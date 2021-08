Kenney dice que "no aceptará sermones" de la ministra federal de Salud

La ministra federal Hajdu le envió una carta a Kenney expresando su acuerdo con la descripción hecha por la Sociedad Pediátrica Canadiense, que describió como una apuesta innecesaria y arriesgada la decisión tomada por el gobierno de Alberta de levantar todas las medidas para evitar más contagios del Covid-19.

No vamos a ... aceptar sermones de la ministra Hajdu, sobre todo cuando parece que ella y su jefe (el primer ministro) Justin Trudeau están empeñados en una campaña electoral federal , dijo Kenney el viernes en una conferencia de prensa en Bowden, Alberta, sobre las ayudas a los agricultores por la sequía.

Si realmente están tan preocupados por el Covid-19, ¿por qué se está preparando ella para poner carteles de campaña? , dijo Kenney.

Kenney describió la carta de Hajdu como una estratagema política y criticó su gestión del Covid-19 en los primeros días de la pandemia, añadiendo que el gobierno federal debería respetar el consejo del principal médico de Alberta, como lo hace su gobierno.

Hajdu es uno de los varios líderes políticos y expertos en salud de todo el país que se han criticado la decisión del gobierno de Alberta de eliminar las medidas de aislamiento, pruebas de detección de la pandemia y el rastreo de contactos en caso de contagio con el Covid-19.

La ministra federal de Salud, Patty Hadju. Foto: CBC/Jason Viau

Decenas de personas corearon el viernes prueba, rastreo y aislamiento frente a la legislatura en Edmonton. Fue el noveno día consecutivo de protestas, que también han tenido lugar en Calgary.

Los organizadores afirmaron que seguirán protestando todos los días hasta el 16 de agosto, día en que se levantarán los requisitos de cuarentena en Alberta para las personas infectadas con el Covid-19.

David Walsh, de 14 años, dijo que aunque está totalmente vacunado, está preocupado por sus compañeros cuando vuelvan a la escuela en septiembre.

Es una idiotez, francamente , dijo Walsh. Me preocupan las personas asintomáticas en la escuela... y el no tener que aislarse más es preocupante. Me preocupan mis compañeros de clase y los que han recibido información errónea y no se han vacunado.

El empresario Rob Sproule asistió a la protesta con su esposa e hijos. Dijo que está gravemente preocupado por una cuarta oleada de COVID-19.

Ninguna otra jurisdicción ha ido tan lejos. Eliminar las restricciones es una cosa. No hay que dar un paso más y tratar el Covid-19 como si fuera un resfriado. No es un resfriado , dijo Sproule.

A medida que crece la preocupación, también aumentan los casos en Alberta. El 5 de agosto se registró el mayor número de casos diarios desde el 1 de julio, con 397 nuevas infecciones. Alberta también registró el mayor número de casos activos en todo Canadá, según datos federales.

El viernes 6 de agosto, la provincia registró 369 casos más y 11 nuevas hospitalizaciones.

El doctor Craig Jenne, experto en enfermedades infecciosas en la Universidad de Calgary, dijo que los resultados graves como consecuencia de la transmisión en la comunidad son la mayor preocupación.

Si esta tendencia continúa, creo que vamos a tener que afrontar algunas decisiones difíciles sobre cómo frenarla , dijo Jenne.

Sin embargo, si vemos una mayor desconexión entre el aumento de los casos en la comunidad y la limitación de las hospitalizaciones, eso es un indicio de que podemos seguir avanzando .

Craig Jenne es profesor asociado de Microbiología e Inmunología en la Universidad de Calgary. Foto: Radio-Canada / Jennifer Lee

El 6 de agosto, el Nuevo Partido Democrático, partido de la oposición en la legislatura de Alberta, pidió a Kenney que haga públicas las proyecciones médicas internas que, según el gobierno, respaldan su decisión de eliminar sus medidas de protección de la salud pública.

La líder adjunta del NPD, Sarah Hoffman, dijo que el gobierno debe publicar esos datos para que los albertenses puedan tomar decisiones sobre su salud y calibrar los riesgos.

La doctora Deena Hinshaw, jefa médica de salud en Alberta, dijo que la modelización examinó la transmisión y los resultados graves relacionados con la variante delta altamente contagiosa.

Hinshaw dijo que la modelización muestra que los casos aumentarán durante un mes, pero que tendrán un impacto limitado en el sistema de cuidados intensivos de la provincia.

Chris Bourdeau, portavoz del Ministerio de Salud de Alberta, dijo en un comunicado que las decisiones de Hinshaw se basan en un análisis médico exhaustivo, utilizando los mejores datos disponibles en Alberta y en todo el mundo.

Bourdeau dijo que Hinshaw dará a conocer algunos datos en el curso de la semana, pero no aclaró si se incluirán los modelos internos.

A última hora del 6 de agosto, la provincia publicó un informe independiente de 126 páginas sobre su respuesta durante la primera oleada de la pandemia.

La revisión examinó la respuesta del gobierno a los cuidados agudos y continuos, las consecuencias económicas de la pandemia, los mensajes sobre el Covid-19, el proceso de toma de decisiones del gobierno y la adquisición de equipos de protección personal.

Se hicieron tres recomendaciones, incluida una para que la provincia trabaje en colaboración con otras partes interesadas, como los municipios.

Fuente: CBC / A. Smith / RCI / Adaptación RV