Indígenas canadienses anuncian el descubrimiento de 751 tumbas sin marcar

La Escuela Residencial Marieval, administrada por la Iglesia Católica, funcionó de 1899 a 1997 en la zona donde ahora se encuentra la Reserva Cowessess, a unos 140 kilómetros al este de Regina, la capital de la provincia.

Con el propósito de impedir que crezcan dentro de su cultura indígena y para asimilarlos a la cultura dominante, los niños indígenas del sureste de Saskatchewan y el suroeste de Manitoba eran separados de sus familias y enviados a esa escuela por orden del gobierno de Canadá.

La Primera Nación Cowessess se hizo cargo del cementerio de la escuela de la Iglesia Católica en la década de 1970.

A principios de este mes, Cowessess comenzó a utilizar un radar de penetración terrestre para localizar tumbas sin marcar. No está claro si todos los restos están relacionados con la escuela residencial.

El jefe indígena de Cowessess, Cadmus Delorme, habló en una conferencia de prensa virtual este 24 de junio.

Este no es el sitio de una fosa común. Son tumbas sin marcar , dijo Delorme, quien añadió que es posible que en algún momento hubo marcadores para las tumbas y que la Iglesia Católica Romana, que supervisaba el cementerio, pudo haber retirado esos marcadores en algún momento en la década de los años 1960.

Dijo que no estaba claro si todas las tumbas sin marcar pertenecían a niños, pero que había historias orales en la Primera Nación de Cowessess sobre la presencia de niños y adultos enterrados en ese lugar.

También señaló que algunos de los restos descubiertos podrían pertenecer a personas que asistían a la iglesia o provenían de pueblos cercanos.

Delorme dijo que los equipos técnicos del Politécnico de Saskatchewan, institución a la cual los indígenas se asociaron para la búsqueda, exploraron unos 44.000 metros cuadrados de superficie.

Los equipos no pudieron confirmar si había más restos, pero Delorme dijo que había 751 sitios registrados en el lugar y que podrían haber restos de más de una sola persona en cada uno de ellos. También señaló que el trabajo del radar de penetración tiene una tasa de error de entre el 10 y el 15%.

Los equipos técnicos podrán proporcionar una cifra verificada en las próximas semanas, dijo Delorme.

El anuncio de este jueves marcó la Fase 1 de los esfuerzos de búsqueda que lleva a cabo la Primera Nación, dijo Delorme, señalando que la comunidad continuará los esfuerzos de búsqueda en la zona basándose en las historias orales.

El mes pasado, la Primera Nación Tk'emlúps te Secwépemc, en la provincia de Columbia Británica, anunció el descubrimiento de los restos de 215 niños en un lugar adyacente a la antigua escuela residencial de Kamloops.

Delorme dijo que los indígenas quieren en los próximos meses poner nombres a las personas que están en esas tumbas sin marcar, y que la comunidad tratará el lugar como la escena de un crimen .

El líder indígena destacó que le gustaría que se construyera un monumento en el lugar en el que se inscriban los nombres de los identificados.

La Escuela Residencial para Indígenas Marieval funcionó desde 1899 hasta 1996 en la zona donde ahora se encuentra el territorio de la Primera Nación Cowessess, cerca a Regina, capital de la provincia de Saskatchewan. En el lugar se encontraron cientos de tumbas sin marcar. Foto: Radio-Canada / CBC News

"Un crimen contra la humanidad"

El jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas (FSIN por sus siglas en inglés), Bobby Cameron, dijo este 24 de junio que lo ocurrido era un "crimen contra la humanidad'' y que los hallazgos eran sólo el comienzo en la búsqueda de tumbas sin marcar en Saskatchewan. La FSIN representa a las Primeras Naciones de Saskatchewan.

Habrá cientos de tumbas sin marcar y lugares de enterramiento localizados a través de nuestra tierra de las Primeras Naciones en los sitios de las antiguas Escuelas Residenciales para Indígenas , dijo Cameron.

Hay miles de familias en nuestros territorios sujetos a tratado que han estado esperando que sus hijos vuelvan a casa. Saskatchewan tuvo el mayor número de escuelas residenciales y el mayor número de supervivientes. Bobby Cameron, jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas de Saskatchewan.

Cameron afirmó que la FSIN trabajará para que se lleven a cabo búsquedas en todos los lugares de Saskatchewan, como escuelas, sanatorios y otros lugares de este tipo, para que se identifiquen a las víctimas en esos sitios. También hizo un llamado a todos los niveles del gobierno para que apoyen los esfuerzos de las Primeras Naciones en esos lugares.

"El Papa debe disculparse"

La indígena Florence Sparvier, de 80 años, quien es guardiana de saberes, fue enviada a la Escuela Residencial para Indígenas Marieval y compartió algunas de sus experiencias en la escuela durante la conferencia de prensa de este jueves.

Ella contó que sus padres la llevaron a la escuela. En aquella época, los padres que no enviaban a sus hijos a la escuela eran enviados a la cárcel, añadiendo que a los estudiantes se les inculcaba que las culturas que aprendían en casa no eran correctas.

Nos decían lo que teníamos que decir. Nos hablaron de un nuevo ser que se suponía que era nuestro verdadero salvador , dijo Sparvier.

Nos dijeron que nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos no tenían una forma de ser espirituales, porque todos éramos paganos.... Aprendimos a detestar lo que éramos. Florence Sparvier, indígena canadiense.

El jefe indígena de Cowessess, Cadmus Delorme, pidió una disculpa papal. El Papa tiene que disculparse , dijo. Una disculpa es una etapa en el camino de la curación .

El Papa Francisco en El Vaticano. Foto: Associated Press / Tiziana Fabi

Delorme señaló que el gobierno canadiense está haciendo algunos avances en el tema de las escuelas residenciales y en los esfuerzos de reconciliación, pero dijo que pueden avanzar más rápido .

El jefe de la FSIN, Bobby Cameron, dijo que le gustaría que el gobierno de Canadá y las iglesias que dirigieron las escuelas residenciales hagan públicos todos los registros relacionados con esos internados en todo el país. También pidió una revisión completa, independiente y pública de las muertes de niños y personas de las Primeras Naciones en Canadá.

Nuestro pueblo merece algo más que disculpas o condolencias, que agradecemos. Nuestra gente merece justicia. Canadá puede comenzar entregando todos esos registros. Las iglesias pueden comenzar entregando todos esos registros. Bobby Cameron, jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas de Saskatchewan.

Delorme dijo que había entablado conversaciones con la arquidiócesis regional de la Iglesia Católica Romana, que había visitado el lugar unas cuantas veces.

La arquidiócesis regional, dijo, se comprometió a ayudar a la Primera Nación a lograr sus objetivos, pero Delorme dijo que su comunidad no se había puesto en contacto con nadie de mayor rango en la organización.

La historia oral, dijo, cuenta que los registros fueron retirados de Cowessess en la década de los años 1970 y llevados a Winnipeg, donde fueron almacenados.

Tenemos plena confianza en que la Iglesia Católica Romana entregará nuestros archivos , dijo. No nos han dicho que no. Simplemente no los tenemos todavía , señaló Delorme.

