Continúan las interrogantes sobre el cierre de la frontera por parte de Estados Unidos

Ni siquiera los congresistas estadounidenses han recibido una explicación detallada de la decisión. El congresista Brian Higgins, de Nueva York, dijo que la falta de información está generando confusión entre sus electores.

El silencio de esta administración sobre la frontera norte es enloquecedor , dijo Higgins, quien ha pedido una reunión con funcionarios de la administración del presidente Joe Biden para obtener una explicación. Con la frontera cerrada desde hace 16 meses, la gente merece saber qué es lo que hace falta para reabrir la frontera estadounidense a los canadienses .

La congresista Suzan DelBene, de la oficina del Estado de Washington, dijo que sigue frustrada porque no hemos recibido una respuesta clara de la administración sobre las razones que llevaron a prolongar el cierre.

La noticia de que la frontera terrestre de Estados Unidos permanecerá cerrada a los canadienses hasta al menos el 21 de agosto se produjo justo después de que Ottawa anunció que los estadounidenses totalmente vacunados podrán ingresar a Canadá a partir del 9 de agosto.

Previamente ese viaje por tierra era posible solamente en caso de razones esenciales.

Muchos esperaban que Estados Unidos siguiera el ejemplo de Canadá, abriendo la frontera. Desde el principio, la orden de cierre de Estados Unidos fue menos estricta que la de Canadá; por ejemplo, permitía los viajes en avión a Estados Unidos.

El número de casos de Covid-19 es menor en Canadá que en EE.UU., mientras que la tasa de vacunación es mayor entre los canadienses que entre los estadounidenses.

A una semana después de emitir el aviso de que la frontera terrestre de EE.UU. permanecerá cerrada, el Departamento de Seguridad Nacional del país vecino sigue ofreciendo la misma vaga explicación.

Para disminuir la propagación del COVID-19, incluyendo la variante Delta, Estados Unidos está extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y de ferry con Canadá y México hasta el 21 de agosto, mientras se asegura el flujo continuo de comercio y viajes esenciales , dijo el portavoz de Seguridad Nacional, Angelo Fernández Hernández, en una declaración a los medios.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está en contacto constante con sus homólogos canadienses y mexicanos para identificar las condiciones bajo las cuales las restricciones pueden ser flexibilizadas de manera segura y sostenible .

El doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Radio-Canada

El miedo a la variante delta

El pasado 26 de julio, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), sugiriendo que la decisión de mantener los cierres fronterizos y las restricciones de viaje era el resultado de su orientación.

Creo que su decisión se basó en el hecho de que la variante delta es más transmisible y se está extendiendo por todo el mundo , dijo Psaki, señalando que también se está extendiendo en Estados Unidos, especialmente entre los estadounidenses no vacunados.

La entidad estadounidense CDC aún no ha respondido a las preguntas del difusor público canadiense CBC.

El 27 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon que incluso las personas que están totalmente vacunadas pueden propagar la variante delta del Covid-19. Ahora ese organismo recomienda que las personas totalmente vacunadas lleven máscaras cuando visiten lugares públicos cerrados en zonas donde exista un alto grado de transmisión del Covid-19.

Una de las pocas personas que ofreció alguna pista sobre lo ocurrido entre bastidores es el doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente estadounidense Joe Biden.

Puedo decirle que la situación en la frontera y el dejar entrar a los canadienses que están totalmente vacunados es un tema de discusión en este momento en el gobierno de Estados Unidos , dijo Fauci a CBC el pasado viernes.

El ex embajador de Estados Unidos en Canadá, Bruce Heyman, dijo que es posible que Estados Unidos no esté del todo preparado para seguir el ejemplo de Canadá abriendo la frontera.

Es muy posible que Estados Unidos haya dicho: 'No estamos preparados y aún no hemos decidido el proceso y los procedimientos de apertura de nuestras fronteras terrestres por el momento' , dijo Heyman, quien añadió que Canadá no habría anunciado su flexibilización de las medidas fronterizas si Estados Unidos se hubiera sentido incómodo con la decisión.

¿Políticas iguales en las dos fronteras estadounidenses?

Estados Unidos todavía tiene que resolver algunas cuestiones fundamentales sobre la frontera terrestre, dijo Heyman, como por ejemplo si va a exigir pruebas de vacunación o un examen de detección del Covid-19 a las personas que entren por el lado canadiense.

Si lo hacemos, ¿qué pruebas y qué vacunas serán aceptadas y cuáles no? Creo que aún no está claro qué proceso impondrá Estados Unidos , dijo Bruce Heyman, ex embajador de Estados Unidos en Canadá, señalando que México es también es un factor en este proceso.

Canadá tiene una frontera sólo con Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene fronteras con Canadá y con México. Y a la hora de tomar decisiones sobre su frontera, es muy complicado decir: 'En una de nuestras fronteras vamos a hacer una cosa, y en la otra frontera vamos a hacer otra'. En lo posible, te gustaría coordinar toda tu política fronteriza en una sola. Bruce Heyman, ex embajador de Estados Unidos en Canadá.

El ex embajador de Estados Unidos en Canadá, Bruce Heyman. Foto: Radio-Canada

El bajo nivel de vacunación en México en comparación con Canadá, y la agresiva propagación de la variante delta en EE.UU. en un momento en el que sólo la mitad de los estadounidenses elegibles a ser vacunados recibió las dos dosis, también pueden influir en la toma de decisiones de Washington, dijo Heyman.

Lo ideal, dijo, es que el gobierno estadounidense tome una decisión en la frontera que no tenga que revertir rápidamente.

Espero que tomen la decisión lo antes posible, pero espero que tomen una decisión que sea duradera , dijo.

Maryscott Greenwood, directora del Consejo Empresarial Canadiense-Estadounidense con sede en Washington, dijo que parte de la razón por la cual la frontera permanece cerrada podría ser la incertidumbre sobre la situación de vacunación de quienes entran al país.

Creo que parte de la razón podría ser que la administración estadounidense ha dicho que no va a validar o verificar si alguien está vacunado o no antes de cruzar la frontera. Maryscott Greenwood, directora del Consejo Empresarial Canadiense-Estadounidense.

La organización de Greenwood está en contacto regularmente con funcionarios del gobierno estadounidense. Ella dijo que espera que la frontera terrestre de Estados Unidos se reabra antes del 21 de agosto y que el país no aplique las mismas reglas a sus fronteras norte y sur.

Los responsables políticos, los líderes empresariales y las comunidades, no sólo a lo largo de la frontera, están todos muy frustrados con la decisión de permanecer con la frontera cerrada durante otro mes , dijo Greenwood, añadiendo que algunos negocios podrían no sobrevivir.

Esperamos que la administración vuelva a examinar este asunto la semana que viene y que encuentre una forma de reabrir la frontera a los canadienses totalmente vacunados. Sé que la Casa Blanca está prestando mucha atención a todas estas voces y está haciendo todo lo posible para equilibrar las presiones que está recibiendo , señaló finalmente Maryscott Greenwood.

Fuente: CBC / E. Thompson / RCI /Adaptación RV