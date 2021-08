Canadá pone fin a la evacuación aérea desde Kabul

Un aviso enviado esta mañana por el Ministerio de Inmigración informó que las operaciones de evacuación han terminado y que en este momento, no se están planeando más vuelos de evacuación.

El gobierno de Canadá reconoce que hay un número de personas en Afganistán, incluyendo ciudadanos canadienses, residentes permanentes, sus familias y solicitantes bajo programas para afganos , dice el mensaje.

Hasta que la situación de seguridad se estabilice, tenga en cuenta el entorno de seguridad y, en la medida de lo posible, tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia .

Los funcionarios de los ministerios de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, Relaciones Exteriores de Canadá, el Departamento de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Canadá (CAF) darán más detalles en el curso de la jornada.

El 25 de agosto, durante una sesión informativa para los medios de comunicación, el ministro canadiense de Defensa, Harjit Sajjan, dijo que la situación estaba cambiando de hora en hora.

A medida que los estadounidenses van retirándose para cumplir con el plazo de salida, las naciones asociadas, incluyendo Canadá, deben reducir sus tropas, activos y aviones antes que los estadounidenses , dijo Sajjan. Estas acciones son necesarias para que Estados Unidos mantenga con seguridad el control del aeropuerto hasta que se marchen .

Decenas de miles de afganos que temen ser perseguidos por los talibanes, quienes han ganado el control del país en los últimos días, se han precipitado hacia el aeropuerto de Kabul con la esperanza de escapar del país.

Los grupos de defensa, las familias y las personas que se encuentran en Afganistán han denunciado problemas para entrar en contacto con los funcionarios y han criticado al gobierno canadiense por no haber actuado con anticipación.

La entrada de la embajada canadiense es fotografiada después de la evacuación del personal diplomático en Kabul el 15 de agosto de 2021. Foto: afp via getty images / WAKIL KOHSAR

El general Wayne Eyre dijo que la mayor parte del personal canadiense que se encontraba en Afganistán abandonó el aeropuerto internacional Hamid Karzai hace unas ocho horas, aunque un pequeño contingente se quedó para apoyar a los aliados.

El militar canadiense dijo que en total Canadá había ayudado a evacuar a más de 3.700 personas de Kabul.

No está claro cuántos canadienses y cuántas personas que solicitaron venir a Canadá se quedaron varadas en Afganistán. Funcionarios informaron el 25 de agosto que recibieron solicitudes en nombre de unas 8.000 personas y que dos tercios de esas solicitudes ya habían sido procesadas.

Los funcionarios canadienses informaron que no tienen los datos sobre cuántas de esas personas no lograron salir del país. Dijeron que no todas las personas que han solicitado venir a Canadá se encuentran necesariamente en Afganistán y que podrían haber huido a países vecinos.

El ministro canadiense de Inmigración, Marco Mendicino, declaró que hasta el 24 de agosto, Canadá había sacado por vía aérea a más de 2.700 personas de Kabul, incluyendo refugiados afganos, ciudadanos canadienses, residentes permanentes y otros ciudadanos extranjeros.

Canadá llegó a un acuerdo de puente aéreo con otros países que permite a las personas que se dirigen a Canadá salir de Kabul en aviones de países aliados, con Canadá haciendo lo propio.

El ministro Mendicino dijo el 25 de agosto que cerca de 1.000 afganos ya habían llegado a Canadá y que más de 300 habían terminado la cuarentena.

Canadá ha evacuado hasta ahora a más personas de Afganistán que otros 10 países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Holanda, según las cifras de seguimiento de la oficina del ministro de Inmigración, que se basan en los medios de comunicación.

La Casa Blanca afirmó que el puente aéreo ha sacado de Afganistán a unos 82.300 afganos, estadounidenses y otras personas en una combinación de vuelos estadounidenses, internacionales y privados. Gran Bretaña dijo el miércoles que había evacuado a más de 11.000 personas de Afganistán.

Fuente: CBC / RCI / Adaptación RV