Entra en vigor el pasaporte de vacunación en Quebec

Bautizado como pasaporte de vacunación Covid-19, este documento, ya sea digital o en papel, será necesario para participar en gran parte de las actividades de la vida pública, desde tomar un café o ir al cine.

Otras provincias, como Columbia Británica, Manitoba y Ontario, están preparándose para implantar sus propios sistemas en los próximos días y semanas.

En Quebec, la lista de actividades no esenciales a las que no tienen acceso las personas no vacunadas es muy amplia: restaurantes, cines, gimnasios, espacios interiores para la práctica de deportes de equipo y piscinas bajo techo les están ahora prohibidos. La única exención fue otorgada a las personas que por razones médicas no pueden vacunarse.

Muchos expertos en salud pública recibieron con satisfacción la implantación del pasaporte como una herramienta útil para ayudar a contener la propagación del Covid-19, en particular en lugares de reunión. También destacaron el hecho de que animará a la gente a vacunarse en momentos en que la provincia de Quebec y el resto del país se enfrentan a la cuarta ola de la pandemia.

El ministro de Salud de Quebec, Christian Dubé, dijo que el objetivo del sistema de pasaporte de vacunación es evitar otra ronda de cierres y restricciones ocasionadas por el Covid-19.

La gente quiere vacunarse y quiere tener una vida normal. Hemos pasado un infierno en las tres primeras oleadas. Christian Dubé, ministro de Salud de Quebec.

Los observadores también quieren ver cómo funcionará este sistema en la práctica, ya que al ser la primera jurisdicción en Canadá en poner en vigor ese pasaporte de vacunación, la experiencia de Quebec podría servir de modelo para el resto del país, dijo Kerry Bowman, profesor de bioética y salud global en la Universidad de Toronto.

Por su alcance, Bowman dijo que este sistema representa una forma de aplicación de políticas de salud pública sin precedentes . Lo comparó con la Segunda Guerra Mundial por su énfasis en los derechos colectivos, por encima de los derechos individuales.

Algo que preocupa a Bowman es que un sistema de pasaportes de vacunación como el de Quebec corra el riesgo de empujar a las personas no vacunadas a los márgenes de la sociedad e inflamar aún más las tensiones. Otros se vacunarán, o ya lo han hecho contra su voluntad, en lo que equivale a una forma de coacción , dijo.

Ahora bien, ¿se justifica debido a la difícil situación de emergencia en la que nos encontramos? Espero que sí. Kerry Bowman, profesor de bioética y salud global en la Universidad de Toronto.

Ante la presencia de la variante delta del coronavirus, más transmisible, un pasaporte de vacunas no es necesariamente suficiente para acabar con la pandemia, dijo Bowman, añadiendo que está siendo considerado como si fuera una herramienta que frenará la pandemia, pero que no lo es.

Países y jurisdicciones en todo el mundo, incluyendo la Unión Europea, Israel y ciudades en Estados Unidos como Nueva York y San Francisco, han comenzado a exigir documentos que demuestren la vacunación, ya sea para viajar o para la llevar a cabo actividades de la vida cotidiana.

El ministro de Salud de la provincia de Quebec, Christian Dubé, muestra la aplicación utilizada para implementar el pasaporte de vacunación. Foto: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Pasaporte a la libertad

Aunque después del 1 de septiembre continuarán vigentes otras medidas públicas en Quebec, el ministro de Salud Dubé presentó el sistema como un pasaporte a la libertad y una forma de evitar otra ronda de cierre de actividades a causa de la pandemia.

Dubé había advertido durante meses que dicho sistema podría entrar en vigor en otoño si los casos de Covid-19 aumentaban.

El gobierno provincial señaló la alta tasa de vacunación en Quebec como prueba de que la mayoría de la población está de acuerdo con el sistema. En todo Quebec, el 86% de los residentes mayores de 12 años ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 79% ha recibido ambas. A esto se suma el que la mayoría de esas personas ya han descargado su código de respuesta rápida (QR) emitido por el gobierno, que es la prueba de su estado de vacunación.

Sin embargo, los críticos han expresado su preocupación por la manera en que fue establecido ese pasaporte y su alcance en el futuro.

Los tres partidos de la oposición en la Asamblea Nacional de la provincia pidieron un debate en la legislatura para escuchar a los expertos sobre la ciencia y la ética en torno a dicho sistema.

El primer ministro de Quebec, François Legault rechazó ese pedido, alegando que no quería dar una plataforma a quienes diseminan teorías conspirativas.

Las nuevas normas de implantación del pasaporte de vacunación fueron establecidas por decreto, ya que el gobierno sigue operando bajo el estado de emergencia, lo que le permite poner en marcha rápidamente nuevas normas sin debate en la Asamblea Nacional.

En los días previos al lanzamiento del pasaporte de vacunación, los códigos QR de varios políticos destacados fueron pirateados.

La provincia tiene previsto actualizar la aplicación para solucionar el problema.

Refiriéndose al partido en el poder en la provincia, la Coalición por el Futuro de Quebec, CAQ por sus siglas en francés, el crítico en materia de salud del Partido Quebequense, Joël Arseneau, dijo que los políticos en el gobierno están acostumbrados a gobernar por decreto, y eso repercute en el nivel de preparación y en el nivel de previsión de los problemas que puedan surgir .

Falta de debate

Las consultas habrían podido contribuir a calmar las preocupaciones entre los grupos vulnerables, como las personas mayores y los trabajadores indocumentados, dijo Catherine Descoteaux, coordinadora del grupo de libertades civiles con sede en Quebec, la Liga de Derechos y Libertades.

Ella también señaló que cuando la provincia planteó inicialmente la idea de un pasaporte de vacunación, su uso iba a limitarse a las zonas con un alto nivel de casos. Al final, se exigirá en toda la provincia.

Con una medida de salud pública como un pasaporte de vacunación, Bowman dijo que se aplica la vieja frase que dice que el diablo está en los detalles, añadiendo que valdrá la pena observar en detalle cómo se aplicará el sistema de pasaportes en las próximas semanas y meses.

El personal de los restaurantes y otros negocios tiene una difícil tarea por delante, añadió Bowman.

¿Están entrenados para ello? ¿Tienen apoyo para ello? Es probable que se enfrenten en algunos casos a personas muy, muy enfadadas, algo que ya hemos visto en Quebec, al igual que en todo el país y en otras partes del mundo, así que la forma en que se va a negociar todo eso es un tema de gran consideración , dijo.

Fuente: CBC / B. Shingler / C. Sennay / RCI / Adaptación RV