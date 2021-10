Quebec: prevén suspender permisos de centenares de enfermeros auxiliares

La información la dio a conocer el lunes la orden profesional que los rige, tal y como lo han hecho las asociaciones que representan a los enfermeros, los inhaloterapeutas y los médicos.

La decisión de la Orden de enfermeros auxiliares de Quebec (OIIAQ, por sus siglas en francés), que representa 30 000 miembros, no cae como una sorpresa.

Recordemos que el gobierno de François Legault aprobó un decreto, con fecha 24 de septiembre, que obliga a todos los trabajadores del sector salud y de servicios sociales a estar adecuadamente vacunados, a más tardar el 15 de octubre.

La presidente de la orden profesional, Carole Grant, dijo en entrevista concedida a Radio-Canada, que se trata de un decreto y “debemos cumplir con ese decreto”.

“Lo hemos recomendado entre nuestros miembros. Es parte de las medidas. Estamos de acuerdo con la vacunación”. Carole Grant, presidente de la Orden de enfermeros auxiliares de Quebec.

Según Grant, 1875 miembros de la organización no tenían las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 al pasado 7 de octubre, de acuerdo con la información del gobierno provincial.

Este número incluye a trabajadores que no han recibido ninguna dosis de vacuna, a otros que han recibido solo una y a aquellos que recibieron su segunda dosis hace menos de siete días.

El gobierno de Legault considera a estos últimos como adecuadamente vacunados, pero no adecuadamente protegidos, porque debe transcurrir al menos una semana después de la dosis recibida para que la inoculación sea efectiva.

No se conoce, sin embargo, el número de enfermeros en cada una de las categorías expuestas.

Esta semana, los enfermeros afectados por la medida deberán recibir un correo en el que se les explicará cómo pueden regularizar su situación.

Según Grant, es difícil establecer las razones por las que estas personas no están vacunadas.

Pero según la vocera, la orden podrá verificar el estatus de sus miembros, así como evitar que aquellos no vacunados no trabajen en los establecimientos de salud más allá del 15 de noviembre.

La responsabilidad de esta verificación es compartida con los propios establecimientos, pues serán los encargados de hacerla entre sus empleados.

Aquellos que intenten trabajar sin estar adecuadamente vacunaods se enfrentan a una denuncia ante el síndico de la orden de profesionales, la cual podrá hacer una investigación por práctica ilegal de la profesión.

Quienes no cumplan con lo establecido se exponen a multas sustanciales, explicó Grant, mientras que aquellos que regularicen su situación podrán recuperar rápidamente su permiso para ejercer la profesión, siete días después de haber recibido la segunda dosis.

Según la Orden de enfermeros auxiliares de Quebec es difícil conocer todas las razones por las que parte del personal del sector salud no ha optado por vacunarse. Foto: CBC / Evan Mitsui

Suspensión impugnada ante los tribunales

Entre tanto, este martes se pudo conocer que Natalia Manole, abogada de Montreal, va a pedir a la Corte Superior que suspenda la medida, que entra en vigencia el viernes.

La intención es que el decreto sea suspendido hasta que la corte pueda juzgar su validez desde el punto de vista constitucional.

La jurista considera que la medida no toma en cuenta el interés de la población, porque va a generar interrupciones de servicio importantes.

En entrevista con Première Heure, Manole indicó que el gobierno no ha puesto en práctica un sistema para reemplazar a estas personas (las que serán suspendidas). “Puede ser que decenas de miles de personas seencuentren sin médicos de familia”, dijo.

Según la abogada, es necesario prever que habrá cirugías que deberán ser anuladas o postergadas o incluso radiografías que no serán examinadas.

Manole dijo estar convencida que las consecuencias del derecho serán más nefastas para la poblaciómn que el conservar al personal que no está adecuadamente vacunado.

“El desastre es inevitable. Lo más importante para la suspensión de la aplicación del decreto es el interés de la población. Es el público el que será afectado de forma más severa por el decreto”, advirtió Manole.

La jurista dijo que representa 2000 empleados del sector salud, de diversos campos y que estas personas no están en contra de todas las medidas sanitarias.

“Son personas que tienen derecho a negarse a vacunarse. No son conspiracionistas. No están en contra del gobierno. Quieren simplemente pasar una prueba de forma regular. No hay ninguna emergencia para aplicar este decreto”, agregó.

Reducción de los servicios

El gobierno de Legault debe presentar esta misma semana un plan de contingencia ante la suspensión, sin salario, de los trabajadores de la salud que no cumplan con el decreto.

“El plan prevé la reducción de servicios, es decir, el cierre de departamentos y de camas. Otra cosa es que el plan no puede ser aplicado desde el viernes. Los clientes me dicen que no hay personal para reemplazarlos”, indicó la jurista.

Precisamente, la suspensión de servicios también es un elemento evocado por muchos sindicatos, pero la abogada Sophie Mongeon duda del éxito de este plan.

“En tiempos normales, sin pandemia, sí, esto podría haber sido un tema para debate. Pero el problema es que las instrucciones vienen de lo más alto, de un decreto. Es más difícil para una orden profesional desafiarlo (el decreto)”, explicó Mongeon.

Sigue en pie

El ministro de la Salud de Quebec, Christian Dubé, reiteró que la vacunación obligatoria del persona de la salud es la única solución y que su equipo va a ser muy firme.

“En este momento, me gustaría que encontráramos soluciones en lugar de ir a la corte”, aseguró Dubé.

Si bien Dubé dijo que respeta la decisión de los empleados de la red de salud de no vacunarse, también expresó que estos deben asumir las consecuencias de sus decisiones.

“Por eso soy muy firme sobre la vacunación obligatoria: es una recomendación de la Salud Pública, así que les digo: tienen hasta el viernes para que vayan y hagan su primera cita”.

Fuente: Radio-Canada | Adaptación MGA