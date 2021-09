Aumento del Covid-19 en Alberta se debe a errores y la inacción del gobierno

El aumento de los contagios se agravó cuando el primer ministro de esa provincia, Jason Kenney, y la doctora Deena Hinshaw, directora médica de salud, fallaron en imponer medidas a pesar del aumento constante de infecciones y hospitalizaciones causadas por el Covid-19 durante el verano.

A estas alturas de la pandemia, no hay excusa para este tipo de negligencia a nivel gubernamental , dijo el doctor Ilan Schwartz, profesor asociado de enfermedades infecciosas en la Universidad de Alberta.

La conclusión es que va a morir gente y es realmente trágico, pero también es algo indignante, porque todo esto era totalmente evitable. Ilan Schwartz, profesor en la Universidad de Alberta.

A finales de mayo, Kenney prometió el mejor verano de la historia para los habitantes de Alberta al anunciar su plan en tres etapas para ser la primera y más abierta provincia de Canadá, sin restricciones para el 1 de julio.

Luego, a finales de julio, Hinshaw anunció que la provincia pondría fin a las pruebas de detección de la pandemia, así como al rastreo de contactos y el aislamiento obligatorio, una medida que alarmó a médicos y expertos en enfermedades infecciosas en todo Canadá.

Medidas basadas en datos del Reino Unido

Según Kenney y Hinshaw, esas medidas se basaron en datos del Reino Unido que mostraban que las altas tasas de vacunación habían desvinculado las infecciones de los resultados graves, lo que a su vez había dado lugar a tasas de hospitalización mucho más bajas.

Pero tanto Schwartz como Dean Karlen, profesor de física y experto en modelización de la Universidad de Victoria, dijeron que la confianza del gobierno de Alberta en la experiencia del Reino Unido tenía poco sentido.

No se utiliza la experiencia de una sola jurisdicción para establecer tus mejores opciones. Sobre todo, no se elige la que presenta el futuro más optimista. Realmente hay que considerar múltiples jurisdicciones , dijo Karlen, miembro del grupo independiente de modelización del Covid-19 en la provincia de Columbia Británica, que ha estado divulgado públicamente información sobre la modelización en Alberta.

Karlen dijo que era evidente que el Reino Unido era un caso atípico, porque los principales brotes en Europa y Estados Unidos iban seguidos de aumentos predecibles en las hospitalizaciones.

La preponderancia de los datos no apoyaba ningún tipo de desacoplamiento como ese , dijo Karlen.

Hinshaw y el ministro de Salud de Alberta, Tyler Shandro, declinaron las solicitudes de entrevista para este artículo.

Manifestación en Alberta contra las medidas de protección de la salud pública. Esta provincia muestra los niveles más altos de contagio de la pandemia en Canadá. Foto: Radio-Canada

Una falta de acción desconcertante

Karlen dijo que las hipótesis de Alberta se basaban en el declive de la variante alfa del Covid-19, a pesar de la evidencia de que la variante delta, más contagiosa, estaba ya surgiendo para convertirse en el virus dominante.

También dijo que el Reino Unido tenía una tasa de vacunación más alta y uniforme, mientras que la provincia de Alberta tenía en cambio varios segmentos de la población con tasas de vacunación muy bajas.

Dado que la mayoría de las nuevas infecciones en Alberta se producirían entre los no vacunados, y tomando en cuenta que el impacto de la variante delta en la salud es más grave, no había razón para suponer que estas personas no serían hospitalizadas, dijo Karlen.

Las estadísticas sobre la evolución del Covid-19 de Alberta confirman este análisis. Para el 1 de julio, había 1.055 casos activos de la pandemia en esa provincia, con 165 personas hospitalizadas, una tasa de positividad en las pruebas del 1,17% y 2.301 muertes en total.

Para el 1 de agosto, pocos días después de que Hinshaw anunciara planes para retirar las medidas de detección del Covid-19, el rastreo y el aislamiento, había 1.655 casos activos, 90 personas hospitalizadas y una tasa de positividad del 2,39%.

El 1 de septiembre, las cifras mostraban cómo se estaba propagando el virus, con 12.290 casos activos, 465 personas hospitalizadas, una tasa de positividad del 10,8% y 2.383 muertes.

A lo largo de la pandemia, el gobierno de Kenney trató constantemente de limitar lo que consideraba como restricciones innecesarias para el público y las empresas.

Pero la variante delta, dijo Schwartz, no obedece a deseos políticos, que esencialmente eran eso , de parte del gobierno de Alberta.

Vuelta a las restricciones

El 3 de septiembre, con más de 1.000 nuevas infecciones al día y las unidades de cuidados intensivos de la provincia a punto de ser desbordadas, con un 95% de ocupación, Kenney, Shandro y Hinshaw anunciaron la imposición de las medidas previas, como la obligación de llevar una mascarilla en todos los espacios interiores, anunciando de paso que el gobierno de Alberta pagará 100 dólares a las personas que se hagan vacunar.

El gobierno provincial también anunció que el aislamiento obligatorio, en lugar de ser solo una recomendación, continuará en vigor para las personas que hayan dado positivo.

Schwartz dijo que el gobierno de Alberta debería haber sido más sensible ante la situación y que debía haber actuado antes.

Creo que es posible que [Hinshaw] cometió un error realmente grave, claramente bajo presión política, a finales de julio al impulsar el fin de las pruebas de detección del Covid-19, el rastreo y el aislamiento , dijo Schwartz.

Pero realmente, el fallo crítico fue no cambiar el rumbo y no establecer intervenciones en materia de salud pública mucho antes , añadió.

Fuente: CBC / C. Rusnell / RCI / Adaptación RV