Trabajadores migrantes recurren a la música para curarse de la distancia

Mientras se le ve interpretar un solo de trompeta ante decenas de personas, es difícil imaginar que Arturo Almanza pase sus días haciendo otra cosa aparte de la música.

Pero cuando no está en el escenario, Almanza es un trabajador agrícola en Leamington, Ontario. A menudo trabaja en turnos de 12 horas cuidando los cultivos, y practica la música desde las 9 de la noche hasta la madrugada.

Su grupo musical, Latin Power Band, dio su primer gran concierto en el anfiteatro Seacliff de Leamington el domingo 12 de septiembre. Esta ciudad al sur de la provincia de Ontario tiene unos 33.000 habitantes y es conocida como la capital del tomate en Canadá.

Para Arturo Almanza, hacer música con la banda no sólo es un escape del difícil trabajo manual, sino que hace menos duro el echar de menos a sus padres, su esposa y sus tres hijos, que se encuentran en México.

La música me consuela de los problemas y de echar de menos a mi familia , dijo Almanza en su lengua materna, el castellano. Me da mucha alegría y también me ayuda... estando en la granja, teniendo a veces algunos pensamientos negativos o difíciles .

Arturo Almanza no es la única persona que encuentra solaz tocando la trompeta: muchos de los otros trece miembros se unieron a la banda de música por la misma razón.

El grupo, que se formó en octubre de 2020, comenzó como una forma de dar a los trabajadores migrantes una actividad recreativa fuera del trabajo.

Mis compañeros de trabajo y yo estábamos cayendo en una especie de depresión. Lamentablemente, tenemos compañeros que han caído en el alcoholismo y la drogadicción, porque pasamos mucho tiempo lejos de nuestros hogares y sin nuestras familias , dijo el conguero Noel Cedillo Aguilar.

Otro trabajador migrante, Cedillo Aguilar, lleva casi dos años trabajando en Canadá y no ha visto a su familia desde que dejó su tierra mexicana.

Uno lo siente. Llega un momento en que nos sentimos solos y hasta cierto punto sin una mantita, como diríamos en México , dijo.

Anualmente, miles de trabajadores migrantes llegan a la región de Windsor-Essex, en la provincia de Ontario, muchos de ellos procedentes de México, para trabajar en el sector agrícola. Aunque la adaptación nunca ha sido fácil, el Covid-19 ha exacerbado el aislamiento y la ansiedad que sienten los trabajadores.

Durante la primera ola de la pandemia, los trabajadores migrantes en Windsor-Essex también constituyeron la mayoría de los casos de contagio del Covid-19, lo que significa que muchos de ellos vieron cómo sus amigos y compañeros caían enfermos.

Otros trabajadores migrantes mexicanos, como Bonifacio Eugenio Romero o Rogelio Muñoz Santos, murieron en Canadá debido a la pandemia y las condiciones de vida que no hacían posible mantener las medidas sanitarias para impedir el contagio.

El grupo Latin Power Band dio su primer gran concierto en el anfiteatro Seacliff de Leamington, en Ontario, el 12 de septiembre. Foto: (Jennifer La Grassa/CBC)

El sentido de comunidad a través de la música

Juan Jaime, director de Working Link, una organización que administra programas de trabajo para trabajadores migrantes, dice que vio sus dificultades y pensó que organizar una banda musical sería una buena forma de ayudar a los trabajadores Fue así que se le ocurrió reunir a un grupo.

Si te imaginas vivir en una habitación, estar entre cuatro paredes todo el tiempo durante los últimos 14 meses y hacer el mismo trabajo y nada más, esa es la razón por la cual la banda es realmente importante , dijo Jaime. Se trata de algo nuevo, no la rutina .

Jaime dice que la creación de ese grupo de música también ayudó a la comunidad circundante a ver que estas personas son mucho más que solamente trabajadores migrantes.

La gente ve a esos chicos no sólo como trabajadores en los invernaderos , dijo Jaime, sino como personas que tienen mucho talento .

Vanessa Calva, jefa del Consulado de México en Leamington, dice que la banda es también una forma de acercar la cultura mexicana a los canadienses.

Lo que queremos es que tengan actividades sanas en las que puedan apoyarse, y la música representa eso para ellos y también les da un sentimiento de comunidad , dijo Calva.

Ellos vienen de diferentes estados de México. Tienen diferentes historias que aportar, lo que los hace muy diversos, aunque todos sean mexicanos , añadió.

Los trabajadores recuerdan la vida en su país

Los músicos están de acuerdo. Ellos dijeron al difusor público canadiense CBC que se sienten contentos de poder compartir una parte de su cultura con los canadienses.

Quiero llevar alegría a la comunidad, al pueblo canadiense, traer algo de nuestra música y cultura, especialmente durante la pandemia que estamos atravesando , dijo el pianista Juan Enrique Aranda Andrade.

Aunque la música que tocaban en el escenario era alegre, no dejaba de tener su carga de nostalgia ya que les recordaba su hogar y su deseo de reunirse con sus seres queridos.

Cuando se les preguntó cómo reaccionarían sus familias al verlos tocar en el escenario, Cedillo Aguilar dijo: Creo que estarían muy orgullosos de ver que estoy bien, que estoy contento, que tenemos un proyecto positivo. Definitivamente se sentirían orgullosos de mí".

A medida que la banda sigue creciendo, Jaime dijo que ahora están buscando conseguir un espacio más grande para practicar.

Fuente: CBC / J. La Grassa / RCI / Adaptación RV