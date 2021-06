Indígenas de la Isla de Manitoulin piden a la población que no celebre el Día de Canadá

Corbiere es la jefa de la Primera Nación Aundeck Omni Kaning y jefa de la organización Jefes Unidos y Consejo de Mnidoo Mnising (UCCMM por sus siglas en inglés).

Este organismo está pidiendo a la población que no celebre el Día de Canadá este año. En su lugar, está pidiendo a la gente que aproveche el día para informarse sobre la historia de las escuelas residenciales para niños indígenas y las trágicas repercusiones que siguen teniendo.

No queremos asustar a la gente para que no celebre el Día de Canadá, pero lo que tienen que hacer es empezar a buscar y leer el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación... para que la gente se eduque y sepa cómo vamos a solucionar estos problemas. Patsy Corbiere, jefa de la Primera Nación Aundeck Omni Kaning.

La UCCMM emitió su declaración sobre las celebraciones del Día de Canadá a la luz de las noticias del mes pasado que dio cuenta del hallazgo de los restos de unos 215 niños indígenas en los terrenos de una antigua escuela residencial en Kamloops, provincia de Columbia Británica

"¿Qué es lo que se celebra?"

Tras la noticia de Kamloops, y las difíciles conversaciones que suscitó en todo el país, algunas comunidades se han planteado cómo celebrar el Día de Canadá este año, si es que lo hacen.

A principios de este mes, la alcaldía de la ciudad de Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica, votó por unanimidad en favor de la cancelación del programa previsto para la celebración del Día de Canadá. La semana pasada, Wilmot, una comunidad cercana a Kitchener, Ontario, hizo lo mismo.

Mientras la gente EN todo el país digiere las noticias, aprende más sobre las escuelas residenciales y reconsidera el trauma, Corbiere dijo que simplemente no es el momento de llevar a cabo las celebraciones tradicionales del Día de Canadá.

Bueno, uno mira el Día de Canadá, ¿y qué es lo que se incluye en el Día de Canadá? El gobierno, claro. Así que cuando miras eso, ¿qué estás celebrando? Se supone que Canadá es una nación de amor, cuidado y bondad. Pero tienes en un segundo plano lo que le has hecho a la gente de las Primeras Naciones. Patsy Corbiere, jefa de la Primera Nación Aundeck Omni Kaning.

La líder indígena Patsy Corbiere. Foto: Avec l'autorisation de Patsy Corbiere

Planes para el Día de Canadá

Algunas comunidades de la isla de Manitoulin siguen planeando llevar adelante pequeñas celebraciones por el Día de Canadá.

Las cosas que se hicieron en el pasado que fueron malas deben ser investigadas y resueltas. Pero eso no significa que, como país, tengamos que abandonar las celebraciones que llevamos a cabo por un país al que todos amamos , dijo Al MacNevin, alcalde de Noreste Manitoulin y las Islas, añadiendo que no se le ha pedido directamente al municipio que cancele ninguno de sus planes.

En otros lugares del noreste, la ciudad de Sudbury suele patrocinar el evento del Día de Canadá organizado por Science North y otras organizaciones. Un portavoz dijo que la ciudad no tenía información para compartir en ese momento sobre esos planes.

Mientras tanto, en la comunidad de North Bay, el alcalde Al McDonald dijo que la ciudad es sensible a lo que está sucediendo en todo el país , pero en este momento, los planes fueron elaborados para llevar a cabo celebraciones virtuales para marcar la ocasión. McDonald dijo que la ciudad no ha recibido ninguna petición directa sobre la cancelación de los planes.

El hallazgo en Kamloops de los restos de 215 niños en los predios de una antigua escuela residencial para indígenas, anunciada el 27 de mayo, desencadenó una serie de conmemoraciones en distintas partes de Canadá. Foto: Radio-Canada / Brian Morris

Confrontando la historia

Mientras que los eventos organizados pueden seguir adelante, Corbiere dijo que la respuesta a la petición de la UCCMM ha sido muy positiva, por parte de individuos, grupos y empresas, tanto dentro como fuera de la isla de Manitoulin.

La reverenda Whitney Bruno dijo que apoya plenamente lo que pide el grupo. Ella es la pastora de la Iglesia Unida de Little Current y de la Iglesia Unida de Sheguiandah. Comenzó en ese cargo en abril de este año, después de mudarse a Canadá desde Estados Unidos.

Era consciente de que esta zona a la que me trasladaba tiene muchas Primeras Naciones y que tendría mucho que aprender. No me di cuenta de lo rápido que me iba a tocar vivir esta situación , dijo Bruno.

Bruno estaba leyendo un libro sobre la Ley Indígena de Canadá cuando el descubrimiento de los restos de los 215 niños indígenas en Kamloops se convirtió en noticia.

Fue abrumador ver que lo que estaba en un libro de texto estaba volviendo a vivirse. Y abrió todo tipo de heridas aquí en la comunidad , dijo Bruno.

La religiosa Bruno dijo que sabe que el legado de los internados está muy presente en la Isla de Manitoulin. En las últimas semanas ha mantenido muchas conversaciones con personas que están buscando asimilar la noticia, desde quienes perdieron a familiares que fueron forzados a acudir a esas escuelas residenciales hasta otras personas alejadas de esas experiencias que se vieron afectadas por la noticia.

Bruno encuentra satisfactorio que esas conversaciones se estén llevando a cabo, y ella está animando a la gente a dedicar el Día de Canadá a aprender sobre esa historia. Pero espera que el aprendizaje y las conversaciones no terminen ahí.

Espero que en julio y agosto sigamos exigiendo el cumplimiento del documento de la [Comisión] de la Verdad y la Reconciliación , dijo Bruno. Esto no puede convertirse en una vieja noticia el mes que viene .

Fuente: CBC / S. MacMillan / RCI / Adaptación RV