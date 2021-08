Canadá promete un pasaporte de vacunas para los viajes internacionales

El ministro federal de Inmigración, Marco Mendicino, dijo este miércoles que el gobierno canadiense está trabajando con las provincias, que son las que tienen los datos sobre las vacunas, para desarrollar un sistema consistente de credenciales de vacunación contra el Covid-19.

El ministro dijo que el gobierno también está trabajando con otros países para el reconocimiento de las credenciales emitidas en Canadá.

La certificación federal incluirá datos sobre el tipo de vacunas recibidas, las fechas y el lugar en que la persona fue vacunada.

Para los canadienses que decidan viajar, el uso de una prueba de vacunación proporcionará a los funcionarios fronterizos extranjeros el historial de vacunación necesario para evaluar si un viajero cumple sus requisitos de salud pública y proporcionará una credencial fiable y verificable para cuando regrese a casa , informó el gobierno mediante un comunicado.

El ministro federal de Asuntos Intergubernamentales, Dominic LeBlanc, dijo que el gobierno de Canadá espera que las credenciales sean digitales, pero también las pondrá a disposición de las personas que no tengan acceso a un teléfono inteligente.

El anuncio de Ottawa se produce en medio de un intenso debate a favor y en contra de estos pasaportes de vacunación, en momentos en que algunas provincias canadienses consideran la implementación de una prueba de vacunación doméstica.

Prueba de vacunación del gobierno de Quebec para Covid-19, en forma de código QR. Una persona muestra su prueba de vacunación en su teléfono inteligente mientras otra persona detecta la validez de esa prueba mediante el código QR. Foto: Gouvernement du Québec

En Quebec, a partir del 1 de septiembre, cualquier persona que quiera visitar negocios no esenciales como bares, restaurantes, gimnasios y festivales tendrá la obligación de demostrar que se ha vacunado completamente contra el Covid-19, presentando un código QR escaneable mediante el uso de una aplicación en un teléfono inteligente.

Manitoba ha estado emitiendo tarjetas de prueba de vacunación a los residentes, una vez que han pasado dos semanas después de haber recibido la segunda dosis.

Iain Rankin, el líder liberal de la provincia marítima de Nueva Escocia, prometió que si un gobierno liberal es reelegido, establecerá la propuesta de certificación de vacunación ScotiaPass para los residentes totalmente vacunados.

Por otro lado, las empresas y otras organizaciones podrán utilizar ese sistema para permitir el acceso a sus servicios solamente a las personas completamente vacunadas.

Mientras tanto, el primer ministro de Alberta, el conservador Jason Kenney, sigue insistiendo en que su provincia no introducirá un sistema de prueba de vacunación.

Hemos sido muy claros desde el principio en que no facilitaremos ni aceptaremos pasaportes de vacunación , dijo Kenney a los periodistas el mes pasado.

Creo que en principio contravendrían la Ley de Información Sanitaria y también, posiblemente, la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad , añadió Kenney, en momentos en que su provincia registra los niveles más altos de contagio de Covid-19 desde mayo, con 501 nuevos casos registrados este 11 de agosto, la mayoría de ellos con variantes preocupantes.

La mayoría de las personas hospitalizadas en esa provincia no están vacunadas: el 72% de las personas que no están bajo cuidados intensivos no están vacunadas, mientras que el 13,9% sólo lo están parcialmente, según la directora de salud de Alberta, Deena Hinshaw.

Por otra parte, el 90,3% de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son personas que no se han vacunado y el 3,2% sólo están parcialmente vacunados, dijo Hinshaw en un mensaje en la red social Twitter este 11 de agosto.

