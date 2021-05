Cine asiático-canadiense, historias más allá de los prejuicios

En el marco del Mes de la Herencia Asiática (nueva ventana) y de su campaña "Yo también soy Canada" (Moi aussi, je suis le Canada / I, Too, Am Canada) la Fundación Canadiense de las Relaciones Raciales (FCRR) honra a estos dos canadienses de origen asiático que se destacan en importantes círculos del cine del mundo.

Ambos viven en Canadá y lo han representado y también mantienen un compromiso profesional con los países donde su herencia cultural se forjó, Pakistán y Afganistán.

Sharmeen Obaid-Chinoy

Esta cineasta y periodista ha ganado dos Oscars y seis Emmys por sus documentales sobre temas sociales que afectan a la población, particularmente a las mujeres, de su país natal Pakistán.

Nacida en Karachi, Pakistán y se nacionalizó canadiense tras mudarse a Toronto en 2004 ahora divide su tiempo entre Toronto y sus diversos lugares de rodaje.

Ampliar imagen (nueva ventana) Sharmeen Obaid acepta su Óscar al mejor cortometraje documental, A Girl in the River, en 2016. Foto: afp via getty images / MARK RALSTON

En 2012 ganó su primer Oscar al mejor cortometraje documental por su película Saving Face.

La cinta sigue la lucha de las mujeres desfiguradas por ataques con ácido, generalmente infligidos por sus maridos o familiares.

En 2016, su documental "Una chica en el río : El precio del perdón" (A Girl in the River: The Price of Forgiveness).

Fue preseleccionado junto con otros diez documentales de entre 74 presentados a la 88ª edición de los premios de la Academia en la categoría de cortometraje documental, que ganó.

El documental cuenta la historia de una joven de diecinueve años que sobrevive a un intento de "asesinato de honor" de su padre y su tío.

Sharmeen Obaid Chinoy (centro) rodando "Saving Face" en el sur del Punjab, Pakistán. Foto: Sharmeen Obaid Films

En septiembre de 2019, Sharmeen presentó su nueva película de animación, titulada Sitara: Let Girls Dream. Se la puede ver en la plataforma Netflix.

La película sigue la historia de Pari, una niña de 14 años con sueños de convertirse en piloto, mientras crece en una sociedad que no le permite soñar. Aquí les dejamos un avance:

En septiembre de 2020, se anunció que Sharmeen codirigirá la serie Ms. Marvel para Disney+ con el fin de llevar a la gran pantalla al primer héroe musulmán de Marvel Studios. Esta oportunidad la convierte en la primera directora pakistaní que colabora con Marvel.

La cineasta también fue galardonada en 2017 con el Premio Internacional de Periodismo Knight del Centro Internacional de Periodistas [ICFJ] en Washington, DC. La condecoración reconoce los esfuerzos de Sharmeen Obaid-Chinoy por hacer una crónica del coste humano del extremismo.

Sharmeen Obaid Chinoy Foto: Sharmeen Obaid-Chinoy Films

En el marco de una presentación TED, la cineasta y periodista describió su trayectoria en el medio como accidente que ella misma provocó, un poco sin querer.

Si una puerta no se ha abierto para ti, es porque no la has pateado lo suficientemente fuerte', así es como he vivido mi vida. Soy un cineasta accidental, y cogí mi primera cámara después de graduarme en economía y gobierno. Creo en el poder de la narración y en provocar compasión y empatía conectando al público con personas que tienen el valor de contar sus historias. Viajé por todo el mundo iluminando a las comunidades marginadas, a los refugiados, a las mujeres cuya resistencia frente a la adversidad me ha inspirado para amplificar su historia. Sharleen Obaid-Chinoy

Ariel Nasr

Ariel Nasr es un galardonado director de documentales cuyo trabajo ha obtenido una nominación al Oscar, un Canadian Screen Award y más de una docena de premios en festivales de todo el mundo.

Nació y creció en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. De ascendencia afgana, ha citado la guerra de Afganistán como una importante influencia formativa en su obra, y se concentra principalmente en películas sobre la cultura de Afganistán y los inmigrantes afganos en Canadá.

Director de "La historia prohibida", "Las boxeadoras de Kabul", "Buenos días, Kandahar" (The Forbidden Reel, The Boxing Girls of Kabul, Good Morning Kandahar) y el proyecto interactivo Retratos de Kabul (Kabul Portraits). Todos proyectos de la Oficina Nacional del Cine de Canadá.

El trabajo de Ariel Nasr abarca la escritura, la dirección y la producción en múltiples formatos y plataformas, y se ha emitido en Canadá, Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia Oriental y Oriente Medio.

Ariel Nasr también ha producido de forma independiente algunas películas de gran repercusión, como Buzkashi Boys (2012), nominada al Oscar al mejor cortometraje de ficción.

Más recientemente, escribió y dirigió el documental La Mezquita: La lucha de una comunidad (The Mosque: A Community's Struggle - 2019), que cuenta la historia de la pequeña comunidad musulmana de la ciudad de Quebec.

Tras la conmoción del tiroteo de 2017 en el que murieron seis de sus miembros, esa comunidad sigue luchando por cambiar la narrativa sobre lo que significa ser musulmán en Quebec. Una lucha que puede ser una cuestión de su propia supervivencia, cree el cineasta.

Graduado con honores en el King's College, Nasr comenzó su carrera cinematográfica como asistente de edición en la oficina de Halifax del Estudio de Quebec y el Atlántico de Oficina Nacional del Cine de Canadá.

Afiche de la Fundación Canadiense de las Relaciones Raciales dedicado a estos dos cineastas canadienses de origen asiático. Foto: Fondation Canadienne des relations raciales / Canadian Race Relations Foundation

Para celebrar las más de 60 etnias asiáticas representadas en Canadá, la FCRR ha elaborado una lista de 31 de los canadienses asiáticos más dinámicos y prolíficos para que los descubras durante el mes de mayo.

Sharmeen y Ariel forman parte de esta campaña. La Fundación también anunció que será patrocinadora de la campaña Until Tomorrow del Reel Asian Film Festival para celebrar el 25º aniversario del festival.

Un reportaje de Paloma Martínez con informaciones de la Fundación Canadiense de las Relaciones Raciales, del National Film Board / Office national du film de Canadá, cuentas Twitter de Ariel Nasr y de Sharmeen Obaid-Chinoy.