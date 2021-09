REPORTAJE | En esta elección, el “voto latino” podría ser decisivo en varios distritos

En elecciones pasadas hemos visto distritos de Toronto en los que el candidato elegido ha ganado con 200 o 300 y hasta 3000 votos. Si consideramos que en muchos de esos distritos hay hasta 6000 votantes de origen latino, eso indica que nuestro voto también puede ser decisivo en algunas batallas electorales. Oscar Vigil, director ejecutivo del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana (HCHC)

El grupo de civil que el Sr. Vigil dirige lleva varios años promoviendo una mayor educación y participación cívica entre los latino-canadienses.

Las comunidades de origen latinoamericano en Canadá son bastante invisibles, a pesar de representar casi 1 millón de personas a lo largo y ancho del país, nos dijo Oscar Vigil.

Oscar Vigil, director ejecutivo del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Para lograr una mayor visibilidad, el Consejo Canadiense para la Herencia Hispana organiza cada año la Escuela de Educación Cívica School4Civic.

Su objetivo, explicar los sistemas gubernamental y electoral canadienses, e incitar a que los estudiantes se involucren de forma activa en todos los aspectos de la vida pública canadiense.

El coordinador de School4Civic, el periodista Gilberto Rogel, nos explicó que a muchos latino-canadienses les gusta y les apasiona la política, pero que aquí en Canadá, se desinteresan o se desenganchan.

Ampliar imagen (nueva ventana) Gilberto Rogel, coordinador del proyecto School4Civic. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

No le decimos a la gente por quién votar, solo que conozca lo que está pasando con la política canadiense. Hemos insistido mucho. El mensaje de esta escuela es que la sociedad y el sistema político canadienses necesitan ser entendidos para poder formar parte de ellos. Gilberto Rogel, coordinador de School4Civic

Según este periodista, a lo largo del tiempo, los miembros de la Escuela han visto cada vez más gente de las comunidades latinas interesarse en conocer el sistema político y gubernamental, participando como voluntarios o en otras funciones en los procesos electorales y hasta en los partidos.

Ojalá que cada vez más se animen a presentarse como candidatos. ¡Sería genial!, afirma el Sr. Rogel.

El debate de los líderes de partido no tuvo traducción al español

Estas son las 9 lenguas en las que los debates de los jefes de partidos canadienses fueron ofrecidas en traducción simultánea: cree de las Praderas, inuktitut, dené, árabe, cantonés, italiano, mandarín, punjabi y tagalog. Foto: Captura de pantalla del video del debate en inglés. / Partenariat canadien pour la production des débats / Canadian Debate Production Partnership

El 8 y 9 de septiembre pasados, los líderes de los cinco principales partidos de Canadá participaron a los debates en francés y en inglés.

En ambos casos, el consorcio de medios organizador de los debates previó traducciones simultáneas en otros 9 idiomas, así como en lengua de señas en francés y en inglés. El español no figuró entre los idiomas disponibles.

Para Gilberto Rogel, poder participar en esos momentos clave de la campaña electoral en nuestro idioma, sería una puerta de acceso.

A veces, uno de las barreras a la participación cívica en Canadá es el idioma. Si hay un debate de los líderes, por más interesante que sea, si no está traducido, a mucha gente no le va a interesar. Además, nuestra comunidad ha hecho pocos esfuerzos por implicarse en la política y los que han fructificado han sido contados con los dedos de una mano. Yo creo que hace falta hacer un trabajo de lobby para que nos consideren. Se ha avanzado, pero hace falta más porque como lo vimos en el debate, nos dejan por fuera porque o no insistimos suficiente o porque piensan que no votamos. Gilberto Rogel, coordinador de School4Civic

¿Es importante esta elección federal del 2021 para los inmigrantes?

Vilma Filici, consultora en inmigración basada en Toronto, cree que aunque se ha hablado poco del tema de la inmigración en la campaña electoral, esta elección es muy importante para todos los inmigrantes. Foto: Cortesía de Filici Immigration Services Inc.

La consultora en inmigración Vilma Filici, cree que en el contexto actual de falta de mano de obra, más que nunca los inmigrantes deben ejercer su derecho y su obligación al voto.

Las decisiones sobre el tema de inmigración, quién entra, quién se queda y a quién sacan de este país son responsabilidad del gobierno federal. Estas elecciones son muy importantes puesto que el partido que obtenga el poder es el que tomara estas decisiones. Estos próximos años serán de gran importancia para la inmigración ya que a causa de la pandemia nos hemos quedado cortos de inmigrantes, por lo tanto nuestra gente tiene oportunidad de poder obtener la residencia. Debemos votar y asegurarnos de que nuestro voto cuente, para que se elija al partido que más ayuda y respeta a las comunidades inmigrantes. Vilma Filici, fundadora de Filici Immigration Services Inc.

Y en cuanto al voto latino, la experta en inmigración cree que es por medio de la participación política en campañas y en la votación misma, que las comunidades latino-canadienses pueden demostrar que son "una fuerza política importante".

De este modo, cree Vilma Filici, se puede asegurar que "nuestras necesidades" sean tomadas en cuenta.

¿Desinterés, cinismo, falta de tiempo o un poco de todo?

Alexandra Crespo, ciudadana canadiense residente en Toronto y ex alumna de School4Civic. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Alexandra Crespo nació en Canadá, pero vivió solamente 3 años de niña hasta que sus padres decidieron volver al Ecuador.

En 2016, esta ex alumna de la Escuela de Educación Cívica School4Civic decidió regresar a su país de nacimiento con sus tres hijos. Como para todo inmigrante, nos dijo, mi llegada a Canadá fue difícil y la última de mis preocupaciones era la política canadiense.

Cuando somos recién llegados a Canadá lo que más nos preocupa es sobrevivir y sacar adelante a nuestra familia e incluso enviar dinero a nuestros países de origen. Al principio nos olvidamos de contribuir aquí y de participar para ayudar a las comunidades latinas acá también. Alexandra Crespo, ciudadana canadiense residente en Toronto y ex alumna de School4Civic

Hoy, Alexandra Crespo ha pasado esa primera etapa y está lista para "aportar" a Canadá. Después de estudiar inglés y una carrera de periodismo, ahora está implicada en la redacción de artículos en la revista Debate del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana.

Es así que esta madre periodista quiere contribuir a una mejor comprensión de los desafíos sociales que también son parte de la política del país.

Para muchos recién llegados la búsqueda de empleo es mucho más prioritaria que la participación cívica. Foto: Radio-Canada / Emily Blais

Por su parte, Vicente Flores, un ciudadano de Toronto, dice que él no tiene interés en esta elección, ni tiempo para ir a votar.

A mí me preocupa el empleo. Ese es un tema que nos preocupa a todos, pero yo no voy a votar. Aquí a los políticos les gusta hablar mucho, pero hay mucha corrupción. Critican mucho a nuestros países pero no miran cómo abogados, jueces, policías y políticos son corruptos también aquí. Es bien palpable, yo lo he visto, pero es más discreto. Por eso no voto. Vicente Flores, ciudadano canadiense residente en Toronto

De ex estudiantes a panelistas

A través de los años, muchos estudiantes han pasado por los pupitres reales y virtuales de la Escuela de Educación Cívica del Consejo Canadiense para la Herencia Hispana.

Luisa Moncada, es una de ellas. En su país de origen, El Salvador, ejerció el periodismo profesionalmente y vive en Toronto desde hace 5 años. Fue alumna y hoy es capacitadora en la Escuela de Educación Cívica School4Civic.

Luisa Moncada, quien ejerció el periodismo profesionalmente en El Salvador, vive en Toronto desde hace 5 años. Fue alumna y hoy es capacitadora en la Escuela de Educación Cívica School4Civic. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Luisa Moncada aún no tiene su ciudadanía canadiense, por lo que no puede votar, pero eso no le impide implicarse en la Escuela de Educación Cívica, primero como estudiante y hoy como miembro del grupo de capacitadores.

La experiencia en la escuela ha sido super enriquecedora porque por mi formación de periodistas estoy consciente de la importancia de conocer la cosa política de los países donde vivimos, pero he visto que no es así para todos dentro de la comunidad latina aquí en Canadá. Desde mi experiencia como inmigrante, que para nadie es un secreto que es un proceso difícil y a veces descorazonador, te toca como reinventarte. Creo que para sentirme partícipe de esta sociedad fue fundamental conocer cómo funciona el país, para saber cómo puedo ser parte de él. Y aún más allá, no solo ser parte, sino también desde mi experiencia puedo ser parte de los cambios necesarios en la sociedad canadiense para poder favorecer a migrantes como yo. Luisa Moncada, periodista y ex alumna de School4Civic

Por su parte José Medina Pimienta, dice que la política la lleva en la sangre ya que desde joven se involucró en varios aspectos de la vida pública en su país de origen, México.

Me gusta mucho involucrarme en la vida pública en donde quiera que esté. Desde que estaba en la secundaria y preparatoria fui líder en grupos estudiantiles y como viví en varias partes de México y del extranjero, en cada lugar que fui me involucré para formar parte de la sociedad. Ahora en Canadá, donde me toca vivir, también estoy buscando la manera de aportar. No sólo de beneficiarme como ciudadano sino también de responder y de hacer y de brindarse como ciudadano. José Medina Pimienta, consultor político y ex alumno de School4Civic

Este joven mexicano llegó a Canadá en febrero de 2019 y desde entonces comenzó a buscar a qué organización, grupo o partido político se podía integrar. "Encontró la Escuela Cívica y de inmediato quiso involucrarse participando a un par de sesiones. De ahí surgió la idea de hacer voluntariado para la diputada Julie Dzgerowicz del Partido Liberal. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Este entusiasta de la política dice que ha sido muy interesante trabajar en la campaña de la diputada saliente del distrito de Davenport, de origen mexicano y ucraniano, especialmente porque las campañas aquí no son como las de su país.

Mi experiencia en México era como consultor político y me esperaba una campaña semejante aquí: rimbombante, con mucha energía y con mucha gente. Y lo que hacemos con la candidata es exactamente lo contrario. Los voluntarios vamos con ella de puerta en puerta hablando con la gente. No hay parafernalia, ni canciones, ni bailes, ni regalos. Me pareció increíble esta manera de hacer política. El hecho de tocar la puerta y hablar con los vecinos no tiene precio, incluso cuando la gente nos rechaza diciéndonos que ellos votan por otros partidos es interesante. En América Latina a veces hacemos las campañas de manera tan masiva que olvidamos lo personal, lo individual, las preocupaciones de la gente en sus hogares. José Medina Pimienta, consultor político y ex alumno de School4Civic

Eventualmente, el sueño de este recién llegado es ser concejal o diputado, replicar aquí en Canadá algo de la implicación política que tuvo en su país de origen. "Puede pasar o no, pero estoy trabajando por ello", dijo sonriente.

Los ex alumnos de la Escuela de Educación Cívica son un ejemplo de gente que llegado el momento, votará y hasta se postulará como candidato.

El desafío siguen siendo todos aquellos que no sienten interés o no tienen tiempo para ejercer su voto y participar de la democracia canadiense.

