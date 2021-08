Toronto declara obligatoria la vacuna para los empleados de la ciudad

Durante una conferencia de prensa este 19 de agosto, el alcalde John Tory dijo que Toronto había hecho enormes progresos en la lucha contra la pandemia , pero que la variante delta amenaza seriamente ese progreso .

Aunque dijo que no tenía ninguna duda de que la gran mayoría de los empleados de la ciudad ya estaban vacunados, afirmó que era necesaria una política de vacunación.

Ahora, los empleados tendrán la obligación de informar sobre su estado de vacunación hasta antes del 13 de septiembre.

Los empleados no vacunados recibirán sesiones educativas sobre los beneficios de vacunarse, dijo Tory. Luego tendrán que presentar una prueba de su primera dosis de la vacuna hasta el 30 de septiembre. Todos los empleados deberán estar completamente vacunados hasta antes del 30 de octubre, dijo el alcalde.

La metrópolis de la provincia de Ontario no descartó la idea de imponer la realización de pruebas periódicas de detección del Covid-19 a los empleados no vacunados antes de la fecha límite del 30 de octubre, pero añadió que esto no era una prioridad por el momento, dijo Tory.

La policía de Toronto está exenta

Sin embargo, habrá excepciones a la nueva medida ya que actualmente no se aplica a los empleados del servicio de transporte público, la Comisión de Tránsito de Toronto, y tampoco se aplica a la policía de la ciudad.

Tory dijo que esta medida de hacer obligatoria la vacuna era una cuestión de gobernanza adecuada y respetuosa .

Hemos estado en contacto con esos organismos y con sus responsables y les hemos indicado nuestro firme deseo y nuestra voluntad de que tengan una política que se ajuste a la empleada por la Alcaldía de Toronto, pero ellos tienen sus propias estructuras de gobierno y juntas separadas y queremos ser respetuosos con ello para asegurarnos de que las decisiones se tomen de la manera en la que normalmente lo harían esas organizaciones , dijo Tory.

Agentes de policía de Toronto. Foto: CBC/Linda Ward

El alcalde Tory dijo que esperaba que la policía y la Comisión de Tránsito de Toronto sigan el ejemplo establecido por la alcaldía de la ciudad.

Inmediatamente después de la rueda de prensa, el director ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la ciudad, Richard Leary, emitió un comunicado informando que, a partir del 13 de septiembre, esa organización exigirá a todos los empleados, estudiantes y contratistas que se vacunen contra el Covid-19.

No está claro si esta entidad seguirá el mismo calendario y adoptará la fecha límite del 30 de octubre, establecida por las autoridades ediles.

Leary dijo que la política y otros detalles operativos para la aplicación de la medida se están ultimando y estarán disponibles a finales de agosto .

Por su lado, la policía de Toronto dijo que actualmente no tiene una política de vacunación, pero que pronto se hará un anuncio al respecto.

La seguridad de nuestros miembros y los lugares de trabajo es de suma importancia. El servicio de policía está revisando su enfoque sobre la vacunación, que será anunciado tan pronto como sea posible , hizo saber la directora de comunicaciones de la policía de Toronto, Allison MacNeil Sparkes.

El alcalde de Toronto dijo que espera el pleno cumplimiento de la medida de vacunación obligatoria por parte de los empleados de la ciudad, pero no quiso especificar ninguna consecuencia en caso de que un empleado se niegue a vacunarse antes de la fecha límite.

Hay una responsabilidad colectiva más amplia. Nuestro principal objetivo es servir al público. Sólo podremos hacerlo si tenemos un lugar de trabajo seguro y saludable. John Tory, alcalde de Toronto.

Fuente: CBC / A. Stewart / RCI / Adaptación RV