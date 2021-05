Trabajadores agrícolas extranjeros presentan índices más altos de infección en Quebec

El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud Pública de Quebec (INSPQ), a pesar de una tendencia a la baja en todos los sectores de la población, algunas divisiones económicas mantienen una tasa de focos más alta que el promedio provincial.

El documento Vigilancia de brotes en el lugar de trabajo para COVID-19, semana 18 del 2021 del INSPQ indica que el aumento del número de focos en el sector agrícola es preocupante, sobre todo por el elevado número de casos entre los trabajadores extranjeros temporales (TET), tanto los que han comenzado su empleo como los que están en situación de alojamiento durante su cuarentena.

Estos trabajadores son más vulnerables debido a las situaciones (laborales y de alojamiento) en las que se encuentran. INSPQ

Este es un dormitorio típico para los trabajadores agrícolas temporales quienes comparten a veces por meses enteros los mismos espacios de vivienda y a una gran proximidad a la hora de trabajar. Según las nuevas normas sanitaria, las literas no estarán permitidas, pero desde el inicio de la pandemia la Alianza de Trabajadores Migrantes por el Cambio avanza que esas condiciones no han cambiado en la mayoría de las granjas del país. Foto: Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Las divisiones de venta al por menor y al por mayor, así como el sector de la construcción presentan menos brotes y casos.

Sin embargo es en las industrias manufactureras de la provincia donde se encuentran más del 80% del total de los casos. La gráfica muestra que aunque han bajado, las tasas de brotes por cada 10.000 establecimientos siguen siendo superiores a la tasa provincial en las divisiones de Manufactura, Comercio y Transporte y Almacenamiento.

Se observa el descenso de las tasas de brotes de COVID por segunda semana consecutiva en la mayoría de las divisiones económicas, con la Agricultura y Minería y Canteras mostrando tasas de brotes más altas que la tasa provincial. Cabe destacar que la tasa del sector agrícola aumentó un 75%.

Los mayores descensos con respecto a la semana 17 se produjeron en Comunicaciones y Otros Servicios Públicos (-40%), Construcción (-36%) y Comercio Mayorista (-22%), entre otros.

Las regiones más afectadas son Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie y Saguenay-Lac-Saint-Jean, con tasas de casos confirmados por cada 100.000 trabajadores más altas que en el conjunto de Québec.

Además, Chaudière-Appalaches y Saguenay-Lac-Saint-Jean tienen una tasa de brotes superior a la provincial, mientras que la situación sigue mejorando en las regiones de Capitale-Nationale y Outaouais, donde la tasa de brotes está disminuyendo y la tasa de casos confirmados es inferior a la provincial.

Bonifacio Eugenio-Romero es uno de los tres trabajadores agrícolas migrantes que murieron a consecuencia del COVID-19 en Ontario en 2020. (Archivo) Foto: offerte par Juana Vazquez

En Ontario

Se trata de la otra provincia canadiense donde la presencia de trabajadores agrícolas temporales extranjeros es muy importante.

Desde Ontario, el director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes por el Cambio dijo en una entrevista (nueva ventana)con la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) que el acceso universal a la atención sanitaria es esencial para luchar contra esta pandemia en los sectores más vulnerables.

Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes por el Cambio (Migrant Workers Alliance for Change), dice que si los trabajadores migrantes no pueden acceder a las vacunas, no pueden acceder a la atención sanitaria en general.

Por su parte, los agricultores y trabajadores inmigrantes del condado de Norfolk, en Ontario, afirman que las restricciones impuestas por el COVID-19 son excesivamente duras y perjudiciales para los trabajadores, y dicen que los precios de los productos canadienses aumentarán como consecuencia de ello.

La CBC presentó el lunes un reportaje video en inglés (nueva ventana) sobre este tema en su página internet.

Un artículo de Paloma Martínez, para RCI, con informaciones del Institut national de la Santé publique du Québec y de la Canadian Broadcasting Corporation.

