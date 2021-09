El ex primer ministro de Canadá Jean Chrétien hace su aparición en la campaña electoral

El ex líder liberal de 87 años, quien ocupó el cargo de Primer Ministro de Canadá entre 1993 y 2003, participó en un acto de campaña en la ciudad de Brampton, Ontario.

Chrétien admitió que se sintió ofendido cuando escuchó al jefe del Bloque Quebequense, Yves-François Blanchet, afirmar que hablaba en nombre de todos los quebequenses.

“Fui elegido durante 40 años en Quebec. Nunca he tenido a nadie que hable en mi nombre. Fui elegido por la población de Shawinigan durante 40 años. Él mismo es de Shawinigan. ¿Está diciendo que los habitantes de mi circunscripción no creen que yo los representé en Ottawa?, cuestionó el ex Primer Ministro de Canadá.

También se burló de la cancelación a última hora de la visita que debía hacer el jefe del Bloque Quebequense a Caraquet, un pueblito de unos 5.000 habitantes en la provincia de Nueva Brunswick.

Hoy él pretendió que hablaba en nombre de los acadienses. Pues muy bien, los acadienses le dijeron: ‘No te metas en lo que no debes. Podemos hablar por nosotros mismos. Tenemos diputados francófonos que vienen de Nueva Brunswick. Somos capaces de ocuparnos de nuestros propios asuntos’ , dijo Chrétien.

El Bloque Quebequense presenta candidatos en una elección nacional solamente en la provincia de Quebec. Su líder Yves-François Blanchet, manifestó que no le interesa el cargo de primer ministro de Canadá.

Criticando las afirmaciones del bloquista Blanchet, el ex primer ministro de Canadá aseguró que él defendía los intereses de sus conciudadanos quebequenses cuando ocupaba un escaño en los Comunes, a pesar de los desacuerdos en varios temas con sus homólogos provinciales.

Estar en desacuerdo con un gobierno provincial es su derecho. Yo fui primer ministro. No siempre estaban de acuerdo conmigo. Eso es la democracia. Incluso dentro del Parlamento. No todos apoyan al gobierno provincial. Las opiniones cambian , dijo Chrétien.

En una rueda de prensa en Ottawa, Erin O'Toole instó a los canadienses a no "premiar" a Justin Trudeau por sus años de gobierno. El país, dijo, necesita "desesperadamente" un cambio. Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un ataque al líder conservador

Jean Chrétien lanzó una carga frontal contra la líder del Partido Conservador de Canadá, Erin O'Toole, atacando sus media vueltas y sus posiciones ambiguas, sobre todo en los temas de atención a la infancia, el control de las armas de fuego, el derecho al aborto y la lucha contra el cambio climático.

Hace algo que yo no puedo hacer. Él habla por los dos lados de la boca , dijo con humor, refiriéndose de paso a su parálisis facial.

Defendió el enfoque liberal de gastar dinero para ayudar a la población durante la pandemia, a pesar de las críticas de los conservadores. Mencionó que la mayoría de los países en el mundo lo han hecho.

La realidad es que estamos en una buena situación en comparación con el resto del mundo. Canadá tiene la deuda per cápita más baja del G7 , dijo Chrétien.

En declaraciones a la prensa tras su discurso, Chrétien calificó de sorprendente la intervención del primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault, en la campaña electoral, al instar a los quebequenses a votar por el Partido Conservador de Canadá.

Interrogado al respecto, Chrétien respondió que no hace comentarios sobre la política provincial. Hay algunos que no siguen las tradiciones. Tienen derecho a hacer lo que quieran , dijo.

La cuestión del llamado a elecciones

Al abrir su discurso, Chrétien preguntó a la multitud por qué los líderes de los partidos de la oposición no querían unas elecciones generales. Ellos querían mantener a Trudeau en el poder durante otros dos años , dijo en broma.

Parecían felices. Querían continuar , ironizó señalando que los partidos de la oposición están en principio dispuestos a ir a unas elecciones tan pronto se presente la oportunidad. Creo que tenemos elecciones porque es una tradición , dijo en un tono más serio, recordando que había visto varios gobiernos minoritarios en su vida.

Recordó la decisión del ex primer ministro de Canadá, John Diefenbaker, de convocar a elecciones federales siete meses después de ser elegido para dirigir un gobierno minoritario. Algo similar ocurrió en el caso del ex primer ministro Lester B. Pearson, que dirigió dos gobiernos minoritarios y optó por volver a las urnas después de dos años y medio de haber sido elegido.

Finalmente, relató cómo el ex primer ministro Pierre Elliott Trudeau, padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llamó a unas elecciones federales tras tomar las riendas de un gobierno minoritario. Así son las cosas , insistió Chrétien.

Después de dos años, los gobiernos [minoritarios] o son derrotados o convocan a elecciones… El Primer Ministro tiene el privilegio de elegir la fecha que le convenga. Podemos no estar de acuerdo. Es su elección. Pasaron ya dos años, lo cual es el promedio de todos los gobiernos minoritarios. Jean Chrétien, ex primer ministro de Canadá.

Fuente: Radio-Canada / Y. Donahue / RCI / Adaptación RV