[Reportaje] Latinoamericanos se organizan en Toronto para luchar contra el COVID

Nos dimos cuenta que teníamos una misión común y decidimos responder al llamado de la urgencia sanitaria. La comunidad latina de Toronto fue una de las más castigadas de todo Canadá. Para nosotros era trágico por eso nos movilizamos como pudimos, temprano en las mañanas, en las noches, los fines de semana. Todos tenemos oficios en la primera línea de respuesta a la pandemia, pero esto lo hacíamos antes o después de nuestro horario laboral. Laura Guerrero, fundadora del Latin American COVID Task Force (LACTF) (nueva ventana)

La gran mayoría de los miembros de este Grupo de Trabajo Latinoamericano contra el COVID son médicos, enfermeras, investigadores, psicólogos, trabajadores sociales, trabajadores comunitarios, todos de origen latinoamericano y todos trabajando en la línea frontal de la pandemia.

Laura Guerrero (derecha) y Anahí Perlas son dos de las primeras tres personas que conformaron el Grupo de Trabajo Latinoamericano contra el COVID. La tercera es Natalia Durango, trabajadora de salud comunitaria. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Y fue justamente respondiendo desde sus oficios a la urgencia, que se percataron de que los latinoamericanos más afectados carecían de lo más básico para hacerle frente a la pandemia, es decir, información en su idioma, nos dijo Laura Guerrero, fundadora del Grupo de Trabajo.

Vimos ese gran vacío que existía en la traducción, en el acceso a la información sobre los impactos de la pandemia en la vida de la gente aquí, sobre lo que significaban concretamente las medidas de salud en las familia, en el trabajo. La información que existía en español venía desde la Organización Mundial de la Salud, muy buena y necesaria, pero global, no local. Laura Guerrero

Latin American COVID Task Force (LACTF) afirma que, en el contexto de la pandemia, a los latinoamericanos de Toronto les falta lo más básico, incluida la información en su lengua materna. Foto: AFP

Desde el inicio de la pandemia, la comunidad latinoamericana de Toronto ha sido la segunda más impactada por el COVID entre las comunidades de origen extranjero.

"Estos datos evidencian que barreras como el idioma y la falta de conocimientos e información sobre el acceso al sistema sanitario, hacen que los latinoamericanos de Toronto llegan tarde a la atención médica", dice la Dra. Anahí Perlas, miembro del Latin American COVID Task Force (LACTF) de Toronto.

Por un lado el hecho de que muchas de las personas de la comunidad latinoamericana trabajan en puestos esenciales, en fábricas, en limpieza, en comestibles, en construcción, puestos esenciales a la economía y que están en la primera línea y que por lo tanto, no pueden trabajar desde casa. Por lo que esas personas estaban más expuestos al virus. Y por el otro, están las condiciones de vivienda. Es muy común en nuestras comunidades que las familias sean grandes, que varias generaciones vivan juntas. Entonces, los que trabajan traen el virus y después, todos los demás se contagian, de la abuelita al recién nacido. Dra. Anahí Perlas

Otro factor, dice esta anestesióloga y profesora de la Universidad de Toronto, son los importantes índices de personas sin seguro médico público que también impide que busquen atención a tiempo.

La Dra. Anahí Perlas durante la preparación de una de las clínicas de vacunación del Grupo de Trabajo Latinoamericano contra el COVID. Foto: Cortesía / Latin American COVID Task Force

Una lamentable historia de familia

Lizbeth León tiene 3 hijos, de 9, 12 y 13 años. A finales de marzo, los tres menores regresaron a la escuela en modo presencial luego de varios meses de estudiar virtualmente desde casa.

Uno por uno, fueron cayendo contagiados por el COVID, ella también.

La primera fue mi hija pequeña que una madrugada se despertó llorando muy feo diciéndome que se sentía muy mal y que sentía que le salía fuego de los ojos. Tenía mucha fiebre y les medicamentos que le daba no le bajaban la temperatura. La llevé a la clínica y la internaron por varias horas hasta que pudieron controlar la fiebre, pero esa misma noche la dieron de alta y nos fuimos a casa. Al día siguiente, mi hijo comenzó con síntomas y como es obeso, le era más difícil respirar y se comenzó a convulsionar. Lizbeth León Adame, madre de tres hijos que contrajeron COVID

Después de sus dos hijos, esta madre de familia monoparental cayó enferma también, seguida por su otra hija. En total, la familia pasó alrededor de un mes y medio lidiando con el virus en su hogar.

Lizbeth León y sus hijos en un parque de Toronto. Los cuatro contrajeron el COVID en la primavera de este año y siguen viviendo con algunas secuelas. Foto: (Cortesía)

Hoy, a pesar de que Lizbeth León y sus hijos han sanado, siguen viviendo con algunas secuelas.

Mi hija de enmedio tuvo dolores muy intensos en la espalda mientras estuvo enferma de COVID. Hoy, a veces le duele mucho de nuevo y también los huesos. Mi hijo mayor camina un poco para ir a tomar el bus de la escuela y se agita, va al parque y se agita. De hecho, cuando vamos juntos al parque, veo a mis tres hijos rápidamente cansados y agitados, y antes del COVID no era así. Lizbeth León

El hijo mayor y la hija de 12 años ya fueron vacunados. Lizbeth León también. La más pequeña no puede aún.

Esta mexicana residente en Canadá dice que el Grupo de Trabajo Latinoamericano contra el COVID fue fundamental en su decisión de vacunarse.

Antes de que ellos la asesoraran de lo importante que era, ella ni pensaba en esa opción.

Campaña "Get your Vacuna" (This Is Our Shot)

Afiche oficial de la campaña Foto: Cortesía / Latin American COVID Task Force

El hecho de que una persona llegue a una de nuestras clínicas de vacunación no es automático, toma tiempo e información, dice Anahí Perlas

Cada persona vive un proceso muy personal antes de decidir "sí, me quiero vacunar". El Grupo identificó muy tempranamente, mucho antes de que las vacunas estuvieran disponibles, que ésa sería nuestra gran labor. Informar a la comunidad latinoamericana, en su propio idioma, sobre la vacunación. Como sabemos cuando no se habla el idioma de la mayoría, las minorías se informan como pueden. Hoy en día es en las redes sociales, que como sabemos, tienes de todo. Hay mucha información, pero también mucha desinformación. Dra. Anahí Perlas

Por eso, el LACTF se asoció también con el movimiento nacional y multilingüe "This Is Our Shot" traduciéndolo como "Get your Vacuna" para atraer a la comunidad latinoamericana e motivarlos a vacunarse, después de informarse.

Los logros

Una de las multitudinarias clínicas de vacunación organizadas por el colectivo Latin American COVID Task Force de Toronto. Foto: (Cortesía) / Latin American COVID Task Force

En diciembre del 2020 los latinoamericanos de Canadá tenían un nivel de aceptación de la vacuna de un 60% y en abril del 2021, esto había llegado a 90%, explica Laura Guerrero. "Esto quiere decir que los esfuerzos conjuntos de todos los que trabajamos en esto llegaron a ese 30% de la población", dice sonriendo.

Eso para nosotros es una satisfacción enorme. Hasta ahora hemos participado en la vacunación de más de 100.000 personas en Toronto y toda su área metropolitana. Lo hemos hecho con más de 300 voluntarios que han sido de todo, vacunadores, intérpretes, choferes y más. Nos da mucho gusto, pero el trabajo no ha terminado. Laura Guerrero

El polo de investigación científica

El Latin American Covid Task Force ha documentado que en las clínicas dedicadas exclusivamente a la comunidad latina y de habla hispana en Toronto, hasta un 75% de los que acuden son personas sin seguro médico o con una situación migratoria precaria, dice la Sra. Guerrero.

La coordinadora del polo de investigaciòn del LACTF, Irma Molina, tiene varios proyectos en marcha, en colaboración con los diversos socios del sector de la salud pública de la ciudad para generar datos pandémicos relacionados con la etnicidad para comprender la envergadura del fenómeno y cómo afrontarlo mejor en el futuro

Otro de los proyectos de investigación colaborativos de este grupo es sobre lo que se conoce como el Covid largo con pacientes cuyos síntomas después de haber contraído la enfermedad persisten por mucho tiempo.

Se trata de una alianza científica con el Humber River Regional Hospital, un importante hospital de cuidados intensivos de Toronto. Estamos investigando los impactos de este covid que dura meses en la calidad de vida de la gente que lo contrae. Los médicos se interesan específicamente en la comunidad latinoamericana de la ciudad. Anahí Perlas, anestesióloga, miembro del LACTF

La cuarta ola del COVID está en marcha en Canadá. El LACTF tiene muchas otras clínicas de vacunación organizadas en los próximos días. Foto: (Cortesía) / Latin American COVID Task Force

En los próximos días, otras clínicas de vacunación serán coordinadas por el colectivo Latin American COVID Task Force en la región metropolitana de Toronto.

Viernes 24 de septiembre y del martes 28 al jueves 30 de septiembre, de 12:00 pm – 6:00 pm, en la Universidad York, Aviva Centre 1 Shoreham Drive.

Miércoles 22 septiembre 4:00 pm – 6:00 pm en la escuela St. Fidelis Catholic School, 9 Bannerman Street.

Sábado 25 de septiembre 2:00 pm – 6:00 pm en la escuela St. Roch Catholic School, 174 Duncanwoods.

Sábado 25 de septiembre 12:00 pm – 3:00 pm en la escuela St. Conrad Catholic School, 5 Exbury Drive.

Sábado 25 de septiembre al lunes 27 septiembre - 8:00 am – 8:00 pm, Wilson Station - Wilson Avenue y Allen Road.

No se require tarjeta de salud o cita previa.