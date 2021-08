El Barrio Chino de Montreal, un rincón histórico amenazado

Enclavado en el centro de Montreal, el Barrio Chino fue fundado por los primeros habitantes de origen chino que se instalaron en la ciudad a finales del siglo XIX. Hoy, la especulación inmobiliaria amenaza su supervivencia, según expertos y vecinos. En la foto, la entrada del Barrio Chino de Montreal. A la izquierda, la puerta norte y a la derecha el mural May an Old Song Open a New World, (Que una vieja canción abra un nuevo mundo) creado en 2015 por Gene Pendon y Bryan Beyung.

Foto: Radio Canadá Internacional / Paloma Martínez Méndez