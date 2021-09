El ex primer ministro Brian Mulroney también aparece en la campaña electoral

Mulroney, antiguo líder del Partido Conservador Progresista que estuvo en el poder de 1984 a 1993, pronunció un discurso el miércoles 15 de septiembre ante los partidarios conservadores en la localidad de Orford, en la provincia de Quebec.

No estoy aquí esta noche para atacar a nadie , dijo a los asistentes, después de que en un discurso en Brampton el día anterior, el ex primer ministro liberal Jean Chrétien criticó severamente al aspirante conservador, Erin O'Toole, así como al jefe del Bloque Quebequense, Yves-François Blanchet, cuyo partido presenta candidatos solamente en la provincia de Quebec.

Estoy aquí por una sola razón: para ayudar a Erin O'Toole a ser elegido como el próximo primer ministro de Canadá , explicó Mulroney.

Con humor, el ex primer ministro de 82 años elogió a O'Toole por demostrar lo que él considera como un verdadero liderazgo necesario para gobernar el país. Erin O'Toole tiene unos principios sólidos y el valor de defenderlos en cualquier circunstancia , dijo.

Mulroney señaló las similitudes entre su propio recorrido y el del actual líder conservador: "Soy de raíces irlandesas, Erin también. Me hice abogado, al igual que Erin. Me casé, también lo hizo Erin. Me convertí en líder del partido, al igual que Erin.

Me convertí en líder de la oposición oficial, al igual que Erin. Me convertí en Primer Ministro de Canadá. Y la próxima semana, también lo hará Erin. Brian Mulroney, ex primer ministro conservador de Canadá.

Mulroney dijo que recibió una llamada de Erin O'Toole hace cinco meses, pidiéndole consejo. Él me dijo: ‘señor primer ministro, tengo que decirle que las encuestas están en nuestra contra, la cobertura mediática [del Partido Conservador de Canadá] es negativa y hay descontento en el partido’. Yo le dije: ‘Erin, ¡deberías estar contento por eso! Eso es exactamente lo que decían de mí tres meses antes de las elecciones de 1984, cuando ganamos la mayor mayoría parlamentaria en la historia de Canadá , dijo, entre los vítores de sus partidarios. En las elecciones de ese año, los conservadores ganaron 211 de los 282 escaños.

Brian Mulroney elogió al actual líder conservador, Erin O'Toole. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

El ex primer ministro canadiense también destacó que no era el único que apoyaba a O'Toole. La declaración del primer ministro Legault sobre él es muy reveladora , dijo Mulroney, refiriéndose al apoyo tácito del primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault, al candidato federal conservador.

Orford fue la última parada de la campaña de O'Toole en Quebec. Previamente, la caravana conservadora pasó por Jonquière, en la región de Saguenay-Lac-Saint-Jean, donde O'Toole se presentó como el nuevo líder con un nuevo enfoque .

Bajo su liderazgo, dijo O’Toole, su partido es inclusivo, diverso y progresista, este no es el Partido Conservador de la época de sus padres o sus abuelos , insistió.

Al igual que los liberales y los conservadores, los neodemócratas también recurrieron a una de sus grandes figuras políticas para promocionar su campaña. El miércoles, el ex líder federal del Nuevo Partido Democrático, Ed Broadbent, firmó el boletín del NPD, en el que pedía a sus seguidores que contribuyan a la campaña del candidato Jagmeet Singh.

Fuente: Radio-Canada / RCI / Adaptación RV