Llegan a Canadá afganos que trabajaron para las tropas canadienses

Se trata del primer vuelo que llega en el marco de un programa especial de inmigración para traer a Canadá a afganos como refugiados asistidos por el gobierno.

Hoy, el gobierno de Canadá da la bienvenida al primero de una serie de vuelos que transportarán a refugiados afganos que prestaron un apoyo crucial a los miembros de las fuerzas armadas canadienses en Afganistán , señaló un comunicado emitido por varios ministros federales implicados en el programa de reasentamiento.

Los intérpretes y otras personas que trabajaron para los soldados canadienses durante la guerra están llegando al país junto con sus familias. Más aviones llegarán en los próximos días y semanas , dijo el gobierno.

Tropas canadienses participaron en el conflicto afgano desde octubre de 2001 hasta marzo del 2014.

Por razones de seguridad, los funcionarios canadienses no confirmaron el número exacto de afganos que llegaron en ese primer vuelo del gobierno, que aterrizó en el aeropuerto internacional Pearson de Toronto.

Los funcionarios explicaron que miles de personas podrían acabar beneficiándose de un programa ampliado de refugio para reasentar a afganos que ayudaron al ejército canadiense durante los 13 años que duró su presencia en Afganistán, tras la invasión lanzada por Estados Unidos en 2001. El programa está abierto a intérpretes, cocineros, conductores, limpiadores y otros, así como a sus familiares.

El esfuerzo de reasentamiento se hizo más urgente en las últimas semanas debido al empuje de las fuerzas talibanas que están ganando un mayor control territorial en el país tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esta situación ha puesto en peligro las vidas de los afganos que trabajaron para los canadienses.

El Gobierno entiende la urgencia en el terreno y está trabajando lo más rápidamente posible para reasentar a los ciudadanos afganos que se han puesto en situación de gran riesgo para apoyar el trabajo de Canadá en Afganistán , dice la declaración de los ministros.

Manifestación en la Colina del Parlamento en Ottawa exigiendo al gobierno canadiense que acelere y amplíe su programa de reasentamiento para los afganos que ayudaron a Canadá en su misión en Afganistán. Foto: CBC / Ashley Burke

Pánico e incertidumbre

La llegada del primer contingente de refugiados afganos se produce después de que los ex intérpretes llevaron a cabo recientemente una manifestación en el Parlamento en Ottawa para exigir al gobierno de Canadá que intensifique sus esfuerzos de reasentamiento de los afganos afectados.

El programa también se vio envuelto en una controversia la semana pasada, cuando se informó a los potenciales solicitantes afganos que sólo tendrían tres días para presentar los documentos necesarios para su reasentamiento.

Algunos veteranos del ejército canadiense y otros defensores de los afganos manifestaron su descontento, lo cual hizo que el gobierno cambie las normas.

A medida que los talibanes refuerzan su control sobre el país, los afganos que ayudaron a Canadá, Estados Unidos y otros países que enviaron sus tropas a Afganistán, se enfrentan a represalias, ya que son considerados como traidores que ayudaron a las fuerzas de ocupación extranjeras.

Not Left Behind, un grupo que aboga por el reasentamiento de trabajadores afganos, dijo que la llegada de ese vuelo a Toronto no significa que el programa haya cumplido su misión.

La inmensa mayoría de los intérpretes y del personal contratado localmente todavía sigue en Afganistán, y continuamos escuchando informes que dan cuenta del pánico e incertidumbre causados por la lentitud del proceso y los repetidos errores en la respuesta del gobierno hasta la fecha , dijo Andrew Rusk, cofundador de la organización.

Wendy Long, directora del grupo Intérpretes afgano-canadienses, manifestó preocupaciones similares. Ella dijo que intentó hace meses informar al gobierno liberal sobre la creciente amenaza para los trabajadores afganos, pero que las autoridades fueron demasiado lentas para actuar.

Si ellos mueren en Kabul, será sangre en nuestras manos , dijo Long al difusor público canadiense CBC, añadiendo que el proceso de solicitud sigue siendo demasiado engorroso en un país donde sólo una pequeña parte de la población tiene acceso fiable al internet.

No hay posibilidad de salir y descargar los formularios Adobe y luego rellenar los documentos exigidos , dijo.

El comunicado del gobierno informó que todos los afganos que llegan a Canadá a través de este programa especial de inmigración han cumplido los requisitos de elegibilidad y admisibilidad y han pasado por los controles de seguridad.

Todos fueron sometidos a la prueba de detección del Covid-19 a su llegada y están obligados a seguir los requisitos de cuarentena y otras exigencias de salud en Canadá.

Fuente: CBC / N. Boisvert / A. Burke / RCI / Adaptación RV