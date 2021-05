El Bloque Quebequense no consigue apoyo unánime para cambios constitucionales

El Bloque Quebequense es un partido político federal de Canadá dedicado al nacionalismo quebequense y a la promoción de la soberanía de la provincia de Quebec. Fue fundado en 1991 y tiene 32 escaños en la Cámara de los Comunes.

Para que esa moción sea aprobada sin requerir un debate, se necesitaba el apoyo unánime de todos los diputados de las distintas bancadas. Esto no fue posible debido a que la diputada independiente y ex ministra de Justicia Jody Wilson-Raybould, miembro de la Primera Nación indígena We Wai Kai en Columbia Británica, manifestó su negativa tras la lectura de la moción.

Es inquietante ver cómo el partidismo político y el afán de complacer lleva a los diputados a abandonar las normas jurídicas fundamentales (y el sentido común), así como a intentar evitar el debate sobre cuestiones constitucionales fundamentales , dijo Wilson-Raybould en su cuenta de Twitter.

El líder del Bloque Quebequense, Yves-François Blanchet, dijo que utilizará el próximo día de la oposición de su partido para forzar un debate y una votación registrada, sobre los aspectos federales de la reciente legislación propuesta por Quebec que pretende reforzar la protección de la lengua francesa en esa provincia.

Además de reformar las leyes lingüísticas de Quebec, el Proyecto de Ley 96 quiere modificar unilateralmente la Constitución de 1867 para incluir dos nuevos artículos.

Uno de ellos reconocería que los quebequenses forman una nación y el otro reconocería el francés como única lengua común y oficial en esa provincia.

Aunque los expertos constitucionales se encuentran divididos sobre si Quebec puede realizar estos cambios sin consultar a Ottawa, o a las demás provincias, los líderes de los principales partidos federales han manifestado su apoyo a la iniciativa.

La diputada federal independiente Jody Wilson-Raybould durante su discurso de victoria electoral el 21 de octubre de 2019. Foto: Radio-Canada

La moción de Blanchet pedía a la Cámara de los Comunes que apoyara la decisión del gobierno de la provincia de Quebec para reescribir parte de la Constitución canadiense de manera unilateral.

En declaraciones a la prensa tras el periodo de preguntas en el Parlamento canadiense, el líder del Bloque Quebequense dijo que era casi seguro que la moción sería respaldada por una amplia mayoría de los diputados.

Según Blanchet no hay nada sustancialmente controvertido en las enmiendas deseadas por Quebec.

La moción podría haber sido simplemente aprobada [el miércoles]. La gente podría haber dicho simplemente que el cielo es azul. Pero ahora sabemos que hay gente que podría querer impugnar ese color. Yves-François Blanchet, líder del Bloque Quebequense.

¿Una posición delicada para algunos diputados?

A pesar de contar con la aprobación de los líderes de los partidos, las enmiendas propuestas por Quebec parecen haber incomodado a algunos diputados, y una votación registrada podría colocarlos en una posición delicada dentro de sus respectivos partidos.

En un tuit la semana pasada, la diputada conservadora Michelle Rempel Garner expresó sus dudas sobre el proceso de enmiendas propuesto por el actual gobierno de Quebec.

Así que... bajo el mismo argumento, ¿Alberta debería poder enmendar unilateralmente la Sección 36 de la Constitución de Canadá? , dijo, refiriéndose a la sección de la Constitución que cubre los pagos de igualación que hacen parte del financiamiento federal de las provincias.

Los diputados liberales que representan a las circunscripciones anglófonas de Montreal también pueden verse sometidos a cierta presión.

La mayor organización de defensa de los derechos de los anglófonos de Quebec está dirigida por Marlene Jennings, ex diputada liberal, quien se opone rotundamente a los cambios constitucionales propuestos en el Proyecto de Ley 96, presentado por el gobierno del primer ministro provincial François Legault.

Al oponerse a la moción unánime en la Cámara de los Comunes en Ottawa, la diputada Jody Wilson-Raybould indicó que esperaba obligar a los diputados a debatir más ampliamente las cuestiones constitucionales en juego.

El silencio es igual a la cobardía, no es liderazgo , dijo en su tuit la única diputada que dijo no a la propuesta del Bloque Quebequense.

Fuente: CBC / J. Montpetit / RCI / Adaptación RV