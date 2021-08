Elecciones en Canadá: sindicalizados se muestran escépticos ante los conservadores

El plan de recuperación de Canadá dará a los trabajadores una voz real , dijo O'Toole a los periodistas desde el estudio instalado por su partido en el centro de Ottawa. "Tengo el mismo objetivo que muchas organizaciones sindicales. Empleos para sus miembros y un futuro económico sólido para sus familias".

Los líderes sindicales canadienses, que están más acostumbrados a hacer campaña contra los gobiernos conservadores, no creen ese discurso, citando el historial del anterior gabinete conservador en el que O'Toole participó durante el gobierno del ex primer ministro de Canadá, Stephen Harper.

El señor O'Toole no sólo votó a favor de eliminar los derechos de los trabajadores, sino que cuando tuvo la oportunidad de revertir estas leyes perjudiciales, él se negó a hacerlo , dijo Bea Bruske, presidenta del Congreso del Trabajo Canadiense, en una declaración enviada a los periodistas a los pocos minutos del acto de campaña diario de los conservadores.

Si son elegidos, los conservadores afirman que exigirán a los consejos de administración de las empresas reguladas por el gobierno federal que utilicen lo que llaman un proceso democrático razonable para elegir a los representantes que se sentarán a la mesa y defenderán a los trabajadores.

El Congreso del Trabajo Canadiense cuestionó si estos representantes de los trabajadores tendrían o no los mismos derechos y poderes que los demás directores o si serían sólo un espectáculo decorativo. La organización sindical también señaló que este punto de la plataforma se publicó sin ninguna prueba de que las empresas implicadas estén dispuestas a cumplirlo, y señaló que la plataforma no dice nada sobre cuáles serían las sanciones en caso de no hacerlo.

Erin O'Toole no quiere dar detalles, porque sabe perfectamente que su política no tiene fuerza de aplicación y es algo que rechazan estas empresas , dijo Bruske.

"Una bolsa de trucos"

Si las declaraciones preparadas por O'Toole este lunes se centraron en su oferta de dar un asiento en la mesa a los trabajadores, la plataforma del partido también recogía otras reivindicaciones del movimiento obrero canadiense, como la reforma y modernización del Código Laboral de Canadá para facilitar la organización sindical en empresas de empleadores con un historial de actividad antisindical .

Cuando se le pidieron ejemplos, los conservadores citaron al gigante Amazon como una empresa que ha incurrido en prácticas injustas que un gobierno conservador trataría de poner fin.

En un guiño a los acuerdos de trabajo flexible que han mantenido a muchos sectores de la economía canadiense en funcionamiento durante la pandemia, los conservadores también dijeron que propondrán cambios al Código Laboral de Canadá para ayudar a los trabajadores que quieran horarios flexibles o el derecho a trabajar desde casa.

Queda por verse si este mensaje de los conservadores tendrá una recepción favorable entre los votantes de la clase trabajadora. Por su parte, los portavoces de los mayores sindicatos del sector privado en Canadá lo recibieron con frialdad y escepticismo este lunes.

Las propuestas de Erin O'Toole para ayudar a los trabajadores son un conjunto de artilugios. Los conservadores han escogido ideas de todo el mundo, las han metido en una plataforma y, francamente, no pueden explicar cómo funcionará ninguna de ellas. Jerry Dias, presidente nacional del sindicato Unifor.

El presidente nacional de Unifor, Jerry Dias. Foto: Radio-Canada

Para el presidente de Unifor, sindicato canadiense que tiene unos 310.000 miembros, el plan de O'Toole no aborda los mayores retos a los que se enfrentan los trabajadores canadienses en la actualidad.

En los temas que más importan a los miembros del sindicato está el poner fin al trabajo de los esquiroles, O’Toole guarda un silencio total a respecto , continuó Dias. Los trabajadores no necesitan soluciones a medias para los problemas en el lugar de trabajo. Necesitamos acciones reales , destacó Días.

En general, estamos bastante en desacuerdo con gran parte de las políticas del Partido Conservador tanto a nivel federal como provincial , dijo Meg Gingrich, del sindicato United Steelworkers (USW por sus siglas en inglés), citando el historial del partido de no sólo votar a favor de acabar con las huelgas, sino también de negociar acuerdos comerciales que no han beneficiado a los trabajadores. Mi primera reacción es de desconfianza , destacó Gingrich.

Acciones comerciales para defender a los trabajadores

La plataforma conservadora incluye una propuesta para dotar a los sindicatos de una presencia ante el Tribunal de Comercio Internacional de Canadá, lo que les permitiría iniciar acciones contra las prácticas comerciales desleales.

Bajo el actual gobierno liberal, los sindicatos ya han obtenido el derecho a participar en los procedimientos del tribunal. El sindicato USW, por ejemplo, participó en la decisión de 2020 de renovar los aranceles sobre el acero impuestos a China, Turquía y Corea del Sur.

Sin embargo, los líderes sindicales quieren ir más lejos: ellos no sólo quieren presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal cuando se presenten casos relevantes para sus miembros, sino que también quieren tener el derecho de iniciar sus propios casos, basados en los intereses de los trabajadores, en lugar de tener que esperar que los grupos industriales o las empresas perjudicadas por la competencia extranjera tomen medidas, para luego recién poder participar como sindicato.

Los trabajadores también quieren que las definiciones de daño material de parte del tribunal, cuyo propósito es determinar soluciones comerciales adecuadas, tengan en cuenta el impacto del comercio desleal en los trabajadores de la industria manufacturera.

Los trabajadores del acero en EE.UU. han desempeñado un papel importante en las acciones comerciales estadounidenses durante años, y el USW de Canadá quiere tener el mismo tipo de influencia. Conseguir el derecho a participar en casos comerciales, y ver que este lenguaje aparece ahora incluso en una plataforma conservadora, es un tributo a lo mucho que sus miembros del sindicato han presionado para tener una voz, dijo Meg Gingrich, del sindicato United Steelworkers.

En este momento se ha convertido en una posición generalizada, que no está vinculada a ningún partido político en particular , dijo Meg Gingrich, destacando la aceptación que tiene esa propuesta.

Sin embargo, Gingrich dijo que esta parte de la plataforma no fue discutida con su sindicato ni, por lo que ella sabía, con otras grandes organizaciones sindicales canadienses. "Es algo que nos sorprende. Es difícil no ser algo cínico dado su historial de gobierno".

La norma de "comprar productos canadienses"

La plataforma conservadora incluye algo más que sindicatos como el USW han pedido: garantías de compra de productos canadienses para la realización de los grandes proyectos de infraestructuras públicas, como la exigencia de utilizar exclusivamente acero canadiense cuando se construya algo como un oleoducto respaldado por el gobierno, por ejemplo.

Si son elegidos, los conservadores afirman que exigirán que los equipos y materiales procedan de empresas canadienses, o que al menos sean comprados en países con los que Canadá tiene acuerdos comerciales sobre compras públicas nacionales y subnacionales, como el Acuerdo Comercial Económico y Global de Canadá con la Unión Europea.

Con un gobierno conservador verán mucho más ‘Made in Canada’ , prometió O'Toole a los periodistas. Y van a ver un enfoque en el que nos enfrentaremos a los países que abusan de las normas comerciales internacionales, como la China comunista .

Dejando a un lado estas promesas populistas, Canadá tendría que seguir cumpliendo sus obligaciones como signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio, que le obliga al país a ofrecer a otros países un acceso limitado a los contratos públicos.

El recientemente renegociado acuerdo comercial de América del Norte no eximió a Canadá de ninguna de las restricciones de Washington en materia de Compre lo estadounidense , más allá de lo que exige el ACP, ni exigió que Canadá abriera su mercado a las empresas estadounidenses.

La adopción por parte de O'Toole de la filosofía de Compre lo canadiense es una copia de las políticas proteccionistas que encontraron un público receptivo entre los votantes estadounidenses cuando los políticos populistas de ese país, tanto demócratas como republicanos, adoptaron el mensaje nacionalista de Estados Unidos primero como forma de atraer el voto de los trabajadores temerosos de perder sus empleos ante trabajadores extranjeros.

Los conservadores se han dado cuenta de lo popular que ha sido esta idea en todo el espectro ideológico de Estados Unidos, dijo Gingrich. Los políticos populistas de ambos países están cooptando el lenguaje originalmente desarrollado por el movimiento obrero, sugirió.

Están buscando el voto de los sindicalizados. Esa es exactamente su estrategia , dijo Gingrich.

El líder del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, visita la circunscripción de Davenport en Toronto con su candidata Alejandra Bravo. Foto: La Presse canadienne

¿Un intento de robar el apoyo al Nuevo Partido Democrático?

En estas elecciones federales, los conservadores están luchando con los neodemócratas por el apoyo de los votantes de la clase trabajadora en una serie de circunscripciones que podrían cambiar de partido, incluyendo partes de Ontario donde muchos potenciales votantes trabajan en la industria manufacturera.

El Nuevo Partido Democrático identificó rápidamente esa ofensiva en su territorio y respondió el lunes a las acciones de los conservadores.

Erin O'Toole ha demostrado que no es amigo de los trabajadores ni de las familias , dijo Jagmeet Singh en una declaración sobre el historial legislativo de los conservadores. "

Fingir que se preocupa por los trabajadores cuando necesita sus votos no tiene ningún valor cuando se ha negado a proteger las pensiones y se ha asociado con Justin Trudeau para proteger a los ultra-ricos a costa de todos los demás. Jagmeet Singh, líder del Nuevo Partido Democrático.

Cuando a los sindicatos no les gusta una plataforma o la trayectoria de un partido, tanto sus recursos financieros como su red organizativa pueden ser utilizados para buscar su derrota.

A principios de este mes, el mayor sindicato de Canadá, Unifor, lanzó una campaña publicitaria nacional en la que advertía a los votantes de la clase trabajadora que no confíen en el conservador Erin O'Toole para proteger sus intereses.

En las elecciones federales de 2019, Unifor utilizó sus recursos para hacer campaña contra los conservadores en 69 circunscripciones objetivo y se atribuyó el mérito de haber ayudado a derrotar a los conservadores en el 75 por ciento de esas circunscripciones.

Fuente: CBC / J. McGregor / RCI / Adaptación RV