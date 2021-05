Canadá invierte en "sistema modernizado de inmigración" que impulsará su economía

El sistema de inmigración de Canadá es esencial para apoyar nuestra recuperación económica y construir un Canadá más fuerte para todos. [...] Las inversiones del Presupuesto 2021 crearán una nueva plataforma en línea, segura y fácil de usar, que hará más fácil que nunca que los mejores y más brillantes de todo el mundo elijan Canadá. - Marco Mendicino, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía

Esto permitirá a Canadá competir mejor con los socios internacionales de Canadá, dijo el ministro el miércoles 12 de mayo en el marco de una reunión con miembros del Canadian Club of Ottawa.

Marco Mendicino explicó ante una audiencia de ese selecto club social que el presupuesto canadiense para 2021 (nueva ventana) promete las siguientes "mejoras" en materia de inmigración :

proporcionar una plataforma moderna de tramitación de la inmigración;

Apoyar a los recién llegados racializados;

Mejora del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales;

Acelerar las vías de acceso a la residencia permanente;

agilizar la entrada exprés;

mejorar la capacidad y los niveles de servicio del Centro de Apoyo al Cliente de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC).

Marco Mendicino Foto: Canadian Club of Canada

Un sistema modernizado

En lo referente al primer punto relativo a un sistema modernizado de tratamiento de las solicitudes, el ministro Mendicino recordó que en el presupuesto el 19 de abril pasado anunció 428,9 millones de dólares a lo largo de 5 años para desarrollar e implantar una plataforma digital corporativa que sustituya gradualmente al antiguo Sistema Global de Gestión de Solicitudes de inmigración.

Según el ministro, este nuevo sistema mejorará la tramitación de las solicitudes y el apoyo a los solicitantes, a partir de 2023.

Muchos que están de acuerdo con los enunciados y proyectos del gobierno canadiense.

Yasir Naqvi, director general del Instituto para la Ciudadanía Canadiense y ex fiscal general de Ontario, cree que hay una relación entre un sistema de inmigración modernizado y la atracción de nuevos inmigrantes.

Hacer que el proceso de inmigración sea más fácil y sencillo de acceder va a jugar un gran papel en la atracción de individuos inteligentes y jóvenes que buscan construir vidas en Canadá. Yasir Naqvi

La viceministra adjunta de Inmigración, Caroline Xavier, cree que es momento de remendar los errores.

Estamos analizando las lecciones aprendidas. Estamos tratando de asegurarnos de no repetir lo que ha fallado en anteriores implementaciones de tecnologías de la información (TI) en el gobierno. La asociación con proveedores como Accenture y AWS es crucial para tener las conversaciones necesarias sobre lo que funcionará en el futuro Caroline Xavier, viceministra adjunta de Inmigración de Canadá

Por su parte, Zahra Jadavji, de la compañía de tecnología Accenture cree que un sistema accesible es un sistema inclusivo.

La igualdad de acceso a los programas de inmigración digital es importante. Necesitamos impulsar experiencias individualizadas e inclusivas a escala. Debemos buscar intencionalmente los sesgos en nuestras plataformas de IA y construirlas con propósito para servir mejor al cliente Zahra Jadavji, directora general de inclusión y diversidad para Accenture en Canadá

Un grupo de manifestantes se reunió frente a la oficina del Ministro de Inmigración Marco Mendicino en Toronto después de la muerte de tres trabajadores migrantes que contrajeron COVID-19 para exigir un estatus migratorio completo para todos los residentes no permanentes en Canadá con el fin de ampliar los beneficios de la asistencia sanitaria, el apoyo de ingresos de emergencia y las protecciones laborales, el sábado 4 de julio de 2020. Foto: The Canadian Press / Galit Rodan

Inmigración y COVID-19

En los primeros seis meses de la pandemia, la inmigración a Canadá se concentró en solicitantes de la clase económica, mientras que las admisiones de refugiados cayeron un 72% y las de la clase familiar un 63%.

Sin embargo, explica por su parte el grupo de reflexión The Conference Board of Canada, tanto las admisiones de la clase de refugiados como las de la clase familiar aumentaron en la última parte de 2020. Como resultado, a finales de 2020, la composición de las admisiones de residentes permanentes se acercaba a su distribución anterior a la pandemia.

La mejora que estamos viendo en las admisiones de residentes permanentes es alentadora y una buena noticia para la economía. La inmigración ayuda a estimular la economía, y con decisiones políticas deliberadas en relación con los servicios de asentamiento y el reconocimiento de diplomas [adquiridos en el extranjero], estos impactos económicos pueden potenciarse a medida que salimos de la pandemia mundial. Iain Reeve, Director Asociado de Investigación sobre Inmigración de The Conference Board of Canada.

Según este organismo, el gobierno federal de Ottawa ha reaccionado ante la pandemia aumentando los niveles de inmigración previstos para tener en cuenta las disminuciones del 2020.

Por otro lado, los modelos del Conference Board muestran que "el plan del gobierno es económicamente sólido" y que unos niveles elevados de inmigración podrían dar lugar a un crecimiento del PIB un 44% mayor, una proporción de personas en edad de trabajar por jubilado un 15% mayor y 50.000 millones de dólares más de ingresos públicos para 2036-2040.

Manifestación frente a una oficina de inmigración en Montreal, el domingo 26 de julio de 2020, en la que se pide al gobierno que conceda el estatuto de residencia a todos los trabajadores inmigrantes con permisos de trabajo o sin ellos, y solicitantes de asilo. Foto: The Canadian Press / Graham Hughes

Según el grupo de reflexión, lo más importante es asegurarse que el proceso de inmigración no se haga a costa de los inmigrantes mismos y para ello, el gobierno canadiense debe:

Aumentar el apoyo a los recién llegados para que el trámite no sea costoso

Dar prioridad temporal a los flujos de entrada cuando los inmigrantes económicos lleguen con una oferta de trabajo o seguir dando la residencia permanente a los residentes temporales que ya están en Canadá, ampliando la medida ofrecida recientemente a 90 000 trabajadores temporales y estudiantes extranjeros (nueva ventana)

Garantizar el éxito de la integración invirtiendo en servicios de asentamiento y atacándose a los obstáculos a la integración económica, particularmente a los problemas del mercado laboral a los que se enfrentaron los inmigrantes durante Covid-19.

Acelerar la llegada de los inmigrantes de clase familiar para ayudar a los inmigrantes económicos a participar en la mano de obra.

Centrarse en la regionalización para ayudar a compensar los efectos desiguales de la pandemia.Tomar decisiones políticas deliberadas para mejorar los resultados económicos.

Personas colocan fotos de sus familiares en la puerta de una oficina de inmigración durante una manifestación contra los retrasos del gobierno en los certificados de reagrupación familiar en Montreal, el sábado 8 de agosto de 2020. Foto: The Canadian Press / Graham Hughes

A partir del análisis de la información relativa a los últimos sorteos del programa Entrada Exprés el Conference Board cree que el número de inmigrantes con experiencia canadiense no hará más que aumentar en 2021.

Cabe mencionar que sobre este programa particular, el Gobierno de Canadá tiene la intención de proponer enmiendas a la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados para seleccionar mejor a los candidatos que se ajustan a las necesidades del mercado laboral canadiense del conjunto de candidatos que desean convertirse en residentes permanentes a través del sistema de Entrada Exprés.

Además, reiteró el Conference Board, las admisiones en Canadá se han mantenido relativamente altas en el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales a lo largo de la pandemia, especialmente entre los trabajadores agrícolas.

Esto pone de manifiesto la importancia de este trabajo para la economía canadiense, informó el grupo de reflexión.

Para ver la conferencia a la que participó el ministro Marco Mendicino, ésta es la grabación (en inglés solamente):

Un reportaje de Paloma Martínez, para RCI, con informaciones del ministerio canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, del The Conference Board of Canada, Accenture Canada, del Instituto para la Ciudadanía Canadiense (Institute for Canadian Citizenship) y del Canadian Club Ottawa.