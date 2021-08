La campaña de Trudeau enfrenta amenazas de muerte e insultos racistas y sexistas

Mientras pronunciaba un discurso para promover las políticas de su partido sobre el cambio climático en la localidad de Cambridge, en la provincia de Ontario, los liberales se vieron obligados este pasado domingo a retrasar durante una hora la aparición de Trudeau a causa de la hostilidad de los manifestantes.

Las pancartas de los iracundos manifestantes mostraban frases como ¿Quién se beneficia del cierre? y Los liberales han arruinado el país , mientras que un manifestante vociferaba usando un megáfono adornado con el nombre de InfoWars , un sitio estadounidense en internet que propaga teorías conspirativas de extrema derecha.

Apenas iniciado el acto de campaña, Trudeau se vio interrumpido por bocinazos y una lluvia de expresiones soeces y amenazante de parte de una multitud de personas, casi todas ellas sin mascarillas y sin mantener la distancia física entre sí a fin de evitar el contagio con el Covid-19.

Interrogado si creía que podía seguir llevando adelante actos de campaña electoral con seguridad, Trudeau dijo que no iba a abandonar su mensaje sobre el cambio climático y la necesidad de la vacunación.

No, no voy a dar marcha atrás en un mensaje que los canadienses saben que es el camino correcto, y por eso los canadienses tienen que elegir para hacer avanzar a Canadá en este momento crucial. Justin Trudeau, candidato liberal.

El difusor público canadiense CBC estuvo presente cuando un manifestante gritó una frase racista contra un agente de policía de color que hacía parte del equipo de protección de Trudeau, mientras que otro manifestante antiliberal gritaba palabras misóginas a una agente de policía femenina del dispositivo.

En primer lugar, quiero dar las gracias a los agentes de policía, locales y nacionales, que hacen un trabajo increíble tanto para mantener la seguridad de la gente como para permitir que los canadienses se expresen. En eso consisten las elecciones. Podemos estar en desacuerdo con ellos y, por supuesto, siempre condenaremos la violencia y el odio. Esto tiene que convencernos aún más de la importancia de nuestra decisión en estas elecciones. O caemos en la división y el odio, en el racismo y la violencia, o decimos que no a todo esto. Justin Trudeau, candidato liberal.

El domingo, el Partido Conservador mandó un mensaje en la red social Twitter: "Las imágenes y el comportamiento amenazante son repugnantes. Esto tiene que parar inmediatamente. Canadá es mejor que esto".

Muchos de los manifestantes en Bolton rechazan de manera soez las medidas de protección de la salud de la población, impulsadas por los liberales, como el pasaporte de vacunación y la vacunación obligatoria. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Trudeau ha sido hostigado por manifestantes en muchos de sus actos de campaña. Él se vio obligado a cancelar un acto de campaña en la localidad de Bolton, Ontario, el viernes 27 de agosto por la noche cuando cientos de manifestantes furiosos se presentaron en un mitin al aire libre organizado por la campaña liberal.

Entre los manifestantes en ese evento había activistas antivacunas que gritaban vulgaridades contra los voluntarios liberales y llevaban pancartas y banderas anti-Trudeau garabateadas con obscenidades. Ese grupo estaba furioso por el empuje de Trudeau para hacer que las vacunas sean obligatorias en algunas situaciones y por su apoyo a los pasaportes provinciales de vacunación, que servirán para impedir el ingreso a algunas actividades y negocios no esenciales a las personas que no quieren hacerse vacunar, ya que ponen en riesgo la salud del resto de la población.

Las imágenes de video del evento muestran a un grupo de manifestantes con camisetas azules del partido Conservador del candidato Erin O’Toole entre la multitud que no llevaba mascarillas en la protesta.

Entre los manifestantes también había personas enojadas por la prohibición del gobierno federal de los sabores en los dispositivos para dejar de fumar, como los cigarrillos electrónicos.

Los conservadores prohíben a los manifestantes ser voluntarios

En respuesta al comportamiento hostil de los militantes conservadores, el candidato conservador Kyle Seeback dijo que los voluntarios de su campaña que asistieron a la protesta ya no son bienvenidos en su equipo de campaña.

Mi campaña tiene tolerancia cero para las obscenidades o el comportamiento amenazante contra cualquier candidato , dijo Seeback.

En un acto celebrado el 28 de agosto en Fredericton, capital de la provincia de Nueva Brunswick, el líder conservador Erin O'Toole dijo que está tratando de llevar adelante una campaña positiva y que condena enérgicamente cualquier forma de acoso en la campaña.

Deberíamos mantener un debate sano y respetuoso. No tenemos tiempo para personas que aportan negatividad a la campaña. Insto a todo el mundo a que anteponga el país y nuestra democracia: tengamos un debate positivo de ideas sobre el futuro. Ese es mi enfoque, y esa es mi expectativa para cada uno de los miembros de nuestro equipo. Espero profesionalidad, espero respeto. Respeto a mis oponentes. Erin O'Toole , líder conservador.

El domingo por la noche, O'Toole emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que cualquier conservador que no apoye el plan de su partido para hacer frente al cambio climático no será bienvenido en el seno de su organización.

Si hay candidatos que no lo apoyan, o no apoyan cualquier otra parte del Plan de Recuperación de Canadá, no formarán parte del grupo de un futuro gobierno conservador , dijo.

La declaración se produjo apenas unas horas después de que Trudeau señalara a O'Toole durante un acto en Cambridge, Ontario, por ser un candidato que no hace lo suficiente para condenar las teorías de la conspiración expresadas por un candidato conservador.

En un acto de campaña en Saint-Hyacinthe, en la provincia de Quebec, O'Toole fue presionado repetidamente sobre un folleto sin fecha que la diputada conservadora Cheryl Gallant envió antes de las elecciones a los electores de la circunscripción de Renfrew-Nipissing-Pembroke, al este de Ontario.

En su propaganda electoral, Gallant sugería que los liberales federales llevarían adelante un cierre climático y decía que sus electores deberían hacer de las próximas elecciones un referéndum sobre más cierres .

La diputada conservadora Cheryl Gallant representa a la circunscripción de Renfrew-Nipissing-Pembroke en la Cámara de los Comunes. Foto: La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Los conservadores tienen que acabar con las teorías conspirativas: Trudeau

Gallant también publicó un vídeo en junio en el que preguntaba: ¿Cuánto crees que tardarán los liberales de Trudeau en empezar a pedir un cierre climático? .

Los liberales compartieron el domingo por internet una captura de pantalla del folleto de Gallant, lo que llevó al Partido Conservador a alegar que los liberales tienen candidatos que apoyan las conspiraciones del 11 de septiembre .

En un tuit, los conservadores sacaron a luz que en 2011 la candidata liberal del centro de Toronto, Marci Ien, publicó un mensaje en Twitter que decía Loose Change 9-11: An American Coup , un documental sobre la teoría de la conspiración del 11 de septiembre, realmente te hace pensar en lo que realmente ocurrió el 11 de septiembre de 2001 , decía aquel mensaje.

El tuit salió a la luz en las elecciones parciales en la circunscripción Toronto Centre del pasado octubre. Ien, ex periodista, tuiteó en ese momento: He hablado a menudo con las familias de las víctimas del 11-S y he compartido sus historias como locutor y también haré todo lo que pueda como diputada para ayudar a mantener a los canadienses a salvo de todas esas tragedias .

O'Toole no quiso decir a los periodistas si consideraba aceptables o no los comentarios de Gallant. En su lugar, se puso a promover su plataforma, que incluye un plan para luchar contra el cambio climático.

Nos presentamos con un plan para recuperar nuestro país, no con cosas que ocurrieron hace meses o años , dijo.

Poco después de que se publicara la declaración de O'Toole en la que amenazaba con expulsar a los militantes de su partido si no apoyaba su plan climático, Gallant tuiteó que está orgullosa de presentarse bajo la plataforma del plan de recuperación de los conservadores en su totalidad .

El portavoz de la campaña conservadora, Cory Hann, dijo que funcionarios del partido hablaron con Gallant el 29 de agosto sobre las opiniones que expresó en el video y que ella las retiró como resultado de esa conversación. Gallant publicó el tuit después de que el partido le pidiera que confirmara públicamente su apoyo a la plataforma del partido, dijo.

Interrogado a propósito de Gallant el 29 de agosto, Trudeau dijo que era extremadamente decepcionante ver a los políticos elegidos andar diseminando teorías conspirativas .

No es suficiente que líderes como Erin O'Toole se limiten a distanciarse de esos comentarios. Tiene que condenarlos rotundamente y luego corregir la situación , dijo el candidato liberal.

Estableciendo un vínculo con las agresivas protestas que se produjeron durante sus actos de campaña, Trudeau dijo que el líder conservador puede ayudar a las personas que gritan hoy aquí a entender que están mal informadas en asuntos como el cambio climático y las vacunas.

Sabemos que no me escuchan. Quizás escuchen a Erin O'Toole. Esa es la elección que Erin O'Toole tiene que hacer ahora mismo en torno a Cheryl Gallant y todas esas teorías conspirativas que se están diseminando. AJustin Trudeau, candidato liberal.

Fuente: CBC / P. Zimonjic / R. Maloney / J. McGregor / T. Dhanraj / RCI / Adaptación RV