[Reportaje] ¿Cuáles son los desafíos de las madres latinoamericanas inmigrantes en Canadá?

"Yo no sabía ser madre"

Rosalía Benavente con sus hijas Montserrat, 2 años y Valentina, 9 años. Foto: Cortesía Rosalía Benavente

Poco antes de que la pandemia fuera declarada, Rosalía Benavente llegó a Canadá con sus dos hijas, de 10 meses y 8 años para reunirse con su cónyuge que ya se encontraba en el país.

Esta profesional originaria de México tenía una vida muy ocupada, trabajando para empresas como la canadiense Bombardier, a cargo de hasta 40 empleados. El ritmo de vida y las exigencias le causaron un alto nivel de estrés y de ansiedad. Decidió buscar otras oportunidades y salir de su país.

En Canadá, su vida cambió al 100%.

Yo no sabía ser madre. Los primeros cinco años de su vida, mi hija mayor, Valentina, siempre vivió con mis papás. Yo viajaba mucho y no quería que mi hija viviera al ritmo de mi trabajo, por eso la dejé con sus abuelos. Yo la veía solamente los fines de semana, el resto del tiempo estaba con mis papás. Comencé a aprender a ser madre cuando llegué a Canadá. Rosalía Benavente

De ser la persona que aportaba más económicamente a la familia y de estar acostumbrada a tomar sus decisiones, al llegar aquí, pasó meses sola en el apartamento con las niñas.

Mi hija grande no pudo entrar a la escuela inmediatamente y luego, comenzó la pandemia y cerraron las escuelas. Eso significó que mi hija mayor pasó 1 año y 4 meses en casa, sin socializar con otros niños. Y a mi chiquita no le puedo pagar la guardería ya que son como 2.000 $ mensuales. Si trabajo para pagar eso, ya no me queda nada. Rosalía Benavente

Para Rosalía, lo más difícil de ser madre en Canadá ha sido esa soledad.

“En México siempre puedes contar con la familia, está mi mamá, las tías, las hermanas y nos reunimos en familia todos los domingos'', dice la madre de Valentina y Montserrat. Pero llegas aquí y no hay nadie.

Ser madre lejos de su madre

Aura Flores y sus tres hijos Foto: Cortesía de Aura Flores

Aura Flores cree que criar a sus hijos, sin otros miembros de la familia cerca, es una de las dificultades más grandes de los inmigrantes.

Estar lejos cuando estás criando a niños es duro porque nuestros padres son nuestros referentes, nuestro apoyo. En mis momentos más difíciles como mujer y como madre he deseado tener a mi mamá cerca para que me guíe y me diga si soy yo la que está cometiendo un error. Es una de las grandes tristezas de las madres inmigrantes. Pero es en esos momentos que deben construir nuevas redes y amistades que puedan reemplazar a la familia aquí. Aura Flores, psicoeducadora

A pesar de la soledad, Rosalía Benavente, dice que desde su llegada a Canadá no les ha faltado nada y que muchas personas han sido muy generosas con ella y su familia, creando con ellos lazos muy fuertes de cariño.

Hemos conocido todo tipo de personas. Buenas y malas, incluso entre los mexicanos. Pero también gente que se convierte en tu familia del alma. Gente que hace todo para que estés bien, sin esperar nada a cambio. Se vuelven tu familia. Además, el sistema en Canadá, aunque es imperfecto, siempre nos ha apoyado. Hemos vivido en albergues y recibido comida de bancos de alimentos cuando lo hemos necesitado. Rosalía Benavente

No les ha faltado nada, excepto una guardería para la hija más pequeña de la familia. Los precios son exorbitantes, dice la madre de 43 años, y debido a eso, no he logrado volver a ser independiente económicamente, concluye Rosalinda Benavente

En un deseo de vivir su maternidad con más serenidad y paciencia, la mexicana se volcó a las redes sociales y fue ahí donde conoció a Aura.

Paralelamente a la escritura de su libro, Aura Flores creó un grupo virtual de mamás latinoamericanas en Canadá. Fue ahí donde la psicoeducadora y la ingeniera se conocieron. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

La idea de esta iniciativa lanzada por la psicoeducadora fue crear lazos con mujeres que como ella, estuvieran experimentando cuestionamientos o dificultades relacionadas con la maternidad.

Desde que tuve a mi hija a la edad de 17 años he trabajado mucho sobre mí misma, para poder entender mis heridas y mis errores y también los de mis padres al criarme. Además, mi trabajo profesional con las familias me ha permitido comprender realidades que tocan a mucha gente por igual. Aura Flores

Luego de un periodo de depresión severa, Aura Flores desarrolló dos enfermedades, fibromialgia y el síndrome de Hashimoto. Estas condiciones médicas le impidieron seguir trabajando con el ritmo que llevaba hasta antes del diagnóstico.

La psicoeducadora tuvo que tomar una larga pausa y durante su convalecencia se puso a escribir. A su juicio, este libro le permitiría, seguir ayudando a las familias aunque no lo hiciera en las terapias en persona.

Decidí a escribirlo para poder seguir contribuyendo a la armonía en las familias y en la sociedad. Mi deseo es que cada padre y cada madre pueda ser la mejor versión de sí mismo para poder brindar a sus hijos una crianza serena, con amor, con respeto y con firmeza al mismo tiempo. Es posible criar sin gritar, maltratar, chantajear, castigar y al mismo tiempo con normas y límites. Aura Flores

El lanzamiento del libro de Aura Flores "10 secretos que nadie te contó para criar niños felices y libres" se lleva a cabo este jueves 7 de octubre en el marco del Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Escribió el libro en español ya que según ella, en Canadá, hay menos recursos disponibles para los padres en esa lengua.

Aprender a ser padres

Según Aura Flores, en la cultura latinoamericana tradicionalmente los niños deben escuchar y ejecutar, el adulto es la autoridad y se le tiene que obedecer, sin cuestionar.

Algo revelador cuando llegué a Canadá como adolescente fue darme cuenta que yo era un ser humano completo, con derechos, opiniones y responsabilidades. Entendí que mi palabra valía y que no vine al mundo para agachar la cabeza. Por eso me interesé en el campo de la psicología porque al embarazarme tan joven lo primero que me dije es no quiero cometer los errores de mis padres. Quiero darle a mi hija una crianza que le permita ser feliz y libre. Aura Flores

Y ese es el tema central de su libro 10 secretos que nadie te contó para criar niños felices y libres que con testimonios suyos y de dos de sus hijos, cuenta cómo aún siendo testigo o víctima de situaciones difíciles y aún estando sola en el proceso, es posible educar con respeto a los hijos.

Con las ganas de ayudar en la sangre

Por su parte, Rosalía Benavente, quien se define a sí misma como extrovertida, amiguera y empática, dice venir de una familia en la que brindar ayuda a los demás es una vocación.

Por varias generaciones, la familia Benavente ha estado a la cabeza del servicio de bomberos de la ciudad de San Luis Potosí en el centro este de México. Hijos, nietos, primos y tíos han sido parte de la lucha contra los incendios y las catástrofes naturales.

Por eso, esta mexicana valora mucho la ayuda recibida desde que llegó a Canadá. Rosalía Benavente dice que cuando su situación como inmigrante se estabilice, va a dedicarse a apoyar a la gente con más necesidades, sobre todo a las madres recién llegadas al país, como lo hace Aura Flores, afirma.

El lanzamiento del libro de Aura Flores 10 secretos que nadie te contó para criar niños felices y libres se lleva a cabo virtualmente este jueves 7 de octubre (nueva ventana) en el marco del Mes de la Herencia Latinoamericana de Montreal.

Quienes lo deseen podrán descargar la versión digital del libro gratuitamente, (nueva ventana) entre las 8:30pm y 9:30pm (hora del este), el dia de lanzamiento.

