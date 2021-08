Cunde en Alberta la falsa creencia que la ivermectina sirve para tratar la pandemia

Lance Olson, gerente del almacén de alimentos para ganado Lone Star Tack & Feed Inc., situado en las afueras de Calgary, dijo que las falsas afirmaciones que circulan sobre el medicamento para animales han atraído una atención equivocada hacia su negocio.

Obviamente, la ivermectina no está pensada de ninguna manera para su uso en humanos. Está pensada para eliminar gusanos de los intestinos de los caballos, así que esta gente ve la ivermectina líquida, la busca, aparece nuestra página en internet y nos llama pensando que se la podemos vender , dijo Olson.

Si no saben lo que es, es probablemente porque no tienen animales en los cuales vayan a utilizarla... dadas las circunstancias que rodean a este producto, resulta muy incómodo cuando la gente llama por teléfono, así que la hemos retirado de nuestros estantes de productos , explicó Olson.

Diferentes formas de ivermectina son utilizadas para tratar parásitos, como lombrices intestinales o piojos, tanto en animales como en humanos. Pero la forma del fármaco para el ganado nunca debe ser utilizada en humanos, y los parásitos no son lo mismo que los virus. El Covid-19 es causado por un virus.

La ivermectina fue presentada como una posible cura

El mayor estudio a favor de la ivermectina como tratamiento contra el Covid-19 tuvo que ser retirado después de que se dieron a conocer las preocupaciones sobre los datos para su fabricación, el plagio y una serie de infracciones éticas.

Ningún estudio clínico ha demostrado que la ivermectina pueda ralentizar o detener el crecimiento del Covid-19 en las células humanas, pero esto no ha impedido que personalidades y políticos de derecha la promocionen a través de los medios de comunicación como un posible tratamiento o cura para el Covid-19.

En mayo, el candidato a la alcaldía de la ciudad de Calgary, Kevin J. Johnston, sugirió a la población que vaya a las tiendas de suministros agrícolas para comprar ivermectina para el ganado. Otro político de extrema derecha, Derek Sloan, que se presenta como independiente en la circunscripción de Banff-Airdrie, describió la ivermectina como un medicamento prometedor en los discursos de su campaña, así como en los debates en la Cámara de los Comunes en Ottawa.

Panfletos con información falsa que afirma que la ivermectina es un tratamiento para el Covid-19 fueron repartidos en Banff, Alberta, en la última semana de agosto. Foto: (Andrew Thullier)

La ex política de Alberta y animadora de radio Danielle Smith, que anteriormente afirmó la falsedad que la hidroxicloroquina cura el Covid-19, sugirió en un boletín reciente que los Servicios de Salud de Alberta (AHS, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Médicos y Cirujanos están suprimiendo información sobre la ivermectina.

El AHS dice que su grupo de asesoramiento científico ha llevado a cabo una revisión para explorar el uso de la ivermectina; un medicamento que no está aprobado para tratar el Covid-19 en esa provincia.

Otras dos tiendas de piensos en el área de Calgary confirmaron al difusor público canadiense CBC que han estado recibiendo durante meses un sinfín de llamadas sobre la ivermectina. CBC aceptó no dar los nombres de esas tiendas a fin de precautelar sus operaciones comerciales.

Una de las tiendas informó que estaba recibiendo solicitudes de uno o dos pedidos por internet al día desde fuera de la provincia, muchos de ellos provenientes del centro de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica.

Olson dijo que en los últimos meses el sitio en internet de su tienda de piensos ha recibido miles de búsquedas a propósito de la ivermectina, casi siete veces más que la búsqueda del nombre de la empresa.

En Alberta, los propietarios de ganado necesitan un número de identificación para comprar medicamentos como la ivermectina para sus animales. Pero Olson, y un empleado de otra tienda más, señalaron que los compradores siguen intentando eludir esa exigencia.

No la pongas en tu cuerpo. No te metas cosas que no están probadas en humanos. No vale la pena. Y, obviamente, todavía no hay estudios sobre el tema. Así que mejor no te acerques a la ivermectina. Lance Olson, gerente del almacén de alimentos para ganado Lone Star Tack & Feed Inc.

En Estados Unidos, los Centros de Control de Enfermedades advirtieron al público sobre los riesgos de usar este desparasitador para animales tras el aumento de las llamadas a los centros de intoxicación con informes sobre enfermedades graves causadas por el uso de este medicamento. En Georgia, un policía que tomó ivermectina para animales en lugar de vacunarse murió contagiado con el Covid-19, según un informe.

Las tiendas de piensos no son el único lugar donde la gente está intentando comprar ese medicamento veterinario.

Docenas de publicaciones en las redes sociales parecen mostrar a los albertenses intentando comprar o adquiriendo con éxito la ivermectina en tiendas por internet como Amazon. El difusor público CBC contactó al gigante del comercio electrónico Amazon Canadá para averiguar si tiene la intención de seguir ofreciendo ese producto y si aplicará una etiqueta de advertencia en el listado del producto.

El uso inadecuado de la ivermectina puede provocar vómitos, diarrea, hipotensión, reacciones alérgicas, convulsiones o incluso la muerte, según la Agencia estadounidense de Alimentos y Medicamentos FDA.

Algunos pacientes también solicitan el desparasitador

El doctor Michael Chatenay, cirujano general del hospital Grey Nuns de Edmonton, dijo que la semana pasada trató a un paciente con Covid-19 que le pidió ivermectina.

Para ser honesto, me sorprendió, pero no me sorprendió porque los sitios en internet de teorías conspirativas y las redes sociales han estado en plena efervescencia con esta loca teoría. Sólo les decimos que no hay ningún beneficio comprobado , dijo el galeno.

Chatenay dijo que poco después, otro paciente hizo la misma petición a uno de sus colegas.

Es preocupante. Las personas que ya tienen miedo o están preocupadas por vacunarse, buscan y se aferran a estos tratamientos que podrían ser potencialmente perjudiciales. Michael Chatenay, médico en el hospital Grey Nuns de Edmonton.

Chatenay dijo que la mayor medida preventiva para evitar el Covid-19 sigue siendo la vacunación.

Bajo un gobierno conservador que continúa rechazando los pasaportes de vacunación, la provincia de Alberta está sufriendo el embate de una cuarta oleada de la pandemia con casi 10.000 casos activos y una tasa de positividad superior al 10%. En este marco, sólo el 59% de la población total está plenamente vacunada.

Siempre trato de insistir en que el método más seguro y mejor estudiado para prevenir la infección del Covid-19 es la vacunación... no sólo ayuda a prevenir la infección, sino que contribuye a reducir las posibilidades de enfermar gravemente, ser hospitalizado, ser enviado a una unidad de cuidados intensivos o morir a causa del Covid-19. Michael Chatenay, médico en el hospital Grey Nuns de Edmonton.

Fuente: CBC / S. Rieger / RCI / Adaptación RV