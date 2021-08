Elogian decisión de descartar a personas no vacunadas como miembros de un jurado

El inicio del juicio de Martin Frampton está previsto para el próximo mes. El acusado enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Kenneth Ammaklak, quien fue encontrado muerto en una calle de Ottawa en 2019.

En un fallo previo al juicio, el juez Kevin Phillips estableció que preguntará a todos los posibles jurados si están vacunados o no contra la pandemia y excluirá a las personas que digan que no lo están. También dijo que no pedirá pruebas de vacunación.

El juez Phillips dijo que la cuarta ola del Covid-19 y la propagación de la variante contagiosa delta son una amenaza demasiado grande, y que si alguno de los jurados acaba expuesto al virus, esto podría retrasar el proceso.

Es una excelente idea , dijo James Harbic, el abogado defensor de Frampton.

Harbic dijo que los tribunales han estado esforzándose por minimizar las posibilidades de contagio con el Covid-19, y que no le preocupaba la posibilidad de excluir a algunas personas como miembros del jurado.

La defensa quiere que en el jurado haya personas inteligentes, capaces de entender nociones complicadas como la presunción de inocencia, conceptos como la prueba más allá de la duda razonable, dijo Harbic.

En mi opinión, la gran mayoría de las personas que no se vacunan con las dos dosis no confían en la ciencia. Creo que tienen una enorme carencia de sofisticación, y también les falta tener un cierto grado de responsabilidad social hacia otros miembros de la comunidad. Así que no son el tipo de jurados que yo querría tener en mi jurado. James Harbic, abogado de la defensa.

Jennifer Quaid, profesora de Derecho y vicedecana de investigación en la Universidad de Ottawa. Foto: Radio-Canada / Sylvie Robillard

Los expertos jurídicos opinan

Carissima Mathen, profesora de derecho en la Universidad de Ottawa, dijo que entiende por qué un juez tomaría esa decisión, dado que los canadienses están legalmente obligados a servir como jurados cuando son convocados para hacerlo.

Estamos imponiendo ese deber a estos miembros del jurado, y debemos hacer lo que podamos para protegerlos , dijo Mathen.

Los tribunales están tratando de buscar un equilibrio entre el importante beneficio de tener un jurado en una corte, especialmente en un contexto penal, frente a los riesgos de la pandemia , explicó Mathen, señalando que esa decisión de no incluir a personas no vacunadas en los jurados podría ser el principio de futuras decisiones similares.

En su fallo, Phillips también abordó las preocupaciones sobre la privacidad, afirmando que consideraba que pedir a los miembros del jurado que revelaran su estado de vacunación era un pedido mínimo en el marco de la privacidad.

Jennifer Quaid, profesora de Derecho y vicedecana de investigación en la Universidad de Ottawa, dijo que está de acuerdo con esa valoración del riesgo para la privacidad.

El impacto para el derecho a la privacidad en el acto de revelar si estás vacunado o no es mínimo. Eso es diferente a que te obliguen a justificar por qué no estás vacunado , dijo Quaid.

En la medida en que la respuesta es un sí o un no, esto no revela mucho sobre ti. Y decir, 'sí me vacuné, o no lo hice' tampoco revela mucho sobre tu salud . Jennifer Quaid, profesora de Derecho en la Universidad de Ottawa.

El juicio por asesinato en primer grado de Frampton está programado para comenzar el próximo 7 de septiembre.

Fuente: CBC / N. Goodwin / M. Kupfer / T. Pritchard / RCI / Adaptación RV