¿Qué significa para los canadienses el informe de la ONU sobre el cambio climático?

El informe presentado este lunes 9 de agosto, que examinó varios escenarios, incluyendo uno de bajas emisiones de carbono y otro de altas emisiones, equivalente a una continuidad de la actual situación, estableció que el planeta ya se ha calentado casi 1,2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

El IPCC pidió a los gobiernos del mundo que reduzcan las emisiones de CO2 para limitar el calentamiento del planeta a 1,5 C, aunque todo parece indicar que ese nivel podría ser alcanzado en las próximas dos décadas si no se llevan a cabo reducciones drásticas.

Los canadienses ya están viendo los efectos del cambio climático en todo el país, que sufre una serie de masivos incendios forestales más intensos, olas de calor y sequías. No hay ningún lugar, ni nadie, que no se vea afectado por las consecuencias del calentamiento global.

El hielo en las aguas del Ártico corre el riesgo de desaparecer en unos 30 años, con severas consecuencias climáticas.

Cambios profundos en el Ártico

El Ártico se está calentando a más del doble del ritmo registrado en el resto del mundo y, según el informe, es prácticamente seguro que continuará así durante el resto del siglo, lo cual tendrá enormes consecuencias.

Las regiones polares han empezado a sufrir episodios de calor extremo a un ritmo más de tres veces superior al mundial. Según el informe, se espera que esto continúe y que se alargue la temporada de incendios.

El permafrost se está descongelando en el Ártico desde la década de 1980. Esto es especialmente preocupante porque libera metano, otro gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Aunque la nieve invernal puede aumentar en el extremo norte y en el centro del Ártico, la duración de la nieve en primavera ha ido disminuyendo y probablemente seguirá haciéndolo.

Luego está el hielo. La capa de hielo marino en el Ártico se encuentra en su nivel más bajo desde 1850, y se prevé que el Ártico estará prácticamente libre de hielo durante el verano en unos 30 años más.

Ya estamos en una situación de un mayor calentamiento, una mayor pérdida de hielo de los glaciares y las capas de hielo, y un mayor aumento del nivel del mar , dijo en un comunicado Ella Gilbert, asistente de investigación posdoctoral en la Universidad de Reading, que no participó en la redacción del informe.

Probablemente veremos veranos sin hielo marino en el Ártico antes de 2050 y las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida seguirán reduciéndose. Puede que incluso nos estemos precipitando hacia puntos de inflexión imprevisibles e irreversibles en el sistema climático , añadió.

Todos estos cambios tienen un efecto multiplicador. Las regiones polares son vitales para regular la temperatura global. Menos nieve significa que el agua más oscura, que ha quedado expuesta debido a la falta de hielo, absorbe más luz solar, lo que a su vez provoca un mayor calentamiento no sólo de la región, sino de todo el planeta. Es lo que se denomina un bucle de retroalimentación positiva.

Estos cambios afectan profundamente a las poblaciones que viven en esas regiones, especialmente a los indígenas que dependen de la capa de nieve y del clima frío para su subsistencia.

No son cuestiones sorprendentes. El mundo indígena, que depende del bienestar de su medio ambiente, del bienestar de su clima, de la tierra, de las aguas y de todo aquello de lo que dependemos para nuestra fuente de alimentación, se ha visto afectado durante muchos, muchos años , dijo Siila Watt-Cloutier, una defensora inuit del medioambiente y de los derechos humanos, que no participó en el informe.

Hemos estado señalando estos mensajes durante muchos, muchos años. Siila Watt-Cloutier, defensora inuit del medioambiente.

La ciudad de Vancouver ha instalado estaciones de vaporización con agua fría por toda la ciudad para que los población puedan aliviarse del calor. Foto: Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Más olas de calor

En un verano en el que los incendios siguen causando estragos en la provincia de Columbia Británica, donde se registró la temperatura más alta jamás registrada en Canadá en junio, que llegó a los 49,6 grados centígrados en el pueblo de Lytton, no debe sorprender a muchos canadienses que se prevea un empeoramiento de los fenómenos de calor intenso.

En el norte de América del Norte, que incluye la mayor parte de Canadá, el informe encontró que se prevé que el aumento de la temperatura será mucho mayor en comparación con el promedio mundial, sobre todo en invierno .

Las olas de calor y los cambios en las condiciones meteorológicas de los incendios, es decir, la frecuencia o la probabilidad de que se produzca la combinación de condiciones secas y calurosas que ocasionan incendios forestales como los que estamos viendo este año, aumentan al mismo tiempo que la temperatura , dijo Greg Flato, investigador científico del Departamento del Medioambiente y Cambio Climático de Canadá y vicepresidente del grupo del IPCC que redactó el informe.

Cuanto más alta sea la temperatura, más frecuentes y más graves serán estas olas de calor y más frecuentes y más graves serán las condiciones meteorológicas de los incendios , explicó Flato.

Las consecuencias en los océanos y las aguas

Uno de los efectos del calentamiento del clima es el aumento del nivel del mar. El informe concluye que es prácticamente seguro que el nivel del mar subirá en todo el mundo a lo largo del siglo XXI y seguirá subiendo durante siglos o milenios .

Eso no sólo se debe a un océano que se calienta y se expande, sino también a que los glaciares y las capas de hielo se están derritiendo, algo que estamos viendo ahora en todo Canadá, pero también en Groenlandia.

El nivel del mar seguirá aumentando, y el ritmo de ese aumento dependerá de las futuras emisiones de gases contaminantes. Para las comunidades costeras esto tiene implicaciones debido a la frecuencia o la probabilidad de sufrir inundaciones severas, extremos de alto nivel del mar, así que dependiendo de dónde uno viva, esto será una amenaza creciente. Greg Flato, vicepresidente del grupo del IPCC que redactó el informe.

Sin embargo, el informe constata que la superficie del océano Atlántico Norte se ha calentado más lentamente que el promedio mundial o se ha enfriado ligeramente. Pero también ha aumentado su salinidad, lo que puede afectar a los ecosistemas.

En las Montañas Rocosas, en el centro del país, los glaciares se están derritiendo, lo que puede crear más lagos glaciares. Debido a las diferencias de temperatura, los expertos también esperan ver cambios en el momento en que la lluvia se convierta en nieve y en la gama de condiciones de nieve y hielo en las próximas décadas.

En Ontario, partes de Quebec y la región atlántica, es muy probable que aumente la cantidad de lluvias y las precipitaciones extremas. Esto significa que es probable que haya más inundaciones no sólo a lo largo de las corrientes de agua, sino también en lugares que normalmente no se inundan.

El humo de los incendios forestales del norte de Ontario ha invadido los cielos de Toronto. Foto: CBC/Paul Smith

Ciudades más calurosas

La mayoría de los habitantes del mundo viven en ciudades. Lo mismo ocurre en Canadá. Pero vivir en estas junglas de hormigón significa que los efectos de las crecientes olas de calor se agravan. Esto se conoce como el efecto isla de calor urbano.

Esto se debe a que los edificios altos y cercanos entre sí impiden la circulación natural del aire y además absorben más calor. Ese calor se vuelve a emitir por la noche.

La creciente urbanización ha empeorado las temperaturas extremas en las ciudades, sobre todo las temperaturas registradas en la noche.

En muchos casos, esto significa que la contaminación del aire empeora al aumentar las partículas de ozono en la superficie. Esto se ve agravado debido al aumento de los incendios y del humo.

Un mayor crecimiento urbano y unas olas de calor más frecuentes, con días más calurosos y noches más cálidas, no harán sino aumentar el estrés térmico en las ciudades.

La diferencia en la intensidad y la frecuencia de estos impactos previstos importa incluso con porcentajes de un grado. El informe especial del IPCC publicado en 2018, titulado Calentamiento global de 1,5 C , ilustró la diferencia entre el calentamiento de 1,5 C y el de 2 C. Ilustró que las consecuencias y los efectos sobre la humanidad aumentaban drásticamente con 2 C de calentamiento. Por eso es importante reducir las emisiones ahora.

Lo que estos escenarios de bajas emisiones ilustran es que tenemos la capacidad de limitar el calentamiento si, colectivamente, somos capaces de reducir las emisiones con la suficiente rapidez y llegar a cero neto de emisiones a mediados de este siglo. Así podemos limitar el calentamiento a un grado y medio o a un nivel no muy por encima de eso , dijo Flato.

Desde mi punto de vista, eso nos da fuerza en el sentido de que podemos hacer algo al respecto. No es una consecuencia inevitable. Así que tenemos capacidad de acción y podemos actuar tanto individualmente como colectivamente , añadió.

Fuente: CBC / N. Montillaro / RCI / Adaptación RV