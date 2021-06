Tras la vacunación, pocos canadienses mueren de COVID-19, aunque algunos lo contraen

Aún así, la gente lo interpreta como ¡Oh, se enfermaron aunque ya se vacunaron! dijo el Dr. Sumon Chakrabarti, especialista en enfermedades infecciosas de Trillium Health Partners en Mississauga, Ontario.

Pero ésa es una mala interpretación ya que los trabajadores de la salud definen esos casos como personas que dieron positivo pero no eran sintomáticas, afirmó el médico.

A pesar de su relativa rareza, los informes de brotes posvacunación suelen aparecer en los titulares. En situaciones como los brotes hospitalarios o los casos en equipos deportivos, o en cualquier otro entorno en el que la gente se somete a pruebas con regularidad, es más fácil contraer infecciones que pasan desapercibidas y en las que la gente ni siquiera se siente enferma, señaló el Dr. Sumon Chakrabarti.

Tanto en el reciente brote del hospital de Toronto como en los casos de los Yankees de Nueva York, las infecciones entre las personas vacunadas fueron leves: la mayoría de los empleados de los Yankees que acabaron dando positivo por el coronavirus no mostraron ningún síntoma. Dr. Sumon Chakrabarti.

El hecho de que la mayoría de los casos no sean graves significa que esas personas no suponen una carga para el sistema sanitario, lo que puede tener un preocupante efecto dominó en la capacidad de los hospitales para realizar otras citas y procedimientos no relacionados con la COVID, como experimentó Canadá durante gran parte de la pandemia, señaló Chakrabarti.

Lo que nos preocupa no es la gente que se contagia de COVID y tiene síntomas mínimos. Lo que nos preocupa es la gente que se está poniendo realmente enferma y requiere hospitalización, y oxígeno, y ventilación mecánica. Dr. Sumon Chakrabarti.

Generalmente, esos casos sólo ocurren en personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID.

En Québec, aproximadamente el 67% de la población adulta de Quebec ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta el 11 de junio, sólo algo más del 10% de la población era considerada como totalmente vacunada. Foto: La Presse canadienne / Graham Hughes

Recordemos que una persona está totalmente vacunada dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna, lo que refleja el periodo de tiempo mínimo necesario para crear una inmunidad completa, según la ASPC.

Los 2.731 casos son los resultados provenientes de 10 provincias y territorios canadienses que actualmente comunican sus datos de vacunación a los funcionarios federales de salud pública. No incluye las cifras de Quebec, Saskatchewan o Terranova y Labrador.

En un comunicado, la portavoz de la ASPC, Tammy Jarbeau, señaló que las personas que contrajeron el COVID-19 después de la vacunación, ya sea parcial o completa, tenían menos probabilidades de morir que los individuos no vacunados.

El efecto protector fue significativo entre las personas parcialmente vacunadas mayores de 60 años y las totalmente vacunadas mayores de 80 años, añadió Jarbeau.

Según la Agencia de Salud Pública de Canadá, sólo el 0,0027% de los encuestados murieron a causa de la COVID-19 mientras estaban parcialmente vacunados y el 0,0018% mientras estaban totalmente vacunados.

Hasta la fecha, se han administrado cerca de 34 millones de dosis de vacunas en Canadá, y los informes sobre infecciones tras la vacunación completa siguen siendo escasos.

Sin embargo, lo que se sabe según informaciones de la Agencia de Salud Pública de Canadá (ASPC), facilitadas a CBC News, hasta el 21 de junio se habían notificado 2.731 casos de COVID-19 entre personas totalmente vacunadas en el conjunto de datos nacionales de Canadá.

Fuentes: CBC News (Lauren Pelley (nueva ventana)) | RCI (Adaptación PMM)

Más reportajes sobre la vacunación en Canadá: