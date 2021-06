Mahmud Jamal es la primera persona de color en ser nombrada a la Corte Suprema

Sé que el juez Jamal, con su excepcional experiencia jurídica y académica y su dedicación al servicio de los demás, será una persona valiosa en el más alto tribunal de nuestro país , dijo Trudeau en una declaración a los medios.

El juez Jamal, plenamente bilingüe, fue nombrado miembro de la Corte de Apelación de Ontario en 2019 y compareció en 35 apelaciones ante la Corte Suprema de Canadá sobre temas de derechos civiles, constitucionales, penales y normativos.

El juez Jamal, la primera persona de color en ser nominada a la máxima Corte en Canadá, también enseñó derecho constitucional en la Universidad McGill en Montreal y derecho administrativo en la Facultad de Derecho Osgoode Hall, en la Universidad de York en Toronto.

El juez Mahmud sustituirá a la jueza Rosalie Abella, la más veterana en la Corte Suprema, quien se jubilará el 1 de julio, al cumplir 75 años. Ella fue nombrada al cargo en 2004 por el primer ministro de entonces, el liberal Paul Martin.

El proceso de selección

Según el proceso de nombramiento del gobierno liberal para la Corte Suprema, el nombre del juez Jamal habría sido incluido en una lista de tres a cinco candidatos presentada a Trudeau por el Consejo Asesor de la Corte, encabezado por la ex primera ministra Kim Campbell. Las recomendaciones de este consejo no son vinculantes.

Esa lista corta habría sido revisada por una diversidad de partes interesadas, entre ellas el presidente de la Corte Suprema, los fiscales generales provinciales y territoriales, los ministros pertinentes del gabinete, los críticos de la oposición en materia de justicia y algunos comités de la Cámara de los Comunes.

Durante el proceso de selección, los candidatos deben rellenar un cuestionario. Algunas respuestas del candidato nominado por el primer ministro se hacen públicas.

Cuando se le preguntó cuál era su contribución más significativa al derecho y a la búsqueda de la Justicia, Jamal dijo que dejaría que otras personas lo decidan.

En esta etapa de mi vida, no hay forma más significativa de contribuir al derecho y a la búsqueda de la justicia que hacerlo mediante el servicio público como juez , escribió en su cuestionario. "Todo juez sabe cuán extraordinario es el privilegio y la responsabilidad que significa el ser confiado con un cargo judicial.

Cada caso tiene consecuencias, aunque no siente precedentes, porque es importante para las partes. Intento abordar cada caso con la mente abierta y la voluntad de escuchar, tanto a los abogados como a mis colegas; siempre es más importante escuchar que hablar. Juez Mahmud Jamal

El juez Jamal dijo que una de sus tareas más satisfactorias es su trabajo pro bono, su trabajo jurídico voluntario, porque le permite unirse a algo mucho más grande que uno mismo .

Mahmud Jamal fue profesor de derecho constitucional en la Universidad McGill y de derecho administrativo en la Facultad de Derecho Osgoode Hall. Foto: advocates.ca

El aporte de la experiencia como inmigrante

El juez Jamal nació en Nairobi, Kenia, en 1967 en el seno de una familia originaria de la India. En su cuestionario, dijo que su familia se trasladó al Reino Unido en busca de una vida mejor en 1969. En 1981, su familia se instaló en Edmonton, donde asistió a la escuela secundaria.

El recién nombrado juez de la Corte Suprema dijo que su educación religiosa y cultural híbrida en el Reino Unido y Canadá le ayuda a comprender la variedad y diversidad del país.

Fui criado en la escuela como cristiano, recitando el Padre Nuestro y absorbiendo los valores de la Iglesia de Inglaterra, y en casa como musulmán, memorizando las oraciones árabes del Corán y viviendo como parte de la comunidad ismaelita , escribió.

Como muchos otros, viví la discriminación como un hecho de la vida cotidiana. De niño y de joven sufrí las burlas y acoso por mi nombre, mi religión o el color de mi piel. Juez Mahmud Jamal

Sus estudios y experiencia

El juez Jamal dijo que él es la primera persona de su familia en ir a la universidad. Pasó un año en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres antes de obtener su licenciatura en economía en la Universidad de Toronto. Luego estudió derecho anglosajón y derecho civil de Quebec en la Universidad McGill, antes de obtener su título de abogado en la Facultad de Derecho de Yale.

He vivido y trabajado en tres provincias y he desarrollado una práctica nacional que me llevó a los tribunales de siete provincias , escribió.

La erosión de las barreras interprovinciales me permitió aprender de los abogados y jueces de todo Canadá sobre las diferencias entre jurisdicciones y, lo que es más importante, sobre los muchos puntos en común que nos unen. Estas experiencias profundizaron mi convicción en la diversidad y la unidad esencial de nuestro país, sus pueblos y el sistema jurídico canadiense.

Tanto Campbell como el ministro de Justicia, David Lametti, comparecerán próximamente ante una audiencia especial de la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes para discutir sobre el proceso de selección y los motivos de la nominación.

A continuación, los miembros de esa comisión participarán en un periodo de preguntas y respuestas con el juez Jamal, al que se unirán los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado y un miembro del Partido Verde de Canadá.

