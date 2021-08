Cuarta ola del Covid-19: hospitales de Manitoba podrían verse desbordados

El doctor Jazz Atwal, subdirector de salud pública de Manitoba, dio a conocer este 24 de agosto la modelización de la pandemia que la provincia utilizó para fundamentar su decisión de hacer obligatorias las vacunas para determinados trabajadores y restablecer la obligación de usar las mascarillas en los lugares públicos cerrados.

En el escenario extremo, el modelo muestra que el Covid-19 podría saturar el sistema de cuidados intensivos en los dos meses siguientes tras el inicio de una cuarta oleada , dijo Atwal durante una conferencia de prensa virtual este pasado martes.

Incluso a un mes tras el comienzo de la cuarta oleada en la provincia, el modelo proyecta que podrían necesitar unas 80 camas en las unidades de cuidados intensivos sólo para los pacientes contagiados con el Covid-19, dijo Atwal.

La base de referencia normal antes de la pandemia para las camas de cuidados intensivos era de 72, informó el Servicio de Salud de Manitoba.

Según Atwal, el número de manitobenses vacunados no es suficiente como para evitar que el sistema sanitario se vea desbordado por la variante delta, extremadamente transmisible, sin que se tomen otras precauciones para evitarlo.

En la actualidad, aproximadamente un tercio de los habitantes de Manitoba no están vacunados, ya sea porque no quieren o no pueden vacunarse, dijo.

Hasta el 24 de agosto el 70,7% de todos los habitantes de Manitoba, incluidos los niños que no reúnen los requisitos para la vacunación, han recibido su primera dosis de la vacuna y el 65,3% han recibido ambas, según los cálculos totales de control de vacunas en línea de la provincia y la estimación más reciente del Departamento de Estadísticas de Canadá.

De los 27 nuevos casos de Covid-19 detectados el pasado lunes, 21 correspondían a personas no vacunadas, dijo Atwal. La vacuna no impide necesariamente que una persona se contagie con el virus, pero evita la gran mayoría de las consecuencias graves.

La variante delta es mucho más contagiosa que la cepa original del coronavirus.

Algunos expertos señalaron que la variante delta puede estar propagándose un 50% más rápido que la variante alfa encontrada por primera vez en el Reino Unido, y esa variante es considerada un 50% más infecciosa que la cepa original.

Lo que ocurra durante la cuarta oleada también está en manos, y los brazos, de los manitobenses, dijo Atwal.

No estamos viendo a personas doblemente vacunadas en el hospital o en una cama en la unidad de cuidados intensivos. Lo que vemos son personas no vacunadas que llegan al hospital. La mejor manera de evitar que nuestro sistema de cuidados intensivos se vea desbordado es vacunarse y practicar las medidas básicas de protección de la salud. Si conseguimos aumentar el número de vacunaciones en el futuro, esto tendrá un gran impacto. Jazz Atwal, subdirector de salud pública de Manitoba

El doctor Jazz Atwal, subdirector médico de salud de Manitoba. Foto: La Presse canadienne / John Woods

Acción preventiva

Las proyecciones de la cuarta ola de la pandemia en Manitoba se producen mientras otras provincias dan a conocer las suyas, preparándose para un aumento masivo de casos y hospitalizaciones a causa de la variante delta.

El primer ministro de la provincia de Manitoba, Brian Pallister se refirió a esos modelos en una conferencia de prensa en la que anunció nuevas órdenes de salud pública este 24 de agosto, y expresó su preocupación por lo que podría ocurrir en Manitoba.

Saskatchewan ha alcanzado su mayor número de hospitalizaciones a causa del Covid-19 desde la primera quincena de junio. En Alberta, el número diario de nuevas infecciones se ha multiplicado por diez desde julio. Las proyecciones de los modelos sitúan a Alberta con 4.000 casos diarios. Estamos en una situación grave. Estamos tomando medidas preventivas porque queremos evitar la magnitud de lo que vimos en la segunda y tercera ola. Todos nosotros debemos trabajar para asegurarnos de que lo lograremos. Brian Pallister, primer ministro de la provincia de Manitoba.

En las últimas semanas se les pidió en varias ocasiones a los funcionarios provinciales que den a conocer los modelos de proyección de la pandemia para Manitoba rumbo al otoño, tomando en cuenta la variante delta.

Cuando los periodistas le preguntaron a Atwal cuándo se había presentado esa modelización al gobierno provincial, él dijo que no tenía la fecha.

Fuente: CBC/ R. Bergen / RCI /Adaptación RV