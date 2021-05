Manifestaciones en Canadá en reacción al conflicto entre palestinos e israelíes

Este fin de semana se llevaron a cabo manifestaciones en todo Canadá en reacción a la escalada de violencia en Oriente Medio, tanto en apoyo a palestinos como a israelíes.

El sábado en Gaza fuerzas israelíes destruyeron un edificio que albergaba medios de comunicación, como Associated Press y Al Jazeera, y bombardearon la casa de un alto dirigente de Hamás, el Movimiento de Resistencia islámico.

Hamas siguió lanzando cohetes contra Israel, incluido un bombardeo nocturno contra Tel Aviv.

En Winnipeg, los manifestantes pro palestinos y pro israelíes tuvieron que ser separados por más de una docena de agentes de policía ante la legislatura de Manitoba. A pesar de las tensiones entre los grupos, la policía de Winnipeg dijo que hasta el sábado por la tarde no se había producido ninguna detención en relación con las concentraciones.

Idris Elbakri, un palestino-canadiense de Jerusalén que asistió a la manifestación, pidió al gobierno federal que adopte un enfoque mucho más equilibrado y de principios respecto a la situación actual en la región. Desgraciadamente, ahora mismo no creo que sea el caso , dijo.

Los manifestantes a ambos lados de la línea policial en la manifestación en Winnipeg no cumplieron con las normas provinciales de salud pública, Según las restricciones en vigor en Manitoba, las reuniones en espacios públicos al aire libre no deben superar las cinco personas.

Manifestantes pro-israelíes frente al ayuntamiento en Vancouver. Foto: Radio-Canada

La Federación Judía de Winnipeg dijo en una publicación en las redes sociales el viernes que para el evento no se hizo ninguna consulta con la comunidad judía organizada de la ciudad y que esta entidad no estaba animando a la gente a asistir a la manifestación el sábado, que es el sabbath judío.

En Toronto, miles de manifestantes abarrotaron la plaza Nathan Phillips, cerca del ayuntamiento, para denunciar la violencia contra los palestinos en Gaza. La policía de Toronto calculó que entre 2.500 y 5.000 personas asistieron a la protesta.

Entre la miríada de banderas palestinas había decenas de banderas israelíes enarboladas por contramanifestantes en la plaza. La policía pareció establecer una barrera para separar a los manifestantes opuestos. Hasta el sábado por la noche, la policía no tenía información sobre ninguna detención relacionada con la manifestación.

En Ottawa, organizaciones de la comunidad palestina en la ciudad se concentraron ante el Monumento a los Derechos Humanos para condenar los ataques israelíes contra Gaza y otros territorios palestinos. La policía estimó que asistieron entre 2.000 y 3.000 personas.

Militares israelíes transportan los restos de un soldado muerto en la ciudad de Elyakim, al norte de Israel. Foto: afp via getty images / JACK GUEZ

En Montreal, miles de personas participaron en una manifestación en el centro de la ciudad entre bocinas y petardos. Los participantes corearon lemas pro-palestinos e instaron al gobierno canadiense a acudir en ayuda de los palestinos.

Los manifestantes en Montreal también pidieron el boicot a los productos de Israel y el fin de la ocupación de los territorios palestinos. También hubo otras pequeñas concentraciones que tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad.

En Vancouver, unos 1.000 manifestantes propalestinos se reunieron en el centro de la ciudad frente al edificio del difusor público CBC antes de marchar hacia el consulado de Estados Unidos. Los oradores pidieron el fin de la ocupación de los territorios palestinos, así como el cese de la violencia y los bombardeos en Gaza.

En Halifax, los manifestantes pro-palestinos llevaron a cabo una concentración de autos frente a la Universidad de Saint Mary. En respuesta a esta concentración y a un evento no relacionado en Citadel Hill, la policía dijo que impuso 21 multas.

Una explosión en Gaza el 14 de mayo. Israel continúa bombardeando la Franja de Gaza con ataques aéreos y fuego de artillería Foto: AFP / Mahmud Hams

La policía dijo que unos 200 vehículos participaron en la concentración, y se presentaron cargos bajo la Ley de Protección de la Salud, la Ley de Gestión de Emergencias y la Ley de Vehículos de Motor. Se emplearon importantes recursos policiales para despejar el embotellamiento , dijo la policía en un comunicado, añadiendo que se realizaron detenciones.

Los organizadores de la manifestación motorizada habían publicado en las redes sociales advertencias de que los participantes debían permanecer en sus vehículos para evitar infringir las directrices de seguridad del COVID-19.

En Edmonton, en la provincia de Alberta, también se llevó a cabo el sábado una manifestación motorizada propalestina en la que participaron unos 1.200 vehículos.

El 13 de mayo, grupos de la comunidad judía canadiense -entre ellos B'nai Brith Canada, Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies y el Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA)- publicaron una declaración conjunta en apoyo de Israel y condenando los ataques con cohetes de los militantes de Gaza.

El 16 de mayo en St. John's, en la provincia de Terranova y Labrador, unas 200 personas participaron en una concentración pro-palestina. El diputado neodemócrata Jack Harris, crítico en materia de relaciones exteriores del NPD, dijo que Canadá no ha hecho lo suficiente para promover la paz y la justicia en Oriente Medio.

El domingo también se celebraron manifestaciones pro-israelíes en distintas ciudades canadienses.

En Ottawa, cientos de personas se reunieron en una manifestación pro-Israel en un aparcamiento al oeste del centro de la ciudad, para pedir la paz en la región. Los organizadores dijeron que el objetivo de la concentración era mostrar el apoyo a la población de Israel y su derecho a vivir en paz.

Palestinos llevan los cuerpos de 13 personas muertas a causa de los ataques del ejército israelí, el 13 de mayo de 2021. Foto: afp via getty images / Mahmud Hams

Tras la concentración, un convoy de automóviles adornados con banderas de Israel atravesó el centro de la ciudad pasando por la colina del Parlamento haciendo sonar las bocina. La policía de Ottawa estimó que unos 100 vehículos participaron en el convoy.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se pronunció sobre las manifestaciones del fin de semana, señalando en un mensaje en la red social Twitter que todo el mundo tiene derecho a reunirse pacíficamente y a expresarse libremente en Canadá, pero no podemos tolerar ni toleraremos el antisemitismo, la islamofobia ni el odio de ningún tipo .

Aviones de guerra israelíes lanzaron una serie de intensos ataques aéreos en varios puntos de la ciudad de Gaza a primera hora de este lunes 17 de mayo,horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que la cuarta guerra con los dirigentes de Hamás en Gaza iba a continuar.

Las explosiones sacudieron Gaza de norte a sur en un ataque más intenso, en una zona más amplia y que duró más que una serie de ataques aéreos realizados 24 horas antes en los que murieron 42 palestinos, el ataque más mortífero de la última ronda de violencia entre Israel y el grupo militante Hamás. Los anteriores ataques aéreos israelíes arrasaron tres edificios.

El ejército israelí dijo el lunes que sus ataques aéreos en la Franja de Gaza destruyeron 15 kilómetros de túneles militantes y las casas de nueve presuntos comandantes de Hamás.

Fuente: CBC / RCI /Adaptación RV