y promover su cultura, patrimonio y particularidades”.

Pero, además, el programa también incluirá una sección que pretende educar a los estudiantes sobre las realidades de las comunidades indígenas de Quebec.

En un comunicado de prensa, el ministro provincial de Asuntos Indígenas, Ian Lafrenière, aseveró que el curriculum fue desarrollado tras consultar a representantes de las Primeras Naciones y las comunidades Inuit.

“Compañeros de estas comunidades seguirán involucrados para que los jóvenes puedan ser sensibilizados sobre las realides de los pueblos indígenas hoy. Espero que esta acción concreta pueda ayudar a unir a nuestras naciones”, aseveró.

Mientras tanto, en la sección de ciudadanía, el programa dará “los principios fundamentales de la vida civil, como el respeto por uno mismo y los demás, la libertad de expresión y de consciencia, la equidad y el secularismo”.

“Estos valores están en el centro de las luchas que nos importan, como la batalla contra el sexismo, el racismo y la homofobia”.

La parte final del programa se enfocará en el pensamiento crítico, en el diálogo y la ética.

Los estudiantes aprenderán sobre dilemas morales, así como a evaluar las normas científicas, culturales, sociales y religiosas.

“En estos tiempos en los que la censura está tomando más espacio en nuestra sociedad, es esencial defender la libertad de expresión y equipar a los jóvenes para que puedan debatir con respeto”, dijo el gobierno de Quebec.

Mientras se impulsará a los estudiantes para que debatan y adopten posiciones en temas determinados, los maestros y profesores deberán ser neutrales.

“Los profesores ayudan a los niños a tener un pensamiento crítico, pero no les dicen qué deben pensar”, aseveró el ministro de Educación provincial.

Antes de su implementación, el curso de Ciudadanía y Cultura de Quebec pasará por el análisis riguroso de varios comités y redes de educación.

El ministro de Educación de Quebec aseguró que "la sociedad de Quebec ha cambiado y hay nuevos retos". Foto: Radio-Canada / Emily Blais

Controversia

El programa previo fue introducido por el gobierno liberal de Jean Charest en 2008. Ha sido clave en el debate de los acomodamientos religiosos.

Miembros del movimiento secularista de esta provincia canadiense argumentan que la cultura religiosa y la ética no deberían ser mezcladas en un solo curso, porque podría hacer que los estudiantes piensen que no es posible actuar de forma ética si no se tienen creencias religiosas.

Algunos padres de religión católica, así como padres de otras creencias, no querían que sus hijos aprendieran sobre ética y otras religiones, aseverando que hacer el curso obligatorio era inconstitucional e infringía su libertad de culto.

Ese argumento fue escuchado por la Corte Suprema de Canadá, donde fue rechazado por una decisión que indicó que el exponer a los niños a varias religiones no constituye una violación de los derechos humanos.

Este domingo, Roberge aseguró que el programa actual pone mucho énfasis en la religión y que este nuevo curso incluirá el tema como parte de un aspecto más amplio de la cultura.

Énfasis en la diversidad

Anthony Cooperwood, quien enseña el programa actual en la secundaria de Rosemount, ubicada en Montreal, dijo que da la bienvenida a la idea de ayudar a los estudiantes a convertirse en quebequenses orgullosos, pero aseguró que los cambios en el programa que incluyen qué discutir y qué no lo ponen un poco nervioso.

Según el enseñante, el programa vigente hasta ahora ayuda a los jóvenes a entender la diversidad que los rodea a diario.

“Si estoy sentado al lado de un niño que tiene un hiyab y tengo al otro lado un niño con una cadena y una estrella de David en su cuello, y tengo a otro con una cruz, tengo tres religiones a mi alrededor”, dijo.

Cooperwood dijo que también le preocupa que el nuevo programa sea, de alguna manera, redundante.

“Si estamos hablando de promover el orgullo de la cultura de Quebec, sé que hay clases que existen ya que se enfocan en la historia de Quebec”, agregó.

Fuente: CBC News | Adaptación MGA