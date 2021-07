Mary Simon se convierte en la primera gobernadora general inuk de Canadá

En su toma de posesión oficial, Simon, la primera persona proveniente de un pueblo originario en ocupar el cargo, elogió el altruismo de los canadienses y prometió unir a la gente .

He escuchado a los canadienses que describen un renovado sentido de posibilidad para nuestro país y espero poder unir a la gente , dijo en su discurso.

Cada día, en los pequeños salones comunitarios, en los gimnasios de las escuelas, en las sedes de las Legiones Reales Canadienses, en los lugares de culto y en miles de organizaciones de servicio a la comunidad, hay canadienses haciendo un trabajo extraordinario. Como gobernadora general no perderé nunca de vista esto: que nuestro altruismo es una de nuestras grandes fortalezas como nación. Me comprometo a estar presente para todos los canadienses. Mary Simon, gobernadora general de Canadá.

Ella prometió utilizar su nuevo cargo para trabajar en la lucha contra el cambio climático, abogar por la salud mental y trabajar en favor de la reconciliación.

Su nombramiento se produce en un momento crítico en la relación del Estado canadiense con los pueblos indígenas tras los descubrimientos de tumbas sin nombre con los restos de cientos de niños cerca de las antiguas escuelas residenciales para indígenas, instituciones consideradas como herramientas de un acto de genocidio cultural que duró décadas, con consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas en Canadá.

Mi opinión es que la reconciliación es una forma de vida y requiere un trabajo diario. La reconciliación es llegar a conocerse. Mary Simon, gobernadora general de Canadá.

En su discurso en el evento, el primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá necesita en este momento a alguien como Simon.

Usted nos recuerda que el verdadero liderazgo no se mide por los honores o las distinciones acumuladas tras el nombre de alguien, aunque hoy, usted asume un título más entre muchos otros. El verdadero liderazgo se mide más bien por lo que uno hace por los que le rodean. Se mide en la capacidad de tender la mano y construir un futuro mejor para todos, no sólo para unos pocos afortunados. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

En este momento de cambio sin precedentes: de reconstrucción tras la pandemia, de lucha contra la crisis climática, de avance en el camino de la reconciliación, necesitamos su visión de un Canadá más fuerte para todos , añadió Trudeau.

Mary Simon se convirtió oficialmente en Gobernadora General de Canadá el lunes 26 de julio. Foto: La Presse canadienne / Paul Chiasson

Aunque la ceremonia de investidura fue más reducida que en años anteriores debido a las medidas de salud pública para contener el Covid-19, presentó sin embargo parte de la pompa tradicional asociada al cargo virreinal, incluida una salva de 21 cañonazos.

La ceremonia también estuvo marcada por las referencias a la herencia cultural de Simon, como el encendido de un qulliq, una lámpara de aceite tradicional inuit utilizada para iluminar y calentar el hogar.

Nací como Mary Jeannie May en la región del ártico de Quebec, ahora conocido como Nunavik. Mi nombre inuk es Ningiukudluk. Y, Primer Ministro, ese nombre significa 'viejita mandona' , dijo la nueva gobernadora, causando hilaridad entre los asistentes.

Simon dijo que sus padres le enseñaron a vivir en dos mundos; vivió un estilo de vida tradicional inuit mientras crecía, pero también aprendió de su padre, un hombre blanco originario de Manitoba, sobre el mundo sureño no inuit .

Me tomó tiempo ganar confianza en mí misma como para afirmarme y hacer valer mis creencias en el mundo no indígena. Pero cuando comprendí que mi voz tenía poder y que los demás me buscaban para que fuera su voz, pude dejar de lado mi miedo , dijo Mary Simon.

Los líderes indígenas en Canadá, especialmente los representantes de la comunidad inuit, elogiaron el nombramiento de Simon.

Estoy emocionado por Mary. De hecho, estoy muy emocionado por Canadá. Es un paso adelante en la reconciliación , dijo el lunes Natan Obed, presidente del grupo nacional inuit Inuit Tapiriit Kanatami (ITK).

El jefe de la Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, acogió con satisfacción el nombramiento de la inuk Mary Simon como nueva gobernadora general del país. Foto: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Este nombramiento también tiene el potencial para que los canadienses comprendan mejor a Canadá y a los canadienses, la increíble diversidad y fuerza que tenemos en nuestros pueblos indígenas, y también el gran liderazgo y los logros que tenemos entre los inuit, las primeras naciones y los métis en este país. Natan Obed, presidente de la organización inuit nacional Inuit Tapiriit Kanatami.

Por otra parte, el nombramiento de la nueva gobernadora general fue criticado debido a que Simon no habla el francés, una de las lenguas oficiales de Canadá, aunque ella se comprometió a aprender este idioma.

Aunque domina el inglés y el inuktitut, Simon no domina el francés. Normalmente, se espera que el gobernador general tenga un dominio completo de las dos lenguas oficiales.

Mi primera lengua: el inuktitut, es la que define a los inuit como pueblo y es la base de nuestra propia supervivencia. Mi segunda lengua: el inglés, se convirtió en una puerta de entrada al mundo exterior. Y ahora, me comprometo a añadir la otra lengua oficial de Canadá, el francés. Mary Simon, gobernadora general de Canadá.

Pese a la promesa de Simon de seguir recibiendo clases de francés mientras ejerce como gobernadora general, cientos de canadienses francófonos enviaron sus quejas a la Oficina del Comisionado de las Lenguas Oficiales, lo que ha provocado una investigación de parte del comisionado Raymond Théberge.

A pesar de haber crecido en el norte de Quebec, Simon dijo que nunca tuvo la oportunidad de aprender el francés a una edad temprana porque no se enseñaba esa lengua en la escuela diurna federal a la que asistió.

Las escuelas diurnas funcionaban de manera separada en relación a las escuelas residenciales para indígenas, pero eran dirigidas por muchos de los mismos grupos religiosos que dirigían los internados, que funcionaron desde la década de 1860 hasta los años 1990.

Obed dijo que los canadienses deben replantearse la forma de entender el bilingüismo.

El inuktitut es una lengua fundadora de este país. Y sí, Mary Simon no domina el francés hoy en día, se ha comprometido a aprenderlo, pero realmente, nosotros como canadienses tenemos que pensar de manera más amplia y holística sobre la diversidad lingüística en este país. Tenemos que celebrar las lenguas indígenas y entender que son lenguas fundadoras de este país. Y esto es importante, al igual que el francés y el inglés, absolutamente. Porque el inuktitut hace parte de la oficina de la gobernadora general de Canadá en Rideau Hall, tanto como el francés y el inglés. Natan Obed, presidente de la organización inuit nacional Inuit Tapiriit Kanatami.

Por su lado, el gobierno de Trudeau ha mantenido que Simon es una candidata ejemplar a pesar de su falta de dominio del francés.

Simon aporta un extenso currículum a Rideau Hall tras una carrera que incluye varios puestos como defensora y embajadora. Ella ayudó a negociar el Acuerdo de la Bahía de James y el Norte de Quebec en 1975, un acuerdo histórico entre los cree y los inuit del norte de Quebec, el gobierno provincial y la compañía eléctrica Hydro-Québec.

Considerado ampliamente como el primer tratado moderno del país, el acuerdo incluyó el reconocimiento por primera vez, por parte de la provincia de Quebec, de los derechos de los cree y los inuit en la región de la Bahía de James, incluyendo los derechos exclusivos de caza, pesca y captura de animales, además del derecho al autogobierno en algunas zonas. Ese acuerdo también estableció una compensación económica a cambio de la construcción de inmensas presas hidroeléctricas para responder a la creciente demanda de energía eléctrica en la provincia francófona.

Andrina Turenne canta en la ceremonia de investidura de la nueva Gobernadora General de Canadá. Foto: Radio-Canada

Simon fue también representante de los inuit durante las negociaciones que condujeron a la repatriación de la Constitución en 1982, que incluyó el reconocimiento de los derechos de los indígenas, reflejados en los tratados, en la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.

En 1986, Simon fue elegida para dirigir la Conferencia Circumpolar Inuit (ICC por sus siglas en inglés), un grupo creado en 1977 para representar a los inuit en todos los países del Ártico.

En la ICC, ella defendió dos prioridades para los pueblos indígenas del norte: proteger su modo de vida de los daños medioambientales e impulsar un desarrollo económico responsable en su territorio tradicional.

En 1994, el ex primer ministro Jean Chrétien nombró a Simon primera embajadora de Canadá para asuntos circumpolares.

Durante su mandato, Simon ayudó a negociar la creación de un grupo de ocho países conocido hoy como el Consejo Ártico. Más tarde ella fue nombrada embajadora de Canadá en Dinamarca.

A partir de 2006, Simon ejerció dos mandatos como presidenta de la organización Inuit Tapiriit Kanatami. En ese cargo, dio una respuesta en nombre de los inuit a la disculpa formal por la trágica herencia de las escuelas residenciales, presentada en la Cámara de los Comunes en 2008.

Tras la ceremonia de asunción al cargo, Simon visitó el Monumento Nacional a la Guerra para inspeccionar una guardia de honor y depositar flores en honor a los canadienses caídos en la guerra, su primer acto como representante de la Reina en Canadá.

El 22 de julio, Simon empezó a dar sus primeros pasos en su nuevo rol oficial cuando habló con la reina Elizabeth II.

En un breve segmento de la conversación publicado en la cuenta Instagram de la familia real, la Reina dijo que era bueno hablar con Simon y le dijo que estaba asumiendo un trabajo muy importante.

Mary Simon y su marido Whit Fraser ya se han instalado en la residencia oficial de la gobernadora, Rideau Hall, junto con su perra Neva.

Fuente: C. Tunney / D. major / RCI / Adaptación RV