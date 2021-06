Científicos advierten que la variante delta podría causar una cuarta ola de Covid-19

Ahora, ella y otros expertos están advirtiendo que la variante delta podría convertirse en la cepa dominante en Alberta para finales de junio, lo que podría provocar una cuarta oleada de casos de Covid-19 en el otoño, a menos que se tomen medidas para evitar semejante escenario.

A principios de marzo estaba muy claro, y aún así se le restó importancia... pero estaba muy claro que nos dirigíamos a la tercera oleada y, del mismo modo, ahora está muy claro que vamos a la cuarta oleada. Gosia Gasperowicz, bióloga de la Universidad de Calgary.

Hasta el lunes 14 de junio se habían identificado 344 casos de la variante delta en Alberta, lo que supone un aumento de 82 casos desde el viernes. Casi todos esos casos fueron detectados en Calgary.

Las variantes representan alrededor del 76% de los 3.000 casos activos de Alberta, que han disminuido en 20.000 en el último mes. La mayoría de esos casos son la variante alfa.

Gasperowicz dijo que los casos de la variante delta se duplican aproximadamente cada seis a doce días. Con un tiempo de duplicación de ocho días, dijo que la variante delta se convertirá en la cepa dominante alrededor del 26 de junio. Si se duplica a un ritmo más lento de doce días, la variante se convertiría en la cepa dominante alrededor del 5 de julio.

En el peor de los casos, eso podría significar que el número de contagios diarios vuelva a ser de miles de casos, una proyección que no tiene en cuenta los futuros efectos negativos de la flexibilización de las restricciones, ni los efectos positivos del aumento de las tasas de vacunación, dijo Gasperowicz.

Cartel que anuncia la presencia de un centro temporal de detección del coronavirus en Banff, Alberta. Foto: Radio-Canada / Helen Pike

El doctor James Talbot, co-presidente del comité estratégico de Covid-19 de la asociación de personal médico de Edmonton y ex director médico de salud de Alberta, dijo que cada vez tiene más sensación de ver de nuevo el mismo escenario.

Talbot considera que la reapertura de las actividades antes de que la provincia alcance el 70% de inmunización total de la población de Alberta, no sólo con una dosis, que es la referencia actual, sino con las dos, es un error.

Lo que estamos viendo es la posibilidad de que una cuarta oleada complique lo que ocurra en septiembre cuando se intente que los niños vuelvan a la escuela y la gente regrese al trabajo , dijo Talbot.

Los estudios realizados en el Reino Unido, donde la variante delta ha provocado una oleada de nuevos casos, muestran que sólo un tercio de las personas están protegidas contra la variante tras una sola inyección.

Esa protección se eleva al 60% con la segunda dosis para quienes han recibido una vacuna de AstraZeneca, y al 90% para quienes han recibido una vacuna de ARNm.

Se necesitan dos dosis

Talbot dijo que es importante tomar en cuenta que actualmente no se vacuna a los niños menores de 12 años y que la mayoría de los vacunados sólo tienen una dosis, por lo que están en gran medida desprotegidos frente a la variante delta.

Presionar para lograr un 70% de [vacunación con una sola dosis] es dar a la gente una falsa sensación de que se ha llegado al final de la pandemia, que después de eso todo estará bien , dijo.

Si se llega al 70 o al 80 por ciento de personas protegidas [con las dos dosis], se puede proteger incluso a quienes no se han vacunado. Eso es literalmente lo que significa la inmunidad colectiva. James Talbot, co-presidente del comité estratégico de Covid-19 de la asociación de personal médico de Edmonton.

Dijo que cuanto más grande sea el número de personas infectadas, mayor será el riesgo de que el virus mute en variantes más infecciosas o mortales.

Talbot dijo que le gustaría que la provincia de Alberta tome decisiones con más cautela y sea más transparente a la hora de compartir sus modelos internos sobre la transmisión de variantes.

La doctora Deena Hinshaw pidió a los albertenses que cumplan con el distanciamiento social y sigan las directrices de salud pública. Foto: Radio-Canada / Art Raham

La doctora Deena Hinshaw, Jefa de Salud de Alberta, reconoció la preocupación por las variantes durante una conferencia de prensa la semana pasada, en la que anunció la ampliación de la elegibilidad para las segundas dosis de la vacuna.

Mientras continuamos enfrentándonos al Covid-19 y a sus variantes emergentes, cuanto más pronto consigamos que todo el mundo esté completamente inmunizado, mejor , dijo Hinshaw.

He insistido durante meses en que una dosis de la vacuna proporciona una buena protección, y así es. Sin embargo, las pruebas que estamos viendo en Alberta muestran un salto significativo en la eficacia después de recibir una segunda dosis. Deena Hinshaw, Jefa de Salud de Alberta.

El doctor Alain Tremblay, profesor de medicina de la Universidad de Calgary y neumólogo en el Hospital Foothills, dijo que hay que tener en cuenta que las curvas de crecimiento exponencial parecen planas al principio.

Tremblay dijo que estaba bastante conforme con las primeras etapas de la flexibilización de las medidas sanitarias, pero ahora que Alberta se prepara para levantar todas las restricciones, él está preocupado.

Me preocupa mucho lo que vamos a hacer el 1 de julio, ¿seremos extremadamente vigorosos en el rastreo de contactos?, o simplemente vamos a decir: ‘¡oh!, es la tercera fase, no vamos a hacer nada’. Y realmente no ha habido claridad al respecto, no que yo la haya visto , dijo Tremblay.

Por su parte, la bióloga Gasperowicz dijo que la cuarta ola puede estar ya creciendo, sólo que el crecimiento de casos de la variante delta no es obvio debido a la disminución general de casos. Ya está aquí, sólo que es invisible , dijo ella.

Fuente. CBC / S. Rieger / J. Lee / RCI / Adaptación RV