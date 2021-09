"Voy a morir, ¿no?" : canadiense lamenta no haberse vacunado contra el Covid-19

El doctor Alex Wong, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General en la ciudad de Regina, es uno de los trabajadores en salud que ha recurrido a las redes sociales para dar a conocer al público lo que ocurre en las unidades de cuidados intensivos de la provincia.

Wong dijo que ha escuchado a pacientes moribundos expresar su pesar por no haber recibido una dosis de la vacuna Covid-19 cuando tuvieron la oportunidad.

El médico dio el ejemplo de un hombre que no se había vacunado y que le decía: Debería haberme vacunado... mi mujer se vacunó. Ella no paraba de decirme que me haga vacunar. Me voy a morir, ¿no? .

Ese hombre pudo hablar con su familia por última vez antes de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos para ser intubado, un procedimiento médico para ayudar al paciente cuando ya no puede respirar por sí mismo.

Él les dijo a sus familiares lo mucho que lo lamentaba una y otra vez , recordó Wong, y, por desgracia, tres días después, murió solo .

Wong considera que muchas de las personas sin vacunar que acaban en el hospital cayeron enfermas debido a que el plan de reapertura de Saskatchewan para el verano les dio una falsa sensación de seguridad.

La gente creyó que el Covid-19 había terminado o que, al menos, ya no era una preocupación, dijo Wong. Hemos visto a mucha gente en el hospital con esa creencia, y están muy arrepentidos .

Alex Wong, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Regina, ha compartido sus experiencias en el tratamiento de pacientes con el Covid-19 no vacunados. Foto: (Submitted by Alexander Wong/Saskatchewan Health Authority)

La situación sigue siendo dura

Wong y otros trabajadores de la salud han compartido sus historias con la esperanza de que sirvan de lección para aquellos que siguen sin vacunarse o que tienen familiares que no se han vacunado.

La vacunación sigue siendo una de las herramientas más importantes contra el virus, ya que reduce los efectos más graves del Covid-19 y evita la propagación del virus por quienes se encuentran infectados.

Pero la vacunación no es la única herramienta disponible para contener la propagación de la pandemia, dijo Wong. Los saskatchewenses pueden llevar mascarillas en los espacios interiores, tal como ordenan las autoridades de la provincia, pero también pueden evitar las grandes reuniones.

Sinceramente, algunas personas escucharán estas palabras y pondrán los ojos en blanco y pensarán de nuevo que sólo estoy metiendo miedo o lo que sea, pero la situación que estamos enfrentando en nuestros hospitales, en nuestras unidades de cuidados intensivos es algo es tan duro en este momento .

Alex Wong, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Regina.

El pedido de este especialista se produce en momentos en que la cuarta ola del Covid-19 ha sumido a la provincia en la peor fase de la pandemia hasta el momento, a pesar de la adopción de las vacunas.

En la última semana Saskatchewan ha batido varios récords del Covid-19, incluyendo el número de nuevos casos, el número de casos activos, el mayor número de hospitalizaciones, de pacientes en las unidades de cuidados intensivos de la provincia y también de muertes.

El aumento de pacientes en las unidades de cuidados intensivos ha provocado la ralentización o la pausa de los servicios no críticos y electivos, mientras que el programa de donación de órganos de Saskatchewan ha sido suspendido debido a que el servicio de salud de la provincia está enfocando sus recursos y sus esfuerzos en la atención a los enfermos que padecen del Covid-19.

Fuente: CBC / A. Qon / RCI /Adaptación RV