[Reportaje] Dos latinoamericanas quieren dar voz a mujeres y minorías en Montreal

Las dos candidatas tienen la convicción de que la representación de las mujeres y de las minorías etnoculturales en la política son esenciales para el buen ejercicio de la democracia.

Originarias de países en los extremos norte y sur de Sudamérica, Alba Zúñiga Ramos de Colombia y Josefina Blanco, de Argentina, quieren que sus candidaturas sean a la vez un reconocimiento hacia la sociedad que las acogió y un ejemplo para todas aquellas mujeres que quieren hacer escuchar su voz.

La experiencia de la inmigración como motor

Alba Zúñiga Ramos nació en Cali, Colombia. Vive en Canadá hace 18 años. Foto: Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Alba Zúñiga Ramos llegó con sus padres a Canadá cuando tenía 15 años, hace 18. En ese entonces, no hablaba ni inglés ni francés. Su padre estaba cursando un doctorado en la Universidad de Ottawa y al terminarlo, toda la familia debía regresar a Colombia.

Pero Alba decidió quedarse. Tenía solo 17 años.

Quedarme aquí sola me marcó, pero pensé que era lo mejor para mi futuro. Pero no fue fácil como mujer joven sola, de una minoría, con estatus económico relativamente frágil. Me sentía vulnerable. Sin embargo, eso me ayudó a salir adelante. Me responsabilizó y me hizo ver que había muchas mujeres que se encontraban en la misma situación. Hoy, como candidata a consejera municipal, quisiera que situaciones como las que yo viví fueran más fáciles para otras mujeres. Dar ejemplo y abrir puertas. También creo que mi candidatura es una manera de decirle a la sociedad de acogida que sí sabemos aprovechar las oportunidades que se nos ofrecen. Alba Zúñiga Ramos, candidata por el partido Ensemble Montréal en el distrito Louis-Riel

Alba se quedó en Canadá luego de terminar sus estudios de secundaria y obtener una beca para cursar una licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ottawa, en la capital canadiense.

Posteriormente, hizo otra licenciatura en Derecho en la Universidad McGill de Montreal y trabajando para costear mis gastos se involucró con organismos que ofrecen ayuda legal y accesibilidad para minorías étnicas, por handicap, sexuales u otras. Estas experiencias le permitieron ver cómo la justicia no es siempre justa para con las minorías y los vulnerables, dice.

Josefina Blanco llegó a Canadá en 2010 como residente permanente. Foto: Radio Canadá Internacional (RCI) / Paloma Martínez Méndez

Por su parte, Josefina Blanco, quien se define a sí misma como madre, argentina, mujer, montrealense, ciudadana implicada e inmigrante de primera de generación, llegó a Montreal en un momento en que su carrera profesional estaba dando un nuevo giro.

Había comenzado a trabajar en el medio de las comunicaciones, en televisión particularmente, donde tenía que gestionar presupuestos y personal. Las responsabilidades que tenía le permitieron darse cuenta que era capaz de hacer mucho, pero le gustaría usar sus talentos por una causa en la que creyera más y que la hicieran sentir más orgullosa. Fue así que comenzó su reflexión personal y decidió estudiar una licenciatura en Trabajo Social, en España y en Holanda.

Cuando llegué a Montreal y que mis hijos comenzaron a ir a la guardería me impliqué como voluntaria en diversos organismos comunitarios como una manera de agradecerle a la sociedad de acogida el apoyo que me dieron como recién llegada. Y luego, como consejera en guarderías en medios desfavorecidos con familias inmigrantes, con estatus precario, la cuestión de la desigualdad social que siempre me ha tocado, me golpeó. Y me di cuenta que quería tener un rol activo y ser una actriz del cambio. Josefina Blanco, candidata por el partido Projet Montréal en el distrito Saint-Édouard.

En 2017, esta ciudadana canado-argentina se presentó como candidata a concejala en el distrito De Lorimier, en la parte céntrica de Montreal. Y ganó su puesto como concejala, además de ser designada como la responsable de desarrollo social.

En esta elección de 2021, se presenta como candidata a consejera de ciudad en el distrito de Rosemont-Petite-Patrie, que comprende una de las áreas que hoy son consideradas como el Barrio Latino de Montreal.

La política requiere coraje

Además de las 8 horas diarias que dice consagrar a visitar puerta por puerta a sus electores en sus viviendas, Alba Zúñiga Ramos también habla con los comerciantes de su circunscripción. En la foto se encuentra en la panadería Beigne la bonne humeur de Montreal. Foto: Cortesía de la candidata

Viniendo de Colombia, a Alba Zúñiga le daba un poco de miedo entrar en política. Sin embargo, cuando vio que en Montreal había una escasez de participación de las minorías en el Consejo Municipal y en las elecciones mismas, me convencí, dice la candidata

Participé en un curso de introducción a la política municipal para mujeres organizado por el gobierno local. Ahí me di cuenta que había muchas mujeres de minorías étnicas como observadoras y muy pocas como protagonistas. Me puse a investigar ese tema y vi que hacía falta una representación de mujeres en la política y particularmente de mujeres de minorías étnicas, a pesar del alto porcentaje en la población en general. Eso fue lo que me convenció, pero no es fácil. Nos exponemos a todo, a sexismo y a racismo. Alba Zúñiga Ramos, candidata por el partido Ensemble Montréal en el distrito Louis-Riel

Josefina Blanco dice que viniendo de Argentina, un país muy politizado, la política le interesaba, pero también la intimidaba.

Ampliar imagen (nueva ventana) Josefina Blanco va personalmente de puerta en puerta a ver a sus electores y distribuye folletos de promoción de su candidatura cuando no están presentes. Foto: Cortesía de la candidata

A veces me pregunto si me hubiera animado a hacer política allá y no estoy segura. Aquí lo que me movilizó fue conocer a los concejales de mi barrio, antes de presentarme como candidata y verlos cómo hacían política. Me sorprendió mucho, positivamente, ver que sí era posible hacer política de la forma en que yo me lo imaginaba. Es decir, con la cercanía, con escucha. Teniendo el coraje de tomar decisiones que a veces no son fáciles, pero que sabemos que son necesarias para el futuro. Teniendo el coraje de a veces decir sí y otras no, pero explicando por qué no. Mis orígenes contribuyen en el sentido de que yo vengo de un país donde hay muchas desigualdades. Aquí, claro, hay menos, pero las hay y no hay que negarlas. Josefina Blanco, candidata por el partido Projet Montréal en el distrito Saint-Édouard.

La política como respuesta a las necesidades de los inmigrantes

No todos los inmigrantes estamos en el mismo barco, dice Alba Zúñiga Ramos. Hay quienes llegan como trabajadores calificados, otros como refugiados, otros como estudiantes internacionales o trabajadores temporales.

Para la candidata por el partido del ex alcalde Montreal, Denis Coderre, los niveles de integración de los inmigrantes son muy variados y sus necesidades también. Pero en general, dice, es necesario que haya más accesibilidad a los puestos de trabajo en el ayuntamiento y la creación de líneas de comunicación anónimas para quienes sufran de discriminación.

Pero también hay que dar, cree Alba Zúñiga Ramos. Para ella, la poca participación de las minorías y de los jóvenes en la política es un verdadero flagelo. Cuando la gente no participa, no actúa por el cambio, dice.

Cuando hago el trabajo de puerta en puerta me tomo el tiempo de hablar con las familias, sobre todo las familias inmigrantes, explicarles cómo funciona este sistema gubernamental y de qué manera pueden contribuir. El diálogo para mí es una manera de intercambiar ideas y de fomentar la participación en la política como ciudadano. Y si es lo único que queda de esta campaña, para mí es ya una ganancia. Alba Zúñiga Ramos, candidata por el partido Ensemble Montréal en el distrito Louis-Riel

Josefina Blanco, del partido de la alcaldesa saliente Valérie Plante, dice haber entrado en la política para darle voz a una parte de la población que no se siente bien representada.

Me interesé en la política para poner en alto esas voces. Todos los grupos etnoculturales de Montreal hacen la riqueza de esta ciudad. Están presentes, algunos desde hace poco, pero muchos de hace muchísimo tiempo y contribuyen a la vida de Montreal culturalmente, socialmente, económicamente, académicamente. Creo que ver los modelos de todo lo que las comunidades etnoculturales son y hacen es interesante tanto para la sociedad de acogida como para los nuevos inmigrantes que van llegando. Josefina Blanco, candidata por el partido Projet Montréal en el distrito Saint-Édouard

Interés particular en : Cultura y diversidad, proclamación del Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal.

Para esta candidata, hay dos formas de trabajar y atacarse los problemas de la desigualdad. Por un lado, hay que reconocerlos y darse objetivos concretos para encontrar soluciones. Y el otro, poner en valor el trabajo que ya se hace desde la base, desde los grupos en las comunidades para resolver sus propios problemas.

Identificarse con los políticos

Para estas dos candidatas, hablar con la gente en sus lugares de trabajo o en sus casas, representa la mejor manera de conocer sus preocupaciones y sus intereses, particularmente las minorías que ocupan menos espacio en la vida pública y política de la ciudad. En esta foto la candidata Josefina Blanco habla con Juan Camilo Ramírez, especialista en mercadería de Sabor Latino, un comercio de productos latinos en la calle Saint-Hubert en Montreal. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Ambas candidatas hablan de la representación y de la identificación con los candidatos como una forma para atender y resolver la falta de participación en la política de las minorías.

Cuando miro a los representantes políticos me tengo que poder identificar, dice Josefina Blanco. Si no es así, la gente se descorazona ya que no se siente representada por los líderes que toman las decisiones.

Sienten que su realidad es muy lejana a los que están en los puestos de poder. También a veces tenemos poco interés en la política porque nuestras referencias, de los países de donde venimos, no nos convencen. Y pensamos que la política se hace igual en todos lados. Y no es así. Ese es un mito que me encantaría ayudar a deshacer porque eso es lo que me pasó a mí justamente. Josefina Blanco, candidata por el partido Projet Montréal en el distrito Saint-Édouard

Para Josefina Blanco, el nivel municipal es el que está más cerca de la vida de los ciudadanos. Es el nivel de gobierno que tiene un impacto más directo en la gente. Y según ella, es relativamente fácil y posible contactar a los concejales por los que votamos.

Hay muchas formas de participar e involucrarse en la política y no se tiene que ser candidato, concluye.

Desde el inicio de la campaña, Jokabeth Ramos, madre de la candidata, la acompaña día a día. Haberla dejado aquí cuando tenía 17 años ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, dice la señora Ramos. "Pero hoy, es una gran mujer y estoy realmente muy orgullosa de ella porque a todo lo que ella emprende, le pone la responsabilidad, el compromiso y el amor", concluye. Foto: RCI / Paloma Martínez Méndez

Por su parte, Alba Zúñiga Ramos dice que la gente tiene que poder verse reflejada en aquellos ocupando puestos de poder.

Una de las razones por las que me presenté como candidata fue la motivación de poner mi cara en las pancartas para que mis conciudadanos, particularmente las niñas y niños, vieran que alguien que se parece a ellos está ahí. Toda mi historia, habla del tipo de candidata que soy. De las dificultades que se tienen, pero también de las posibilidades y del hecho de que aquí se vale soñar. Alba Zúñiga Ramos, candidata por el partido Ensemble Montréal en el distrito Louis-Riel

Las elecciones municipales en gran parte de la provincia de Quebec, incluida Montreal (nueva ventana), se llevarán a cabo el 6 y 7 de noviembre.