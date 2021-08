Policía Federal dice que necesita miles de agentes más para lograr la equidad laboral

La Real Policía Montada de Canadá presentó esta semana parte de su estrategia para tener una fuerza de trabajo más integradora, así como el número de personas que tendrá que contratar para cumplir las normas de equidad laboral establecidas por el gobierno federal.

La Policía Federal dijo que necesita contratar a más de 5.100 mujeres en sus filas regulares para compensar un déficit del 27%.

En lo que respecta a la contratación de personal proveniente de las minorías visibles, la RPMC informó que tiene un déficit de unos 1.140 miembros regulares, es decir, el 6% del total.

Por otro lado, pese a que los datos publicados anteriormente muestran que los policías indígenas están abandonando la RPMC, el cuerpo de policía nacional no tiene un objetivo específico para contratar a más indígenas en el servicio.

Los objetivos son necesarios cuando hay una brecha de representación en relación con la disponibilidad de mano de obra , escribió la RPMC en un comunicado de prensa. En este momento, no hay una brecha para los miembros regulares indígenas .

En abril de 2020, había 1.397 indígenas en las filas de la Policía Federal, lo que representa alrededor del 7% del total.

"Tendrán dificultades para reclutar"

Algunos ex oficiales dijeron al difusor público nacional CBC que la Real Policía Montada de Canadá tendrá dificultades para alcanzar sus objetivos.

Hasta que no se produzcan cambios importantes, van a tener dificultades para reclutar gente nueva , dijo Janet Merlo, una ex agente de la RPMC que renunció en 2010 y se convirtió en una de las principales demandantes en una acción legal colectiva por acoso sexual de varios millones de dólares.

A raíz de esa demanda y de su resolución legal, la Policía Federal anunció la creación de un Centro Independiente para la Resolución del Acoso. Merlo dijo que le preocupa la falta de garantías de que la RPMC no contratará a oficiales retirados de la RPMC para que sean los investigadores de esta entidad .

Brenda Lucki, jefa de la Policía Federal canadiense. Foto: Adrian Wyld

Merlo también dijo que la RPMC ha hecho muy poco en el pasado para sancionar a los oficiales que muestran un mal comportamiento. Lo que no se está haciendo es el trabajo duro de buscar a los acosadores, encontrarlos y tratar con ellos , dijo Merlo.

Ella dijo que en 1993, cuando era una nueva agente de policía en Nanaimo, en la provincia de Columbia Británica, fue abusada verbalmente cuando anunció su primer embarazo a sus colegas y superiores.

Me gritaron, me insultaron y me dijeron que tenía que aclarar mis prioridades , dijo. O iba a hacer carrera en el cuerpo de policía o iba a tener hijos toda la vida .

El estrés de esa experiencia la convenció de esperar cinco años para tener su segundo hijo, para asegurarse de que el peor de sus acosadores en el trabajo se hubiera retirado para entonces.

Calvin Lawrence, un cabo retirado de Ottawa que se identifica como persona negra, dijo que le gustaría que la RPMC se comprometa a hacer que los individuos rindan cuentas por su comportamiento racista .

Recordó el día en que entró en la sección de drogas de un destacamento de la RPMC Toronto a mediados de los años 90 y vio un póster racista en la pared con la palabra N.

Todos los que trabajaban en ese edificio, los que trabajaban en ese piso, de todos los rangos, lo vieron. Y no se dijo ni se hizo nada , recordó Lawrence.

Un ex juez de la Corte Suprema de Canadá, Michel Bastarache, estableció en un informe publicado en noviembre de 2020 que la RPMC tolera actitudes misóginas, racistas y homófobas :

El problema es de naturaleza sistémica y no puede corregirse únicamente castigando a unas pocas ‘manzanas podridas’ , señaló Bastarache en un documento titulado Sueños rotos, vidas rotas .

La RPMC no ofreció comentarios sobre sus objetivos de igualdad en el empleo. Sin embargo, presentó un folleto de seis páginas que resume su Estrategia de Equidad, Inclusión y Diversidad.

El documento dice que la Policía Federal quiere establecer expectativas para la dirección de la RPMC sobre la comprensión del racismo y los prejuicios inconscientes y proporcionar formación en este sentido a los líderes y administradores de ese servicio.

También dice que la RPMC considera prioritario abordar el racismo sistémico. Después de decir a los periodistas que le costaba definir el racismo sistémico, la comisaria Brenda Lucki dijo hace un año que cree que el racismo sistémico existe en las filas de la Policía Federal canadiense.

Fuente: CBC / R. Boudjikanian / RCI / Adaptación RV