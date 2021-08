¿Pueden los empleados rechazar la exigencia de la vacuna de parte de sus empleadores?

Ante estas nuevas medidas muchos canadienses se preguntan si los empresarios tienen derecho a imponer esa exigencia o qué ocurrirá en caso de que un empleado se niegue a vacunarse.

Esos obstáculos legales a la imposición de la vacunación dependerán probablemente de las circunstancias particulares en las que se encuentren el empresario y el empleado, dice el abogado laboral de Toronto Alex Lucifero. Y la ley diferirá, dice él, en función de una serie de factores: por ejemplo, el sector de actividades de la empresa o si los empleados están sindicalizados.

Habrá una serie de factores diferentes que necesitarán ser tomados en cuenta. Me imagino que con el tiempo habrá potencialmente diferentes leyes para diferentes industrias o grupos de empleados. Por eso, la aplicación de la exigencia será extremadamente compleja y no hay una respuesta única para todos. Alex Lucifero, abogado laboral en Toronto.

El abogado laboral Adam Savaglio, socio de la firma Scarfone Hawkins LLP en Hamilton, en la provincia de Ontario, dijo que hay muchas ideas erróneas y suposiciones incorrectas sobre la ley en torno a la obligatoriedad de la vacunación.

No pueden obligar necesariamente a vacunarse, pero sí pueden pedir pruebas de vacunación porque tienen la obligación subyacente de proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro a ese trabajador y a los demás. Adam Savaglio, abogado laboral en Hamilton.

Sin embargo, el abogado laboral Howard Levitt, con sede en Toronto, dijo que en la legislación canadiense la seguridad siempre está por encima de la privacidad. Esto significa que los tribunales y los árbitros permitirán a los empleadores tener políticas de vacunación obligatoria, excepto en el caso de exenciones religiosas y médicas.

Creo que los empleadores tienen derecho a exigir la vacunación y a despedir a quienes no cumplan con esa exigencia. Howard Levitt, abogado laboral en Toronto.

Lucifero dijo que si un trabajador se niega a cumplir con el mandato de vacunación de parte de un empleador debido a una condición médica o a sus creencias religiosas, la persona no puede ser despedida porque eso sería considerado como un acto de discriminación según el código de derechos humanos.

"Pero la realidad es que tu empleador puede echarte del trabajo porque no te has vacunado. Un empleador puede despedirte sin ninguna razón en particular. Eso es lo que llamamos un despido ‘sin causa''', dijo Lucifero.

El empleador ni siquiera necesita una razón para despedirte, siempre y cuando se te pague el dinero adecuado como indemnización. Alex Lucifero, abogado laboral en Toronto.

Según el experto constitucional Wayne MacKay, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Dalhousie, lo importante es que la gente entienda que la Carta de Derechos y Libertades se aplica solamente a las acciones del gobierno. En lo que respecta a la imposición de la obligatoriedad de la vacunación, esto significa que la Carta sólo se aplica a los trabajadores del gobierno que se nieguen a cumplir con esa exigencia.

No se aplica a las empresas privadas ni a las acciones de los particulares. Sí lo hacen el derecho estatutario, las leyes de privacidad, los códigos de derechos humanos, ese tipo de cosas. Pero sólo la acción del gobierno está restringida por la carta. Wayne MacKay, profesor emérito de Derecho en la Universidad de Dalhousie.

¿Qué derechos de la Carta podrían aplicarse a los mandatos de vacunación?

Hay al menos tres secciones de la Carta que podrían ser utilizadas por un empleado de gobierno para impugnar un mandato de vacunación, incluyendo la Sección 7, que concierne al derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.

Esta sección podría citarse para impugnar una política que parece coaccionar a la gente para que se vacune , escribieron las profesoras de derecho Debra Parkes, de la Universidad de Columbia Británica, y Carissima Mathen, de la Universidad de Ottawa, en un reciente editorial.

Sin embargo, Bryan Thomas, profesor del Centro de Derecho, Política y Ética de la Salud de la Universidad de Ottawa, cree que es poco probable que las impugnaciones en virtud del artículo 7 tengan éxito porque ese artículo no protege los intereses económicos de una persona ni su capacidad para conservar un empleo .

El artículo 15, que ofrece protección contra la discriminación, también podría ser invocado, pero Thomas cree que esto fracasaría como argumento porque un empleador no está realmente reduciendo los intereses de nadie.

La sección 2A, la llamada exención religiosa, o libertad de conciencia, también podría ser aplicable.

Las profesoras de derecho Parkes y Mathen escribieron que se trata de un área poco desarrollada de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, pero que podría ser relevante cuando una persona tiene una creencia sincera de que la vacunación es perjudicial para su salud o, de alguna otra manera, cree que es algo profundamente equivocado .

Pero Thomas dijo que alguien que tiene dudas sobre las vacunas, por ejemplo, no podría alegar que se trata de una cuestión de libertad de conciencia. Los tribunales tienen consideraciones más rigurosas para establecer los casos de conciencia , dijo.

