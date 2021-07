Ottawa otorga a afganos tres días para presentar documentos para venir a Canadá

El gobierno de Canadá anunció la semana pasada un nuevo programa temporal para ayudar a los intérpretes afganos y a sus familias a huir de su país lo que Ottawa describe como un rápido deterioro de la situación en el país devastado por décadas de guerra.

Se estima que estos trabajadores enfrentan un riesgo creciente de ser objetivo de los talibanes, cuyas fuerzas están logrando importantes avances a medida que Estados Unidos retira sus tropas de combate de ese país, tras lanzar una invasión en 2001.

Si se encuentran en una zona controlada por los talibanes o influenciada por ellos, sus vidas corren peligro inmediato , afirmó el general de división retirado Denis Thompson, quien dirigió un grupo de tareas de seguridad entre 2008 y 2009 en Afganistán. Y no sólo corren peligro sus vidas, sino también las de sus familias , añadió.

Los candidatos al programa de reasentamiento fueron informados este 28 de julio mediante correo electrónico de que sólo tienen tres días para presentar sus solicitudes, que requieren la cumplimentación de múltiples formularios en línea y el escaneo de documentos.

Si usted no presenta un paquete de solicitud completo en los próximos tres días, concluiremos que no está interesado en participar en esta política pública , dice una sección del correo electrónico enviado a los posibles solicitantes.

Sin embargo, a última hora del miércoles 28 de julio, un portavoz del gobierno insistió en que el plazo de 72 años no es inamovible.

Abdul, un ex intérprete afgano que trabajó para el ejército canadiense dijo que el plazo de tres días no tiene en cuenta los lugares donde vive la mayoría de los posibles solicitantes. El difusor público canadiense CBC aceptó no publicar su apellido por motivos de seguridad.

Aunque Abdul dijo que ya completó todos los formularios ya que tiene acceso a internet, necesario para completar la solicitud para él y su familia, él teme que otros afganos en su misma situación no puedan cumplir el trámite dentro del plazo.

Una delegación talibán en las conversaciones de paz con el gobierno afgano en Doha, Qatar. Foto: AFP / KARIM JAAFAR

El problema es la falta de electricidad, la falta de transporte. Y después, tienen que solicitar el pasaporte. Así que tienen que preparar otros documentos para sus hijos, para los miembros de sus familias. Estos son todos los problemas de este programa. Abdul, ex interprete afgano que trabajó para el ejército canadiense.

En un comunicado, el gobierno federal dijo que la fecha límite comunicada a los solicitantes no es firme y que se aceptarán las solicitudes después de su vencimiento.

Los funcionarios se pondrán en contacto con aquellos que ya han sido contactados para clarificar la situación , escribió Emilie Simard, portavoz de la oficina del ministro federal de Inmigración, Marco Mendincino.

Las autoridades señalaron que el mensaje será revisado en futuras comunicaciones para explicar con mayor claridad que se anima a los solicitantes a que presenten su solicitud dentro de las 72 horas a fin de procesar rápidamente el mayor número de solicitudes.

El comunicado del Ministerio de Inmigración no explica por qué se informó inicialmente que los afganos admisibles al programa sólo tenían tres días para presentar su solicitud.

Pánico entre los afganos que colaboraron con las tropas canadienses

El ex general canadiense Denis Thompson dijo que el lapso de tres días para presentar una solicitud para establecerse en Canadá es francamente, no muy realista para muchos afganos que corren el riesgo de represalias de parte de los talibanes.

Otros ex militares que participaron en el conflicto comparten esa preocupación de que la falta de acceso adecuado a internet y otros obstáculos logísticos puedan impedir que algunos antiguos intérpretes accedan al programa.

No puedo imaginar a ningún otro gobierno del planeta creando un ultimátum para personas que necesitan desesperadamente ayuda y asistencia , dijo el capitán retirado Dave Morrow.

Hay pánico sobre el terreno , añadió otro capitán retirado, Corey Shelson, en un correo electrónico enviado al difusor público CBC. El plazo truncado obligará a los afganos a correr riesgos excepcionales para llegar rápidamente a Kabul .

Según una estimación del gobierno estadounidense de 2018, sólo el 13,5% de los afganos tiene acceso a internet.

Dave Morrow, oficial de infantería canadiense retirado y veterano de la guerra de Afganistán, dijo que el plazo de tres días es innecesariamente restrictivo. Foto: Submitted by Dave Morrow

Canadá identifica a los afganos que pueden venir al país

Además de los intérpretes, una serie de otros trabajadores afganos, incluyendo cocineros, choferes, empleados de limpieza, trabajadores de la construcción, guardias de seguridad y personal empleado en la embajada canadiense, también son elegibles a este programa de inmigración.

El Ministerio de Relaciones Internacionales y el Ministerio de Defensa Nacional afirman que están trabajando para identificar y ayudar a las personas que pueden optar al reasentamiento.

Thompson dijo que las personas identificadas por el gobierno deberían ser autorizadas a venir a Canadá inmediatamente, donde podrían entonces completar los trámites requeridos.

En nuestra opinión, es probablemente suficiente que vengan aquí a hacer el resto del proceso de inmigración , dijo.

Estados Unidos se comprometió recientemente a recibir hasta 35.000 intérpretes afganos y sus familias. A estas personas se les permitirá permanecer en las bases militares estadounidenses en Kuwait y Qatar durante un máximo de 18 meses mientras se tramitan sus solicitudes de inmigración.

Simard dijo que miles de personas se beneficiarán del programa de Ottawa para reasentar a los intérpretes, los trabajadores y sus familias.

El ejército canadiense estuvo en Afganistán desde el 2001 hasta el 2014. Canadá puso fin a su misión de combate en 2011, pero mantuvo soldados en el país durante otros tres años para ayudar a entrenar a las fuerzas afganas.

Según Ottawa, más de 800 afganos que colaboraron con las tareas del ejército canadiense en Afganistán ya se han establecido en Canadá.

Fuente: CBC / N. Boisvert / RCI / Adaptación RV