Reportaje | Primera semana "casi normal" para estudiantes postsecundarios de Montreal

Esta semana, los casi 175.000 estudiantes de nivel preuniversitario en la provincia de Québec vivieron un regreso a clases en persona.

Para tomarle el pulso a este nuevo año escolar y su aparente nueva normalidad RCI visitó el Colegio Ahuntsic de Montreal donde se encontró con varios estudiantes motivados.

Estudiar en persona es mejor

Ohanny Castillo quiso ser fotografiado junto a esta obra de Jean-François Lauda, uno de los pocos lugares del colegio que le han servido de referencia esta semana para no perderse en los corredores de su nueva escuela. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Ohanny Castillo está comenzando el primer año de nivel colegial preuniversitario. Terminó sus estudios de secundaria en línea y como esa experiencia no le gustó, está particularmente contento de poder estudiar en persona.

Tengo mucha suerte porque no me gustan los cursos en línea, los hice en la secundaria y no me gustaba. En esta primera semana me siento un poco nervioso porque los cursos son más largos y más difíciles, pero sobre todo porque la escuela es grande y ¡me pierdo a cada instante! Pero me siento muy bien de estar aquí Ohanny Castillo, estudiante del Colegio Ahuntsic

Este joven alumno del programa Ciencias Humanas e Internacionales, llegó a Montreal con sus padres proveniente del Ecuador cuando era un recién nacido.

Alejandra Santamaría Vásquez comenzó esta semana sus estudios postsecundarios en el Colegio Ahuntsic. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Para Alejandra Santamaría Vásquez, también es un alivio estar estudiando en modo presencial.

El último año de la secundaria estuvimos yendo a la escuela un día sobre dos por varios meses. Prefiero estar en la escuela tomando las clases, se aprende mejor. En casa hay muchas distracciones. Estando allá, a veces era tentador darse la vuelta e ir a la cama en lugar de seguir estudiando. Alejandra Santamaría Vásquez, estudiante del Colegio Ahuntsic

Esta alumna inscrita en el primer año del programa Humanidades - Educación y Cultura vivió su primera semana de estudios en el colegio algo desorientada al principio, pero luego de unos días, dice que se va adaptando.

El Collège Ahuntsic es un colegio general y profesional situado en Montreal, en el distrito de Ahuntsic-Cartierville. Cuenta con unos 10.000 alumnos, de los cuales 6.000 son de educación ordinaria y 4.000 de educación continua. Sus alumnos tienen orígenes en más de 79 países. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

El sistema colegial de la provincia de Quebec En todas las provincias de Canadá, excepto en Quebec, la escuela primaria y secundaria se compone del sistema de doce grados. En Quebec, la escuela primaria y secundaria sólo consta de once grados. Una vez que una persona termina el undécimo grado, recibe su certificado de estudios secundarios. Sin embargo, Quebec tiene otro nivel de educación entre la escuela secundaria y los programas universitarios de grado. Este nivel de educación se llama CEGEP (Collège d'enseignement général et professionnel). Los CEGEP son instituciones educativas que permiten a los estudiantes seleccionar un programa de especialización que conduce a un Diplôme d'études collégiales (DEC). En el sistema de los CEGEP hay dos tipos de programas Preuniversitarios de una duración de dos años con el propósito de preparar al estudiante para continuar con un programa universitario.

Técnicos de una duración de tres años con el propósito de preparar a un graduado para entrar inmediatamente en la fuerza de trabajo.

Todos los jóvenes con los que RCI tuvo la oportunidad de conversar dijeron preferir estudiar en persona que en línea. Todos ellos vivieron el último año escolar en modo virtual y lo más difícil, nos dijeron, era mantenerse concentrado. Foto: Getty Images / Sladic

Un primer año en persona no es igual que un primer año en línea

Dos jóvenes estudiantes con las que tuvimos la oportunidad de conversar comenzaron esta semana su primer año en el colegio en persona, pero su segundo año de su programa de estudios postsecundarios.

Su entrada en el mundo de los grandes, como en ocasiones se suele identificar a esta etapa entre la secundaria y la universidad o la vida profesional, fue compleja y poco excitante, nos dijeron.

Este es mi segundo año en el colegio, aunque el primero lo hice a distancia. Encuentro que es mejor en persona, es más estimulante que en línea. La última sesión no terminé todos mis cursos porque no era motivante. El hecho de no tener al profesor delante y de tener mi cama al lado, hacía que a veces no estuviera muy interesada en estudiar. A veces prefería ir a mi cama. Yasmine*, estudiante del Colegio Ahuntsic

En esta primera semana, esta joven estudiante del programa en Humanidades - Psicología, dice sentirse mucho más interesada en los cursos y alentada a perseverar.

Cuando nos reunimos con Yasmine estaba tomando una pausa con dos de sus amigas, Mira Tifaoui y Cécilia*, todas de origen argelino, en la entrada del colegio.

Para ellas también, el regreso a clases en persona es realmente mucho más estimulante.

El primer año del colegio lo hice por Internet y me resultó muy difícil estar frente a mi pantalla de ordenador, concentrada en una imagen de video durante tres o cuatro horas seguidas. Al igual que Yasmine, tuve que abandonar algunos cursos de mi programa de estudios. Este año me quiero poner al día. Realmente creo que es mucho mejor en persona. Cécilia, estudiante del programa de Ciencias Naturales en el Colegio Grasset

La mascarilla es lo de menos

Este año escolar 2021-2022 en Québec, todos los estudiantes, desde la primaria hasta la universidad, deberán portar una mascarilla en todo momento, mientras se encuentren en los límites del territorio de los establecimientos. Foto: Getty Images / FatCamera

A pocas semanas del regreso a clases en los colegios, el gobierno de la provincia de Québec dio un giro radical anunciando que el uso de la máscara será obligatorio para los estudiantes, incluso dentro de las aulas.

Mira Tifaoui nos dijo que con tal de estar en modo presencial, la mascarilla es lo de menos.

Llevar la máscara en clase no cambia mucho porque terminé la secundaria usando la máscara, así que estoy acostumbrada. Mira Tifaoui, estudiante de primer año del programa Ciencias Sociales - Psicología e Intervención del Colegio Ahuntsic

Lo mismo piensa Ohanny Castillo quien nos explicó que la mascarilla no le importa porque cuando trabaja la tengo que usar y que no me afecta mucho.

La vacunación

El jueves y viernes de esta primera semana del año escolar, el Colegio Ahuntsic instaló una clínica de vacunación para incitar a los estudiantes a completar su ciclo de inoculación. Foto: Collège Ahuntsic / Página Facebook

Con respecto a la mascarilla, Cécilia también cree que es una cuestión de costumbre, pero que lo ideal sería que nos la pudiéramos quitar y que el COVID se acabara por fin . Sin embargo, cree esta estudiante, al menos la mayoría estamos vacunados.

En mi escuela, el 90% de los alumnos están vacunados. Cécilia, estudiante del Colegio Grasset

En lo referente al Colegio Ahuntsic, Sophie Beauregard, su consejera en comunicaciones, compartió con nosotros las cifras más recientes de vacunación en el colegio.

Hasta el vienes 17 de agosto, de 8592 estudiantes consultados sobre su proceso de inoculación, 80% había recibido por lo menos una dosis de alguna de las vacunas aprobadas por Canadá.

En cuanto a la vacunación adecuada, es decir, con las dosis recomendadas por el fabricante de la vacuna, sólo el 51% de los estudiantes la había completado.

Es por esa razón que cuando visitamos el Colegio Ahuntsic, una clínica de vacunación había sido instalada dentro del recinto de estudios. Beauregard se espera a que la segunda semana del año escolar el porcentaje de estudiantes vacunados habrá aumentado.

Sophie Beauregard es consejera en el equipo de Comunicaciones del Colegio Ahuntsic de Montreal. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

La consejera en comunicaciones del Colegio Ahuntsic explicó igualmente que este regreso a clases ha sido muy emotivo para todos, incluyendo el personal del colegio.

Una escuela sin alumnos es un lugar incompleto. Por eso estamos contentos de poder ver a los jóvenes de vuelta en los corredores del colegio y de poder proveerles con toda la información que requieren para comprender las consignas y las reglas sanitarias, así como los aspectos más complejos como la vacunación y las recomendaciones gubernamentales al respecto. Sophie Beauregard, consejera en comunicación del Colegio Ahuntsic de Montreal

Recordemos que a partir del 1o de septiembre, los habitantes de la provincia de Quebec que quieran entrar a establecimientos que ofrecen servicios no esenciales, como los restaurantes, gimnasios, cines y teatros, tendrán que presentar una prueba de vacunación completa.

El llamado "pasaporte de vacunación" requerirá que se muestre un código QR generado por las autoridades sanitarias de la provincia y que los establecimientos podrán corroborar a través de una aplicación virtual.

Iniciativas semejantes han sido propuestas en otras regiones del país, como Columbia Británica, Ontario y algunas grandes ciudades.

El inicio de un nuevo camino

Ohanny Castillo y Alejandra Santamaría Vásquez, ambos estudiantes del primer año en el Colegio Ahuntsic, tienen muy claro lo que quieren de sus vidas a partir de ahora. Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez

Para Ohanny Castillo y Alejandra Santamaría Vásquez esta primera semana de estudios postsecundarios representa es el principio del resto de sus vidas.

Ohanny nos confesó que le gusta mucho estudiar y que es muy perseverante, a pesar de que a veces se queda dormido durante los cursos.

Ese programa lo escogí porque me gustaría trabajar en los servicios fronterizos canadienses, en la aduana y me va a ayudar para lograr lo que quiero. Además, me gustan los cursos y todo. Cuando me quedo dormido, no quiere decir nada. ¡Ja! Ohmanny Castillo, estudiante del programa Ciencias Humanas e Internacionales en el Colegio Ahuntsic.

Por su parte, Alejandra Santamaría Vásquez, nos dijo que su objetivo a largo plazo es ser profesora. Y está muy contenta de esta primera semana de clases.

Lo que más me ha gustado hasta ahora del Colegio Ahuntsic son los profesores y la dinámica en las clases, cómo abordan los temas y cómo nos explican. Alejandra Santamaría Vásquez, estudiante del programa del programa Humanidades - Educación y Cultura.

El año escolar 2021-2022 que comenzó este lunes 23 de agosto terminará la penúltima semana de junio del 2022.