La escasez de viviendas asequibles en Nueva Escocia se agrava

Pero ahora, en menos de dos semanas, Richards, su mujer y sus cuatro hijos tendrán que dejar el dúplex de cuatro dormitorios en el suburbio de Lower Sackville que han estado alquilado durante tres años y mudarse temporalmente a la casa de su hermano.

Richards paga un alquiler mensual de 1.550 dólares, que incluye la calefacción, por un dúplex de cuatro dormitorios, pero el dueño está vendiendo la casa. Los esfuerzos de Richards por encontrar un nuevo lugar donde vivir en el barrio han resultado infructuosos, ya que el alquiler de una vivienda similar cuesta unos 2.200 dólares al mes, sin incluir la calefacción y otros servicios.

Gano un buen salario y la mujer trabaja a tiempo completo. Tengo un buen trabajo y estoy arruinado, así que alguien con un trabajo que no paga tan bien, no sé cómo puede hacer la gente. Hay apartamentos, pero sólo si ganas una fortuna , dice Richards, de 41 años.

Los costos razonables de la vivienda fueron alguna vez un argumento para vivir en la provincia marítima de Nueva Escocia, pero los precios se han disparado en los últimos años mientras que al mismo tiempo la disponibilidad de de viviendas que no ha seguido el ritmo de crecimiento de la población.

Los defensores del derecho a la vivienda y los inquilinos han hecho sonar las campanas de alarma sobre el estado del mercado de la vivienda, incluso durante las elecciones provinciales de agosto.

El tema captó más atención pública durante la segunda semana de agosto cuando la policía de Halifax utilizó gases y detuvo a manifestantes en el centro de la ciudad mientras los empleados municipales retiraban decenas de tiendas de campaña y refugios temporales de los campamentos en los parques y espacios verdes locales.

Con las elecciones federales en marcha, la atención se ha desplazado a lo que los principales partidos federales en campaña harán para enfrentar la crisis de vivienda asequible de Nueva Escocia, que ahora no solo afecta a los hogares de bajos ingresos, un panorama que se repite en el resto de Canadá.

La escasez de viviendas asequibles es bastante grave

Aunque en Nueva Escocia ha habido una persistente escasez de viviendas para las personas con bajos ingresos, la novedad ahora es que los hogares en los que las personas trabajan no pueden encontrar una vivienda asequible, dijo Neil Lovitt, un vicepresidente de la consultora inmobiliaria de Halifax, Turner Drake.

Como la escasez de viviendas se ha agravado, esas familias ahora se ven afectadas de una manera que antes no lo estaban , dijo.

Lovitt calcula que sólo en la zona de Halifax, la capital de la provincia de Nueva Escocia, se necesitarían entre 20.000 y 25.000 viviendas más sólo para compensar la escasez que se ha producido en los últimos cinco años.

Según él, la escasez se debe principalmente a que la construcción de viviendas de alquiler no ha seguido el ritmo de crecimiento de la población en Nueva Escocia, que ha visto una afluencia de inmigrantes, un aumento en la llegada de estudiantes internacionales y más personas que se trasladan a esa provincia desde otras partes de Canadá.

El ritmo de construcción de viviendas para alquilar no ha guardado el ritmo de crecimiento de la población en Nueva Escocia. Foto: iStock

Para hacer frente al aumento de los alquileres, el gobierno de Nueva Escocia introdujo el otoño pasado un límite temporal a los alquileres, que limitaba su aumento al 2% y prohibía las llamadas renovaciones para echar a los inquilinos. Pero ese tope de los alquileres tiene los días contados, dijo el 23 de agosto el Primer Ministro designado de Nueva Escocia, Tim Houston.

Antes, tal vez era algo fácil de ignorar. Quizá podíamos convencernos de que no estaba ocurriendo realmente aquí, o quizá no en mi barrio o en mi zona de la provincia. Ahora, todos sabemos que es algo grave y que afecta a la gente y que podemos encontrarnos en su situación. Neil Lovitt, consultora inmobiliaria Turner Drake.

Él añadió que un aumento de la oferta de viviendas ayudaría a resolver el problema, pero que la escasez de mano de obra calificada hace que el sector de la construcción no pueda aumentar fácilmente la producción. A este desafío se suma el hecho de que algunos proyectos de construcción residencial tardan hasta una década en pasar de la concepción a la construcción, dijo Lovitt.

Richards tiene un mensaje para los políticos federales en campaña: "Pónganse a trabajar y hagan algo. Hay demasiada gente que se está quedando sin techo aquí en Nueva Escocia".

Los planes de los partidos federales

Los principales partidos federales tienen ideas diferentes sobre cómo hacer más asequible la vivienda.

El plan de los liberales incluye la promesa de construir, preservar o reparar 1,4 millones de viviendas en los próximos cuatro años y duplicar el crédito fiscal para los compradores de una primera vivienda de 5.000 a 10.000 dólares.

Los conservadores dicen que construirán un millón de viviendas en tres años, incluyendo la conversión de al menos el 15% de las propiedades del gobierno federal en viviendas.

Los neodemócratas planea construir 500.000 viviendas asequibles en los próximos 10 años, y propone un impuesto del 20% a los compradores de viviendas extranjeros que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

Los verdes todavía no han dado a conocer su programa electoral, pero recientemente han abogado en favor de que el gobierno federal actualice su fórmula de vivienda asequible.

Mientras tanto, los habitantes de Nueva Escocia siguen viendo cómo los costos de la vivienda aumentan por encima de sus posibilidades.

Ally Doubleday es una mujer de 30 años, madre de dos hijos, atrapada en esa situación. Hasta el otoño pasado, ella vivía en el valle de Annapolis, en Nueva Escocia, pero se trasladó a la zona de Halifax para vivir con su padre y ahorrar para el pago inicial de una vivienda. Ahora, el costo de una vivienda está fuera de su alcance, al igual que los precios de los alquileres.

Doubleday gana 15 dólares por hora como empleada de una gasolinera. Ella cuenta que recientemente tuvo una charla con su madre en la que le describió lo descorazonadora que es su situación.

Estoy ganando un dinero decente y voy a trabajar todos los días, no llamo por teléfono para decir que estoy enferma, no falto a los turnos de trabajo , dijo. No salgo a gastar dinero en nada. No voy de compras, no me hago las uñas. No tengo ningún gasto fuera de casa. E incluso sin nada de eso, sigo luchando y, ya sabes, esta situación hace que una persona se sienta miserable , dice la mujer canadiense.

Fuente: CBC / R. Woodbury / RCI / Adaptación RV