Declaraciones de Bernier son asociadas al lenguaje de una milicia de extrema derecha

Los expertos que vigilan el extremismo en internet señalaron que el uso repetido que hace Bernier de la frase Cuando la tiranía se convierte en ley, la revolución se convierte en nuestro deber , podría ser interpretada por los miembros de algunos grupos de extrema derecha como los Three Percenters como señal de apoyo.

Miembros de este grupo de ultraderecha se encuentran entre los detenidos tras el ataque del 6 de enero al Capitolio instigado por el derrotado candidato Donald Trump y que costó la vida a cinco personas. En agosto de 2020, Facebook comenzó a eliminar o restringir las páginas asociadas a este grupo bajo su política de no dar espacio a Personas y organizaciones peligrosas .

En junio, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau añadió al grupo Three Percenters a la lista de entidades consideradas como terroristas en Canadá. Un miembro del 4º Grupo de Patrulla de los Rangers fue expulsado de las fuerzas armadas canadienses después de que los militares fueron informados que esa persona estaba involucrada con los Three Percenters.

Este grupo terrorista suele utilizar la frase: Cuando la tiranía se convierte en ley, la rebelión se convierte en nuestro deber .

Un portavoz de Bernier dijo que el líder de ese partido no tenía ni idea de que esa frase, que es una paráfrasis de una cita atribuida a menudo a Thomas Jefferson, es casi idéntica a un slogan utilizado por los Three Percenters desde hace tiempo.

El señor Bernier nunca ha oído hablar de este grupo marginal y no conoce sus lemas , dijo Martin Masse. Es evidente que ha leído los titulares sobre el asalto al Congreso, pero no tiene tiempo para seguir los detalles y no le interesa este extraño fenómeno político en Estados Unidos. Tiene las manos llenas construyendo un partido en Canadá , añadió.

La semana pasada, Bernier denunció la violencia en la campaña después de que un miembro de su partido lanzó piedras al candidato liberal Justin Trudeau durante un acto de campaña.

El asalto al Capitolio en enero, en el que participaron miembros del grupo de ultraderecha Three Percenters tuvo un saldo de cinco muertos. Foto: Reuters / Leah Millis

Consecuencia de ese ataque, el Partido Popular de Canadá, un partido considerado de extrema derecha, destituyó de su cargo al presidente de la asociación de ese partido en la circunscripción de Elgin Middlesex London en respuesta a las acusaciones de que lanzó la grava a Trudeau.

Masse dijo que Bernier utiliza la frase porque el gobierno de Trudeau está utilizando una fuerza indebida para silenciarnos, segregarnos, y en el proceso está destruyendo nuestra democracia y nuestra forma de vida .

El mensaje de Bernier es que, dado el auge del autoritarismo y la rápida erosión de nuestros derechos y libertades, necesitamos una revolución ideológica en este país, lejos de este autoritarismo y hacia una restauración de nuestros derechos y libertades fundamentales, y de la vida tal y como era antes del Covid-19 escribió Masse en un correo electrónico, añadiendo que Bernier habla a menudo de esta revolución ideológica, que no tiene nada que ver con una revolución armada y violenta .

Los expertos en extremismo en internet dicen que puede que no sea así como el mensaje está siendo recibido por los partidarios de la extrema derecha.

Elizabeth Simons, subdirectora de la Red Canadiense contra el Odio, dijo que la frase, que utiliza la palabra rebelión en lugar de revolución , está fuertemente asociada con el movimiento estadounidense del Tres por Ciento.

Ha sido utilizada por todos los movimientos de extrema derecha, incluyendo el actual movimiento conspirativo en torno al Covid-19 , dijo Simons.

Es un lenguaje insurreccional y es una señal para los seguidores de Bernier. Él está cortejando a los aspirantes a insurrectos de la extrema derecha conspirativa y racista. Elizabeth Simons, subdirectora de la Red Canadiense contra el Odio.

Barbara Perry, directora del Centro sobre el Odio, los Prejuicios y el Extremismo de la Universidad Tecnológica de Ontario, dijo que el mensaje de Bernier atrae a los miembros de grupos como los Tres por Ciento que tienen una mentalidad de sitiados que creen que se les están quitando sus derechos.

No se trata sólo de un mensaje aislado , dijo Perry. Incluso sus anuncios de televisión juegan con algunas de esas mismas narrativas sobre la libertad, la elección y la defensa ... así que realmente está buscando complacer a la gente que originalmente era su base y que también parece haber regresado .

Perry dijo que el mensaje de Bernier también atrae a los manifestantes que han estado hostigando a Justin Trudeau durante sus conferencias de prensa.

Como se trata de una coalición poco rígida, creo que ese tipo de lenguaje con nociones como la pérdida de libertades, la pérdida de derechos, resuenan en una franja mucho más amplia ahora. No es sólo la extrema derecha, sino también los que protestan contra los cierres, la vacunación, las máscaras y todas las normas de protección de la salud pública. Barbara Perry, directora del Centro sobre el Odio, los Prejuicios y el Extremismo de la Universidad Tecnológica de Ontario.

Alexander Reid Ross, becario de doctorado en el Centro de Análisis de la Derecha Radical en Estados Unidos, dijo que el mensaje de Bernier atraería a quienes se sienten atraídos por los Tres por Ciento.

Es evidente que está buscando atraer a la gente del Tres por Ciento, sin duda , dijo.

Ross dijo que el mensaje de Bernier también está alineado con el de otras campañas políticas populistas, como las lanzadas por Donald Trump, el Partido de la Independencia del Reino Unido y los Chalecos Amarillos en Francia.

Fuente: CBC / E. Thompson / RCI / Adaptación RV