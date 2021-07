Ottawa añade evaluación de riesgos para la seguridad nacional a las solicitudes de becas

El ministro federal de Innovación, François-Philippe Champagne, dijo este 12 de julio que los proyectos de investigación deberán someterse a una evaluación de riesgos como parte de cualquier solicitud de subvención al Consejo de Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá (NSERC por sus siglas en inglés) que implique a socios en el sector privado.

El NSERC, junto con las agencias y departamentos de seguridad nacional, evaluará y establecerá medidas para mitigar cualquier riesgo en cada caso, dijo Champagne en una entrevista este lunes, citando campos de estudios e investigación que van desde el sector aeroespacial hasta la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Las agencias establecerán su opinión y no se financiarán las asociaciones que se consideren de alto riesgo. François-Philippe Champagne, ministro federal de Innovación.

El Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad y el Establecimiento de Seguridad de las Comunicaciones, que es la agencia de espionaje cibernético del país, desempeñarán un papel clave en la evaluación de riesgos, dijo.

Interrogantes sobre la seguridad en torno a la investigación científica han vuelto a llamar la atención después de que dos científicos fueron expulsados bajo escolta del Laboratorio Nacional de Microbiología de alta seguridad en Winnipeg en julio de 2019 y luego despedidos en enero de este año.

Uno de esos empleados fue previamente responsable de un envío de virus del Ébola y del Henipah al Instituto de Virología de Wuhan en China, aunque la Agencia de Salud Pública de Canadá señaló que ese evento no está relacionado con su despido.

Champagne no abordó directamente el incidente, en el que se vieron implicados empleados del gobierno y no investigadores universitarios, pero advirtió sobre la interferencia extranjera o la transferencia de conocimientos no deseada que podría contribuir al avance de ejércitos extranjeros u otro tipo de actividades que podrían perjudicar la seguridad nacional de Canadá .

El marco establecido nos proporcionará las herramientas para evaluar mejor con quiénes piensan asociarse nuestros investigadores , dijo Champagne.

El ministro federal de Innovación. François-Philippe Champagne. Foto: Radio-Canada

Un grupo de trabajo compuesto por tres departamentos federales, dos agencias de seguridad y otras ocho organizaciones que representan a investigadores y universidades fue formado en 2018, antes de que los dos científicos fuera escoltado fuera del laboratorio de Winnipeg, para promover prácticas que protejan los datos de las investigaciones y la propiedad intelectual canadiense, señaló.

El grupo de trabajo ayudó a desarrollar los nuevos criterios, bautizados como Directrices de Seguridad Nacional para Asociaciones de Investigación.

Champagne reconoció que las instituciones cuestionaron la posibilidad de que se produzcan embotellamientos burocráticos para los investigadores cuyas solicitudes deberán ser examinadas por los servicios de inteligencia antes de recibir su aprobación

La preparación del nuevo marco de evaluación de riesgos para la seguridad nacional, cuyo origen se remonta a talleres sobre la protección de la investigación que se llevaron a cabo en 2016, han ayudado a despejar el camino para establecer las directrices actuales que evitarán los retrasos, dijo Champagne.

El Departamento de Innovación de Canadá tiene previsto expandir la aplicación de estas nuevas directrices más allá del programa de subvenciones de la Alianza de NSERC, abarcando a todos los consejos de concesión de fondos y a la Fundación Canadiense para la Innovación dentro de poco .

Fuente: CBC / C. Reynolds / RCI / Adaptación RV