"La política es la razón por la que Canadá superó a Estados Unidos en vacunaciones"

También ha provocado una serie de acusaciones dentro de Estados Unidos.

Una de las personas que ha puesto de manifiesto su creciente frustración con los acontecimientos en Estados Unidos es Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena informativa CNN se le preguntó qué había pasado y por qué Canadá había superado a EE.UU. en los porcentajes de primeras y segundas dosis a pesar de que EE.UU. llevaba meses de ventaja. En respuesta, Fauci culpó a la política en Estados Unidos.

Canadá lo está haciendo mejor no porque nos estemos esforzando menos que ellos. Es porque en Canadá no hay esa división de la gente que no quiere vacunarse, en muchos aspectos, por razones ideológicas y de persuasión política , respondió.

Quiero decir que las diferencias políticas son totalmente comprensibles y una parte natural del proceso en cualquier país. Pero cuando se trata de una cuestión de salud pública, en la que estás en medio de una pandemia mortal y el enemigo común es el virus, [las diferencias políticas] no tienen ningún sentido. Es una cuestión de salud pública. No es una cuestión política. No es una cuestión ideológica. Es una cuestión de salud pública. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Una parte de la derecha en Estados Unidos rechaza las medidas de salud y la campaña de vacunación contra el Covid-19. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

El contexto

Canadá tiene aproximadamente el 70% de su población total vacunada con al menos una dosis y más del 50% totalmente vacunada contra el Covid-19, con una ligera diferencia entre provincias. Los porcentajes en Estados Unidos son muy desiguales entre los estados, con algunos que presentan tasas de vacunación altas y otros muy bajas.

Como resultado, la proporción de estadounidenses con al menos una dosis es 15 puntos porcentuales menos que en Canadá, y la proporción de personas totalmente vacunadas es ahora unos dos puntos porcentuales menor en EE.UU., según el sitio en internet Our World In Data (Nuestro Mundo en Cifras) de la Universidad de Oxford.

A los estadounidenses les preocupa cada vez más que la resistencia a vacunarse esté provocando un aumento de casos en algunas zonas del país.

En particular, los condados y estados que votan por los republicanos tienen los porcentajes de vacunación más bajos y están sufriendo el impacto más duro de la variante delta.

Fauci dijo que el 99,5% de todas las muertes ocasionadas por el Covid-19 en Estados Unidos ocurre ahora entre personas no vacunadas, mientras que las muertes entre las personas totalmente vacunadas sólo representan el 0,5%.

En Estados Unidos, desde hace más de un año, la conversación sobre la pandemia ha sido avasallada por la política partidista, algo con lo que Fauci tiene experiencia personal.

En Canadá también existen grupos que se adhieren a los discursos de rechazo a las medidas de protección de la salud pública en nombre de la libertad. Foto: La Presse canadienne / Graham Hughes

En Florida, el gobernador republicano del estado, considerado como un posible candidato presidencial para las elecciones en 2024, ha estado vendiendo una camiseta con la frase Don't Fauci My Florida , mientras continúa rechazando las peticiones de pasaportes de vacunas y requisitos de vacunación. Ese estado es ahora un foco de contagios con el Covid-19.

Mientras tanto, los medios de comunicación de la derecha estadounidense abren sis micrófonos regularmente a invitados que cuestionan la eficacia de las vacunas o que critican los esfuerzos de la campaña de vacunación de la población a los que consideran demasiado severos.

En otra entrevista, Fauci dijo que si el debate público hubiera tratado las vacunas anteriores de la manera en que se trata a la vacuna contra el Covid-19, la poliomielitis todavía seguiría existiendo en Estados Unidos.

El último aumento de casos de la pandemia ha sacudido a los mercados bursátiles y ha puesto en duda los planes para reabrir los viajes internacionales. Durante meses, los legisladores estadounidenses han estado presionando a Canadá para que flexibilice sus restricciones de viaje.

Canadá anunció este lunes 19 de julio la flexibilización de esas restricciones, anunciando que a partir del 9 de agosto se abrirán las fronteras del país a los viajeros estadounidenses totalmente vacunados. No está claro cuándo Estados Unidos podría hacer lo mismo para los viajeros por tierra. EE.UU. nunca suspendió los viajes aéreos transfronterizos con Canadá.

La Casa Blanca no se comprometió a nada cuando se le preguntó este lunes si respondería recíprocamente a la medida anunciada por Canadá cuando expire a mediados de esta semana la última suspensión mensual de viajes no esenciales entre los dos países.

Cualquier decisión sobre la reapertura de los viajes será guiada por nuestros expertos en salud pública y medicina… Yo no lo vería con una intención de reciprocidad . dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Fuente: CBC / A. Panetta / RCI / Adaptación RV