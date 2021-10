Bares y restaurantes de Quebec funcionarán a máxima capacidad

Hasta la fecha, los bares y restaurantes solo pueden recibir 50% de su capacidad máxima.

Entre las otras medidas de flexibilización está la posibilidad de reducir la distancia entre las mesas, de los dos metros actuales, a solo un metro.

En el caso de que la distancia de un metro no pueda ser garantizada, se debe poner una especie de separación entre ambas mesas.

Además, los bares podrán operar con sus horarios habituales, lo que significa que estos establecimientos podrán permanecer abiertos hasta las 3:00 am. En la actualidad, los bares que sirven alcohol, así como los restaurantes, pueden mantener sus puertas abiertas hasta la 2:00 am, pero deben dejar de vender alcohol a la 1:00 am.

La prohibición de bailar y de cantar permanecerá en vigencia, así como el uso de mascarillas en los espacios comunes –cuando los clientes no están sentados en sus mesas-. Igualmente permanecerá en vigencia la exigencia de una muestra de estar adecuadamente vacunados.

La presentación del pasaporte de vacuna seguirá siendo exigido para poder entrar y permanecer en bares y restaurantes de la provincia. Foto: Radio-Canada / Jean-François Fortier

También permanecerá en vigencia el límite de personas permtidas por mesa: 10 de hasta tres hogares diferentes.

Consistencia

Las restricciones en la capacidad de estos establecimientos estaba siendo criticada desde hace varias semanas. La Nueva Asociación de Bares de Quebec había pedido al gobierno de François Legault ser consistente con las medidas.

De hecho, la semana pasada el presidente de la asociación Pierre Thibault, dijo en un comunicado que no tenía sentido permitir 22 000 personas sentadas dentro del Centre bell, con solo 10 cm de distancia entre ellas.

“Debemos permitir también a los restaurantes y a los bares para que puedan recibir la capacidad máxima de sus establecimientos, así como cerrar a las 3:00 am”, indicó entonces Thibault.

Según un correo del presidente de la Corporación de propietarios de bares, cervecerías y tabernas de Quebec -enviado a sus miembros- también serán anunciadas medidas particulares para las reservaciones de las fiestas a propósito de la temporada navideña.

644 nuevos casos, dos fallecidos

Este jueves, Quebec reportó 644 nuevos casos de COVID-19, llevando el promedio diario de contagios a 577. La tendencia evidencia un aumento de 4% en una semana.

El incremento se observa principalmente en los 1,9 millones de ciudadanos que viven en esta provincia canadiense que no están vacunados. Este total incluye 1,1 millones de niños menores de 12 años, quienes aún no pueden ser inoculados. Entre los no vacunados se reportan diariamente 384 nuevos casos, mientras entre las personas vacunadas se registran 155 nuevos casos de coronavirus.

Dos personas se sumaron, también este jueves, al balance de fallecidos por COVID-19 en Quebec. Hasta la fecha, 11 431 personas han perdido la vida en esta provincia de Canadá desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA