Concluyen las Olimpiadas: canadienses muestran que sus triunfos vienen de todo el mundo

Las 24 medallas ganadas por los canadienses son el mejor resultado obtenido en unos Juegos Olímpicos de Verano al margen de las Olimpiadas boicoteadas de 1984.

Al igual que en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, fueron las mujeres canadienses las que lideraron el camino a las medallas olímpicas.

Enfrentando condiciones aparentemente insuperables a lo largo de la incesante pandemia, las atletas canadienses sortearon todo tipo de dificultades y mantuvieron su ritmo, entrenando en sótanos, en patios traseros, pistas de hockey y garajes. No sólo aguantaron esas condiciones, sino que prosperaron.

En mi opinión, este es el mejor resultado que ha obtenido Canadá en los Juegos Olímpicos , dijo la jefa de misión canadiense y tres veces campeona olímpica, Marnie McBean.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, retrasados por la pandemia, llegaron a su fin el domingo con una ceremonia de clausura más pequeña y discreta que en años anteriores, al igual que la ceremonia de apertura de hace 17 días.

Tras una ceremonia de más de dos horas en la que se rindió homenaje a los atletas, organizadores y voluntarios que han hecho de estos Juegos un éxito, el presidente del COI, Thomas Bach, declaró clausurados los Juegos y se apagó la llama olímpica.

En estos tiempos difíciles, ustedes han dado al mundo el más preciado de los regalos: la esperanza , dijo Bach dirigiéndose a los atletas. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el mundo entero se ha unido .

El lema del equipo canadiense en Japón fue Gloria desde cualquier lugar , una campaña que destaca a los atletas canadienses con diferentes historias y orígenes, cuyas vidas recorrieron trayectorias únicas para encontrar su camino hacia la cumbre deportiva de los Juegos Olímpicos.

Dentro de todos nosotros vive el potencial de la gloria , decía el material promocional. En Tokio, esto se hizo evidente.

Canadá envió a su mayor contingente de atletas a los Juegos Olímpicos desde 1984. Un total de 371 atletas de todo el país compitieron en los Juegos de Tokio.

El pasado viernes, Canadá ganó tres medallas en tres horas en los Juegos de Tokio: en los 5.000 metros (plata), en la cerrera de relevo 4 x 100 metros (bronce) y el fútbol femenino (oro). Foto: Radio-Canada

Pero antes de que se encendiera la llama olímpica, había escepticismo, miedo y preocupación por la celebración de estos Juegos. Y con razón. Con el aumento de los casos de Covid-19 en Tokio, y la llegada a Japón de miles de personas provenientes de todo el mundo, era necesario tomar precauciones.

Los canadienses guardaron el equilibrio entre el deseo de celebrar los Juegos y la comprensión de que había cosas más importantes en juego. Al final de los 17 días de competición, ni un solo atleta canadiense dio positivo en una prueba de detección del Covid-19.

En Canadá los aficionados a los deportes olímpicos tampoco estaban muy seguros de lo que iba a ocurrir, o de si iban a seguir de cerca estas olimpiadas.

Tan pronto como Naomi Osaka encendió la llama olímpica, los atletas canadienses aportaron el esfuerzo y el entusiasmo y los aficionados se embarcaron enseguida, deleitándose con el oro, la plata y el bronce que los atletas comenzaban a cosechar.

Puede que la pandemia haya aislado a los canadienses, pero en cierto modo estos Juegos Olímpicos los ha vuelto a unir, aunque sea un poco, gracias a los fascinantes momentos deportivos de las últimas tres semanas.

El equipo de fútbol femenino finalmente derrotó a su némesis, las estadounidenses, y luego arrebató la victoria a las suecas en un emocionante partido por la medalla de oro, en un partido seguido minuto a minuto por cinco millones de canadienses. La capitana del equipo, Christine Sinclair, consiguió por fin el oro, después de una carrera de 21 años en la cancha, 304 partidos y 187 goles.

Stephanie Labbé, la arquera de Canadá, fue nombrada en broma Ministra de la Defensa Nacional en Wikipedia después de resguardar el arco ante los tiros penales de Suecia.

De izquierda a derecha: Maude Charron, Laurence Vincent Lapointe, Penny Oleksiak, Andre De Grasse y Damian Warner. Foto: Getty Images

Penny Oleksiak, de 21 años, se convirtió en la canadiense con más medallas en los Juegos Olímpicos, tras su histórico debut en Río, donde ganó cuatro medallas, con otras tres en Tokio.

Su séptima medalla, una de bronce, la ganó junto a otras tres mujeres en la prueba de 4x100 metros femenino, una forma adecuada de hacer historia y la única forma en que Oleksiak quería que ocurriera.

Me alegro de no haberla ganado en una prueba individual, porque esto hace que sea diez veces más dulce saber que he logrado esta medalla junto con chicas que también están haciendo historia , dijo Oleksiak al difusor público canadiense CBC.

Evan Dunfee consiguió su medalla de bronce cinco años después de un desgarrador cuarto puesto en Río. El marchista canadiense, de Richmond, en la provincia de Columbia Británica, es un atleta con una gran determinación.

Después de caminar unos 50.000 pasos, un enorme esfuerzo en los metros finales de la prueba le permitieron pasar del quinto al tercer puesto.

No necesito una medalla para validarme. Estoy orgulloso de lo que he conseguido hoy, pero llevo 21 años soñando con este momento y con ganar esta medalla. Estoy encantado , dijo.

El canadiense Mohammed Ahmed, nacido en Mogadishu, Somalia, ganó la primera medalla de Canadá en la carrera de los 5.000 metros, con una brillante esfuerzo para conseguir la presea de plata.

La nadadora canadiense Summer McIntosh, de 14 años, demostró que nunca es demasiado pronto para comenzar el sueño olímpico. Brent Hayden, de 37 años, quien regresó a la piscina tras siete años retirado, demostró que tampoco es demasiado tarde para reavivar un sueño olímpico.

Tres atletas de London, Ontario, ganaron tres medallas de oro para Canadá

La nadadora Maggie Mac Neil logró el oro en los 100 metros mariposa femeninos, marcando el tercer mejor tiempo de la historia en la prueba.

La futbolista Jessie Fleming demostró tener nervios de acero, aplomo y confianza al lanzar tres precisos penales para ayudar a la selección femenina de fútbol de Canadá a ganar el oro.

El abanderado del contingente canadiense en la ceremonia de clausura, Damian Warner, finalmente rompió la barrera de los 9.000 puntos, estableciendo un récord olímpico para ganar el oro en el decatlón.

Atletas canadienses en la ceremonia de clausura de los Juegos de Tokio. Foto: Associated Press / Lee Jin-man

El atleta de 31 años llevó triunfalmente la bandera canadiense a la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico el domingo por la noche en Tokio, agitando con orgullo la bandera rojiblanca con la hoja de arce.

Es el honor de mi vida ser nombrado abanderado de Canadá en la ceremonia de clausura. Esto podría haber sido hecho por cualquiera del equipo canadiense , dijo con humildad.

Los canadienses ganaron medallas en 14 días diferentes de las competiciones. En el pasado, hubo Juegos Olímpicos en los que el equipo de Canadá pasó largas temporadas sin subir al podio. Esos días han terminado.

El velocista Andre De Grasse ganó tres medallas más en los Juegos Olímpicos, incluyendo el oro que se le había escapado en otras ocasiones. De Grasse ha ganado una medalla en cada una de las pruebas en las que ha competido en los dos últimos Juegos Olímpicos, un récord asombroso. Ahora es el deportista masculino más condecorado de Canadá en los Juegos Olímpicos de verano.

Quinn, miembro del equipo de fútbol femenino, se convirtió en la primera atleta abiertamente transgénero y no binaria en ganar el oro olímpico.

Si con esto puedo hacer que los niños practiquen los deportes que les gustan, ése es mi legado y para eso estoy aquí , dijo Quinn.

En estos Juegos Olímpicos también hubo momentos de gran desilusión, ya que Canadá obtuvo más de una docena de cuartos puestos.

Rosie MacLennan, Ellie Black y el equipo de relevos femenino de 4x400 metros se quedaron a las puertas del podio. MacLennan y Black demostraron su valentía y resistencia al luchar contra lesiones para poder competir.

El dúo de clavadistas compuesto por Meaghan Benfeito y Caeli McKay, se quedó fuera del podio por menos de un punto después de un desastroso cuarto clavado. Pero fue uno de los mejores cuartos puestos de la historia de Canadá.

McKay se había lesionado el tobillo semanas antes de los Juegos Olímpicos, pero compartió toda la magnitud del daño mientras luchaba por no llorar después de la competición.

Hace tres semanas no podía saltar ni caminar. Sólo por estar aquí, por ser una atleta olímpica ahora, estoy súper orgullosa , dijo McKay.

Al final de su entrevista con la prensa, Benfeito se echó a McKay a la espalda y la llevó por el pasillo en una emotiva escena en el Centro Acuático de Tokio.

El atleta canadiense Mohammed Ahmed, inmigrante somalí, logró la medalla de plata para Canadá en la prueba de los 5.000 metro. Foto: Getty Images / Christian Petersen

La boxeadora canadiense Mandy Bujold se enfrentó al Comité Olímpico Internacional, ganando su batalla para que la readmitieran en las competiciones después de que le negaron un lugar en los Juegos por estar embarazada durante la fase de clasificación y luego por estar en condición de postparto. No se trataba sólo de que ella llegara a los Juegos Olímpicos, sino de sentar un precedente para todas las mujeres en el futuro.

La jugadora canadiense de baloncesto Kim Gaucher se vio arrinconada en un principio por los organizadores de los Juegos Olímpicos, que le dijeron que no podía llevar a las competiciones a su hija de tres meses, Sophie. Gaucher acudió a las redes sociales y expuso su caso. Ante la reacción, el Comité Olímpico Internacional dio marcha atrás y dijo que permitiría a las madres lactantes llevar a sus hijos a Tokio.

Las mujeres canadienses abrieron un nuevo camino para las atletas que vendrán después. De las 24 medallas ganadas, 18 fueron conseguidas por atletas que competían en pruebas femeninas, incluyendo las históricas primeras medallas ganadas en el softbol, el judo y canoa. Las magníficas actuaciones de las ocho remadoras, de la levantadora de pesas Maude Charron, de la ciclista Kelsey Mitchell y, por supuesto, de la selección femenina de fútbol hicieron que Canadá se sumiera en un frenesí de celebración.

Estos Juegos nos recordaron el poder del deporte y lo que se puede lograr juntos. Tanto en la victoria como en la derrota, las y los atletas canadienses demostraron que la gloria puede venir de cualquier parte.

Fuente: CBC / D. Heroux / D. Harrison / A. Janus / RCI / Adaptación RV