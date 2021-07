Condenan a ministro de Manitoba por declaraciones sobre las escuelas residenciales

En declaraciones a los periodistas, el ministro manitobano Alan Lagimodiere dijo que su comprensión del sistema de internados era que pretendía dar a los niños indígenas los conocimientos necesarios para integrarse a la sociedad.

Pensaban que estaban haciendo lo correcto. En retrospectiva, es fácil juzgar el pasado. Pero en ese momento, realmente pensaban que estaban haciendo lo correcto. Por lo que sé, el sistema de escuelas residenciales fue diseñado para tomar a los niños indígenas y darles las habilidades y destrezas que necesitarían para encajar en la sociedad a medida que ésta avanzaba .

En ese momento Lagimodiere fue interrumpido por el líder del Nuevo Partido Democrático de Manitoba, Wab Kinew, quien dijo que no podía aceptar los comentarios de Lagimodiere, que parecían defender el sistema de escuelas residenciales para niños indígenas.

La intención expresa de las escuelas residenciales era matar al indígena en el niño. No es relativismo cultural, no es historia revisionista el decir que eso estaba mal. Wab Kinew, líder del Nuevo Partido Democrático en Manitoba.

Lagimodiere, que es métis, respondía a las preguntas sobre la dimisión de Eileen Clarke como ministra de Relaciones Indígenas y del Norte tras los comentarios hechos por el primer ministro conservador de la provincia, Brian Pallister, quien dijo que la colonización de Canadá fue hecha con buenas intenciones .

Kinew destacó que el ministro Lagimodiere no puede defender las escuelas residenciales si quiere trabajar con las comunidades indígenas.

Todos sabemos que eso fue algo malo , dijo Kinew.

Interrogado Lagimodiere por la prensa sobre cuál creía que era la intención de las escuelas residenciales, él respondió que su objetivo era asimilar a los indígenas a la cultura no indígena .

No se les permitían practicar ninguna de sus creencias culturales cuando se encontraban en las escuelas para indígenas, por tanto es importante que reconozcamos que eso ocurrió y que hagamos lo posible para recuperar esa cultura y enseñarla en nuestras escuelas hoy en día. Alan Lagimodiere, ministro de Reconciliación con los Indígenas en la provincia de Manitoba.

Lagimodiere también admitió que se equivocó al hablar. Creo sinceramente que las escuelas residenciales fueron trágicas y fueron diseñadas para asimilar a los niños indígenas y erradicar la cultura indígena. Eso estaba mal entonces, y está mal ahora , dijo en un mensaje en la red socialTwitter.

En un tuit que luego fue borrado, los miembros del Partido Conservador en Manitoba acusaron a Kinew de llevar a cabo un espectáculo político y de intimidar a Lagimodiere.

Durante su propia conferencia de prensa, Wab Kinew, indígena de la Primera Nación Onigaming, dijo que no podía quedarse de brazos cruzados y escuchar a Lagimodiere hacer semejantes declaraciones.

Kinew dijo que, como testigo de honor ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, él tenía el deber de corregir las cosas.

Esto no es sólo una cuestión política, se trata de nuestra sociedad, se trata de donde vivimos , dijo Kinew.

Arlen Dumas, que fue reelegido como gran jefe de la Asamblea de Jefes de Manitoba esta semana, dijo que estaba alarmado y decepcionado por las declaraciones del ministro Lagimodiere.

Hay la oportunidad de hablar de estas cosas de una manera veraz y significativa, pero que alguien recurra al revisionismo histórico y presente una perspectiva completamente desinformada y sin educación, haciendo declaraciones insulsas, es muy problemático. Arlen Dumas, gran jefe de la Asamblea de Jefes de Manitoba.

Para el gran jefe de la Asamblea de Jefes de Manitoba, Arlen Dumas, los comentarios del nuevo ministro Lagimodiere fueron alarmantes. Foto: CBC / Gary Solilak

Dumas dijo que está dispuesto a trabajar con el nuevo ministro, si él está dispuesto a escuchar y aprender. Sin embargo, dijo que se había sentido frustrado al tratar con el gobierno de Pallister y que su relación con el primer ministro provincial se había deteriorado sin remedio.

Ellos ya saben lo que van a hacer antes incluso de hablar con nosotros. Tienen que aceptar que necesitan nuestra orientación , dijo.

Creo que ya no hay relación. He hecho todo lo posible, he tratado de dar soluciones tangibles. Arlen Dumas, gran jefe de la Asamblea de Jefes de Manitoba.

El primer ministro de la provincia de Manitoba, Brian Pallister. Foto: La Presse canadienne / John Woods

Pallister defiende nuevamente sus comentarios

Este 15 de julio, el primer ministro de Manitoba, Brian Pallister, volvió a defender sus controvertidos comentarios hechos la semana pasada, cuando reprochó a las personas que participaron en el derribo de las estatuas de la reina Victoria y la reina Elizabeth en el recinto de la legislatura el Día de Canadá, el 1 de julio, tras una marcha por los niños indígenas que murieron en las escuelas residenciales.

La gente que vino a Canadá no vino a destruir nada. Vino a construir. Vino a construir mejor. Brian Pallister, primer ministro de la provincia de Manitoba.

Este 15 de julio, Pallister añadió que sus comentarios fueron malinterpretados y que él estaba rindiendo homenaje a los canadienses y a los constructores anteriores a la fundación de Canadá.

Hablé de la gente que vino aquí con la esperanza de construir familias y comunidades. Hablé con sinceridad. No me refería al colonialismo, no hice referencia a los europeos de ninguna manera. Hablé de nuestros pueblos originarios, hablé de nuestros métis. Hablé de la gente que vino después de ellos , dijo el primer ministro de Manitoba.

Interrogado sobre cómo podía seguir defendiendo esos comentarios cuando en realidad las culturas indígenas en Canadá fueron destruidas por los colonos europeos, Pallister dijo: Lean mis comentarios. Los indígenas fueron los primeros canadienses, eran recién llegados en ese momento. Se forjaron una vida construyendo. Trabajaron diligentemente durante milenios .

Los que llegaron posteriormente no habrían podido sobrevivir sin las asociaciones, el apoyo y los conocimientos compartidos de los indígenas , añadió Pallister.

Pallister también continuó defendiendo sus comentarios el 14 de julio tras la dimisión de la anterior ministra de Reconciliación con los Indígenas, Eileen Clarke, diciendo: sigo defendiendo que nosotros construimos y no destruimos .

Fuente: CBC / S. Petz / RCI / Adaptación RV